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Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Нове Зе!шоу?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Медведчука: "весняні посадки", "війна" чи піар?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу"

Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Чому б і ні...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсидіти 505 днів без доказів або домашній арешт за підозру у державній зраді, - Антоненко про Медведчука

Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Допомога вченого

Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Це ж Печерський суд...

Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Група підтримки

Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Класика

Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Повірте...

Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Список ворогів Путіна

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Топ коментарі
+52
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6475
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14.05.2021 23:13
+50
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2850
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14.05.2021 23:27
+41
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8550
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14.05.2021 23:59
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Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6475
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14.05.2021 23:13 Відповісти
Может надо сразу к ХАМАС отправить? Правда хамас жалко, они конечно же террористы, мочить ракетами их надо, но зеленский это сильно жестоко.
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15.05.2021 00:26 Відповісти
нихера, к террористам никакого снисхождения и никаких с ними переговоров. Сразу запущать в них самое разрушительное оружие Украины - зелю.
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15.05.2021 09:26 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6059
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15.05.2021 12:24 Відповісти
В Новосибирске прошёл чемпионат по скоростному рытью могил.Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2611
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14.05.2021 23:25 Відповісти
скоріше - це був конкурс на посаду головного "гробокопателя города". Вбвця вже є, залишились не охваченими ті, хто буде хоронити - підготовка до походу в рай.
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15.05.2021 08:17 Відповісти
Все для росіян!
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15.05.2021 16:30 Відповісти
Україна не потрапила до списку ворогів
бо ми, за версією довбонутого гебнявого шибздика, адіннарот
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14.05.2021 23:26 Відповісти
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2850
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14.05.2021 23:27 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3883
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14.05.2021 23:57 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8538
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15.05.2021 00:06 Відповісти
Рос цен еще больше!
Это за 1,5 года керуваня криворагульного писюниста.
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15.05.2021 10:45 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

7 ч. ·

Путин заявил, что люди из высшего руководства Украины активно ведут бизнес в России и в Крыму, а также владеют там недвижимостью.

Кто бы это мог быть?))))))
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2024
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14.05.2021 23:34 Відповісти
Только у Пороха там бизнеса нет, в отличие от зеленского, у которого там и бизнес РАБОТАЮЩИЙ, и недвижимость)))
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15.05.2021 02:05 Відповісти
Две идиотки - это вам не одна!
Правда, и не три. В троём они бы может освоили смысл выражения "активно ведут бизнес" !
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15.05.2021 12:15 Відповісти
Скільки можна усі ходи бити однією і тією ж міченою картою?...
Уже не тільки тієї фабрики нема, вже того і Ліпецка... Бо єдина робота там була на тій фабриці...
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15.05.2021 22:46 Відповісти
модератор удалил все мои комменты. Походу этот сайт только для меньшинств... соевых...)))
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16.05.2021 16:05 Відповісти
А брехню и фейки зебильного меньшинства здесь удаляют)))
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17.05.2021 00:15 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4946
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15.05.2021 04:41 Відповісти
Два брата - акробата
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15.05.2021 07:10 Відповісти
Ты и глупость?
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15.05.2021 08:42 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1323
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15.05.2021 10:52 Відповісти
гОмнаст-гимнаст на полусогнутых ,вали отсюда,негодяй
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15.05.2021 08:54 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8550
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14.05.2021 23:59 Відповісти
14-ть з котрих!!!
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15.05.2021 22:48 Відповісти
Украине еще только предстоит понять, сколько банда профана принесет Стране вреда и на сколько десятилетий откинет в развитии во всех областях
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15.05.2021 00:15 Відповісти
25% знали это еще до того, как 73% свои высеры в избирательные урны опустили.

Это для зебилья теперь каждый день полон открытий.
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15.05.2021 02:09 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3905
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15.05.2021 06:31 Відповісти
До речі, Ківа сьогодні буде приймати поздоровлення з Днем науки.
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15.05.2021 07:30 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4643
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15.05.2021 07:36 Відповісти
Треба обережно, щоб "чорнило" не бризнуло на фейс.
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15.05.2021 08:03 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6388
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15.05.2021 09:24 Відповісти
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15.05.2021 06:33 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5670

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15.05.2021 07:30 Відповісти
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7060
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15.05.2021 07:35 Відповісти
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15.05.2021 07:46 Відповісти
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15.05.2021 21:22 Відповісти
 
 