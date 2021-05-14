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Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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Список ворогів Путіна
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Топ коментарі
+52 Eispickel
показати весь коментар14.05.2021 23:13
+50 olele
показати весь коментар14.05.2021 23:27
+41 Sila Sahin
показати весь коментар14.05.2021 23:59
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Будь ласка, зачекайте...
бо ми, за версією довбонутого гебнявого шибздика, адіннарот
Это за 1,5 года керуваня криворагульного писюниста.
7 ч. ·
Путин заявил, что люди из высшего руководства Украины активно ведут бизнес в России и в Крыму, а также владеют там недвижимостью.
Кто бы это мог быть?))))))
Правда, и не три. В троём они бы может освоили смысл выражения "активно ведут бизнес" !
Уже не тільки тієї фабрики нема, вже того і Ліпецка... Бо єдина робота там була на тій фабриці...
Это для зебилья теперь каждый день полон открытий.
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