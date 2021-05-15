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смерть (3653) військовослужбовці (1984) онкологія (103)

Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Учора, 14 травня, в Київському національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" через ускладнення, спричинені онкозахворюванням щитовидної залози, померла Ольга Леонідівна Гранецька, 1983 року народження, уродженка села Юрівка Козятинського району Вінницької області, учасниця АТО/ООС, снайперка-розвідниця (2-ї категорії) 1-ї розвідувальної роти 131-го окремого розвідувального батальйону.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У київському госпіталі померла снайперка-розвідниця із Вінниці Ольга Гранецька. Сталося це 14 травня. Попередній діагноз - гострий лейкоз", - повідомила виданню волонтерка Юлія Щербань.

Майже рік Ольга боролася з онкозахворюванням щитоподібної залози і ускладненнями. Після кожної операції, каже Юлія Щербань, військовослужбовиця поверталася на схід, бо хотіла перемоги. Кілька тижнів тому її стан різко погіршився.

"Температура шість днів трималася (39 градусів). Дівчата, які там були, "виганяли" її на лікування. А вона казала: "У мене ще незакінчені справи". Вона хотіла, щоб все було так, як треба", - каже Юлія Щербань.

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Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання 01
Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання 02
Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання 03

Гранецька Ольга Леонідівна народилася 27 квітня 1983 року в с. Юрівка на Вінниччині. У 2007 році підписала контракт у Козятинському РВК. Служила радіотелеграфісткою у 101-му окремому полку зв'язку (з 2012 року, в/ч А1660).

Після початку російсько-української війни прагнула потрапити на фронт. У 2016 році її перевели у 93-тю ОМБр "Холодний Яр". Воювала в артрозвідці. У 2017 році Ольга Гранецька перевелася в 131-й окремий розвідувальний батальйон. Там виконувала бойові завдання на посаді снайперки-розвідниці (2-ї категорії) у першій розвідроті.

У Ольги залишилися мати і дві сестри: Ірина Гранецька, з якою народилася в один день, а також старша сестра - Вікторія Гранецька-Стафійчук.

Прощання зі снайперкою Ольгою Гранецькою відбудеться у Вінниці в неділю, 16 травня, о 10:00 у Будинку офіцерів.

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Топ коментарі
+64
Светлая память
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15.05.2021 12:14
+56
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание - Цензор.НЕТ 7595
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15.05.2021 12:15
+52
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание - Цензор.НЕТ 4573
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15.05.2021 12:21
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15.05.2021 12:14 Відповісти
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание - Цензор.НЕТ 7595
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15.05.2021 12:15 Відповісти
Жах..... просто немає слів
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15.05.2021 12:17 Відповісти
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание - Цензор.НЕТ 4573
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15.05.2021 12:21 Відповісти
Лучшие уходят, а остается всякая шваль: шуфричи, бойки, медведчуки, кивы, бондаренки, лукаши и т.д и т.п. И не болеют, падлюки.
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15.05.2021 12:30 Відповісти
Світла пам'ять нашій мужній Героїні 😪😪😪
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15.05.2021 12:31 Відповісти
Світла пам`ять!!!
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15.05.2021 12:32 Відповісти
Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання - Цензор.НЕТ 9440

Вічна пам"ять мужній і тендітній Олі...
Співчуття родині...і всій Україні, яка втрачає найкращих ...
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15.05.2021 12:40 Відповісти
Светлая память ,помолимся за светлую душу её !
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15.05.2021 12:41 Відповісти
Хоть я в бога и не верю но хотелось бы что бы ты была в раю . Светлая память воину.
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15.05.2021 12:46 Відповісти
Він каже - ти йди вперед,
а я наздожену тільки-но посаджу дерево,
зведу дім і народжу сина тільки-но повернуся з цієї неоголошеної війни,
за кілька століть ти увійдеш до моєї оселі -
чорною нареченою, сірим янголом, білим прапором, проханням про перемир'я,
затишшям перед рясною зливою огорнеш мій стомлений старий дім
пташиними крильми,
поховаєш моїх нащадків по-церковному, по-людському, зацвітеш їм наостанок черешнею,
що вклякла біля воріт,
озвешся сотнею різних імен,
та про своє мовчатимеш



Вікторія Гранецька
"Спротив речей"
http://www.fiol.pub/books/333
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15.05.2021 13:04 Відповісти
Славная дивчина, искренне жаль! Ценного специалиста-снайпера потеряла Армия, надежного друга и побратима- сослуживцы, а Семья и Украина- прекрасную любящую дочь! Соболезнование родным и близким и ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ...
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15.05.2021 13:04 Відповісти
Острый лейкоз у девушки- снайпера, которой неделю назад 38 исполнилолсь. Это точно не стресс- это радиация. Сколько уже прекрасных людей, воинов и волонтеров, умерло от загадочных онко-диагнозов. Как минимум надо расследование провести и снабдить наших разведчиков и ребят на передовой дозиметрами. Одному нечистому известно, что творилось и творится на шахтах проклятого Даунбасса. Но то,что там подземные ядерные испытания проводились - это неоспоримый факт.

Вечная память Ольге Грановской! Вона справжній Герой, ми усі винні їй та її родині.
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15.05.2021 13:41 Відповісти
тоже давно обратил внимание . а тут после диагноза лейкоз убедился в этом и не уверен . что только шахты причина
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15.05.2021 16:45 Відповісти
Спочивай з миром, Ольга.....
Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання - Цензор.НЕТ 6905
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15.05.2021 19:23 Відповісти
Как жаль. И девушка была красива...
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15.05.2021 20:12 Відповісти
Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання - Цензор.НЕТ 2109
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16.05.2021 09:57 Відповісти
 
 