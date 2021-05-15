Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні почався сезон роботи столичних фонтанів, проте один із них вже довелося відключити. У фонтан на Контрактовій площі невідомі налили миючий засіб.
Про це повідомили в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Подільського району КО "Київзеленбуд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Зокрема, наразі фахівці змушені зупинити роботу фонтану на Контрактовій площі. Їм необхідно злити всю воду, провести очистку та перезапустити фонтан, що призведе до втрати ресурсів КП і часу працівників.
Міська влада закликає з повагою ставитися до майна територіальної громади Києва і не заважати киянам і гостям міста насолоджуватися роботою фонтанів.
Топ коментарі
+40 Alex Firman
показати весь коментар15.05.2021 14:13
+23 Ksenia VB
показати весь коментар15.05.2021 14:14
+19 Colt
показати весь коментар15.05.2021 14:26
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То був натяк -помийте !
Вода для фонтанів подається через відповідні насоси та фільтри, і будь-які сторонні речовини можуть пошкодити всю систему. Тож працівникам КП УЗН Подільського району доведеться зливати всю воду із систем і прочищати всі труби та форсунки.