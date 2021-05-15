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Київ (8956) фонтан (12)

Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні почався сезон роботи столичних фонтанів, проте один із них вже довелося відключити. У фонтан на Контрактовій площі невідомі налили миючий засіб.

Про це повідомили в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Подільського району КО "Київзеленбуд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, наразі фахівці змушені зупинити роботу фонтану на Контрактовій площі. Їм необхідно злити всю воду, провести очистку та перезапустити фонтан, що призведе до втрати ресурсів КП і часу працівників.

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Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві 01
Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві 02

Дивіться також: Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя. ВIДЕО

Міська влада закликає з повагою ставитися до майна територіальної громади Києва і не заважати киянам і гостям міста насолоджуватися роботою фонтанів.

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Топ коментарі
+40
Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 6460
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15.05.2021 14:13
+23
Фонтан такий зачовганий....
То був натяк -помийте !
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15.05.2021 14:14
+19
Научные открытия Кивы в жизнь !
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15.05.2021 14:26
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Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 6460
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15.05.2021 14:13 Відповісти
Даже к бабке не ходи Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 9910
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15.05.2021 14:22 Відповісти
там ночью была "пенная вечеринка" с подводной групповухой
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15.05.2021 16:22 Відповісти
Научные открытия Кивы в жизнь !
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15.05.2021 14:26 Відповісти
так это научный эксперимент?
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15.05.2021 16:06 Відповісти
стопудово, без учОных тут не обошлось
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15.05.2021 15:47 Відповісти
Вода дуже дорога. Не потрібно її витрачати даремно заради розваги.
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15.05.2021 14:14 Відповісти
Игнатьев Фион - гандоны и коллаборанты-крысщане уже себе яйца откусили от увиденного Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 5737
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15.05.2021 14:19 Відповісти
Поотлизывали!
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15.05.2021 14:52 Відповісти
Дорогие дворцы Ахметова в содержании. А украинцы имеют право на отдых около фонтана.
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16.05.2021 12:42 Відповісти
Фонтан такий зачовганий....
То був натяк -помийте !
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15.05.2021 14:14 Відповісти
Заодно можна і плитку помити. Теж брудна.
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15.05.2021 14:15 Відповісти
Опять Кива " научные эксперименты проводит"
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15.05.2021 14:17 Відповісти
Ноучные
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15.05.2021 14:28 Відповісти
« эффективность органических моющих для экоутилизации жомовой ямы на модельном эксперименте фонтановой генерации пены» бугагагаг😂🤪🤯 на тему докторской )
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16.05.2021 00:58 Відповісти
Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 2679
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16.05.2021 01:03 Відповісти
Дебилы какие-то
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15.05.2021 14:22 Відповісти
Поймать и вымыть их в этом фонтане, а потом задницами этих вредителей выдраить плитку около фонтана
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15.05.2021 14:27 Відповісти
Теперь начнётся: чернила начнут бросать, карбид, в общем, надо ставить видеонаблюдение с хорошим разрешением и качественной ночной карптинкой.
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15.05.2021 14:27 Відповісти
А к осени в Киев подтянутся студенты-льготники из Лугандонии.. моющее в фонтанах покажется детскими шутками..
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15.05.2021 15:57 Відповісти
Мыться будут в фонтанах))) Кличко воду не включит)))
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16.05.2021 00:59 Відповісти
только к камером надо мусоров приставить шоп не украли
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15.05.2021 16:30 Відповісти
кто-то устроил большую постирушку ?
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15.05.2021 14:30 Відповісти
За такую "постирушку" надо большой штраф назначить, чтоб мало уродам не показалось
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15.05.2021 14:50 Відповісти
Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 2947
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15.05.2021 14:48 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3265463/ukraina_obyazatelno_budet_v_evropeyiskom_soyuze_zelenskiyi 😆
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15.05.2021 14:53 Відповісти
Зато чище будет. Пацаны за свои кровные вам красоту наводят, а вы ... эх.
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15.05.2021 14:54 Відповісти
Так собі пінна вечірка...
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15.05.2021 15:22 Відповісти
А лучше дрожжей в туалет с дыркой насыпать. ОТО ТАК ВУЛКАН!
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15.05.2021 15:29 Відповісти
А в чём проблема? Фонтан явно чище станет. Пена попенится, и уйдёт в канализацию вместе с брудом. Не думаю, что там вода идёт по циклу через фильтры. Лучше "писателей" по стенам ловите.
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15.05.2021 15:36 Відповісти
Для особо одаренных цитирую Київзеленбуд:

Вода для фонтанів подається через відповідні насоси та фільтри, і будь-які сторонні речовини можуть пошкодити всю систему. Тож працівникам КП УЗН Подільського району доведеться зливати всю воду із систем і прочищати всі труби та форсунки.
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16.05.2021 08:02 Відповісти
Так же можно поднапрячь свои пальцы и легко нагуглить поломки оборудования фонтанов из-за пенообразователей, это обычное дело судя по количеству случаев
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16.05.2021 08:08 Відповісти
Продовженя однієї лінії - невідомі спаскудили фонтан, невідомі встановили, що ківа кандидат наук, невідомі обрали скомороха своїм керманичем...
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15.05.2021 15:56 Відповісти
какие остроумные коментарии, и никто ненаписал, что МЫ все в этом общежитии Быдло!!!!!
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15.05.2021 18:23 Відповісти
ЭТО СЕПАРЫ !!!
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15.05.2021 20:27 Відповісти
Лугандонское и дамбасянское быдло понаехавшее в Киев. Только не понятно чего они не свалят в свою Луганду и Донбабве
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15.05.2021 22:13 Відповісти
це він Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 51 Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 5203
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15.05.2021 21:59 Відповісти
зато хоть отмоют нормально фонтан, будет блестеть как у кота яйца!
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16.05.2021 07:58 Відповісти
 
 