9540 54
Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Свій 46-й день народження Святослав Вакарчук зустрів у зоні проведення ООС, у колі воїнів 16-го батальйону 58-ї бригади.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед тих, хто того дня слухав його пісні, не було 39-річного Павла Колесника, який напередодні загинув від снайперської кулі. За день до дня народження дружини... Загиблому солдату Слава присвятив першу пісню - "Мить". Герої не вмирають, поки їх пам'ятають. Перемога стане можливою, коли кожен із нас робитиме все для її наближення", - написав він.
Як повідомлялося, 13 травня від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник.
Топ коментарі
+17 Дід Трохим
показати весь коментар15.05.2021 14:55
+14 Макс Полиграф
показати весь коментар15.05.2021 15:01
+12 18c49ed2
показати весь коментар15.05.2021 16:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Видається, що Вакарчук не зла людина, але слабка і саме тому він пішов із Ради... І тому політика - не його, хай дійсно краще пісні пише та їздить час від часу з концертами в АТО!
сунули йому чумайдан бабла шоб відтягнув голоси, а він і взяв
вгадайте, як вони його одноголосно звуть?
Перед войной У Пороха было 1,6 млрд. USD. Значит сейчас у него согласно вброса 1,6 х 16 = 25.6 млрд. USD. и он входит в 30 самых богатых людей мира. Раз про них неизвестно Блумбергу, значит Порох типа хранит их кешем, т.е. в наличке. 1 млн. USD весит чуть более 10 кг. Легко посчитать, что 25..6 млрд. USD весят 256 тонн не считая упаковки пачек. Вдумайтесь, где можно хранить наличными 256 тонн денег в 256000 больших чемоданах-кейсах ( 1 млн. USD как раз влазит в один большой кейс ). Это раз.
Такие суммы просто невозможно тайно накопить, чтобы о них не узнали финансовые аналитики в мире. Это два.
Для их перевозки надо или автоколонна из более 30 фур или более 30 рейсов фур. Это три.
И врите хоть правдоподобней, панове говномёты, хотя это и расчитано на тупого люмпена. Это четыре.
А что делает эта дама в штабе Зели на выборах? Чайку попить зашла? Не подскажешь кто она сейчас?
Тому кіздить тут.
По суті зауваження.
«Не твоя війна» - Океан Ельзи . Багато хто питає "чому не твоя війна", але ж хіба ми її почали? Хіба ми її готували? Хіба це ми прийшли на чужу землю зі зброєю? НІ! Це не наша війна, бо не ми її почали, але ми прийняли виклик та саме ми її переможно закінчимо!
Бій на світанні, сонце і дим.
Мало хто знає, що ж буде з ним.
Що буде завтра в юних думках
В когось надія, а в кого - страх.
Гілля калин похилилося.
Мама, кому ж ми молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?
Стали батьками доньки й сини
Все кольорові бачили сни.
І цілували руки брехні
За тихі ночі - віддали дні.
Гілля калин похилилося.
Мама, кому ж ми молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?
Так було добре, там і колись.
Там, де без поту і там, де без сліз.
Тільки не було в тому мети -
Я так не можу, а як зможеш ти?!…
А от слова "не твоя війна" не піднімають бойовий дух воїнам
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9&rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&ei=GfefYL2nNI-vrgS6tKWICg&gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNM0qysk1LTdg9FK5sO_CrgtbL2y4sFcBSO2-2HNh-4UdChc2XWy82AQU3QTEOwGwbx5L&oq=%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8+%D0%B2%D1%81&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIFCC4QkwIyAggAMgIILjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6CgguELADEMgDEEM6BAgAEEM6BAguEENKBQg4EgExUL8dWPCGAWConAFoAXACeACAAWGIAegCkgEBNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQ_AAQE&sclient=gws-wiz
Патріот бабла, мля
Двічі xодив у Раду і двічі зрадив своїx виборців!
Це такий саме тупий як пробка "вовочка" - тільки для україномовниx.
Первая - по форуму YES, вторая - по музею Холокоста "Бабий Яр", мы входим в наблюдательный совет.
Что касается частых появлений на телеканалах ICTV, ТРК Украина, 1+1, то Вакарчук ответил, что "надо ходить туда, где нас слышат люди".
На вопрос о встречах
с российским бизнесменом Фридманом Вакарчук ответил, что в последнее время они встречаются "очень редко".
"Мы так же вместе в наблюдательном совете музея "Бабьего Яра". И там только и встречаемся", - сказал он.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/vakarchuk-rasskazal-chto-svyazyvaet-ego-s-pinchukom-i-fridmanom
"На АйСіТіВі Вакарчук, Тимошенко і Тягнибок у зворушливому тріо човпуть відсутнього Порошенка. Які вам ще треба докази, на кого вони працюють?", - запитав письменник.
Він зауважив, що за Вакарчуком стоїть Пінчук, який готовий відректися від ЄС та НАТО, аби не тривожити Росію.
"Славік нарікає, що його на Західній Україні обливають брудом. Славку, я не вірю тобі. Бо за твоєю спиною проглядаються ріжки і копитка Пінчука, який готовий відректися від Криму, від ЄС і НАТО, щоб не тривожити дуже чутливу Рашку", - наголосив Юрій Винничук.
Нагадуємо, раніше олігарх Коломойський заявив: "Слуга народу" мені близька і Вакарчук мені, в принципі, не чужа людина".
Що ж це я не зумів
Зупинитися вчасно
Все ясно
Гроші не пахнуть,
Вони не смердять!
Знову чекаю на вибори.
Там зароблю,
Знов зароблю відтягнув голоса!
Я, Вакарчук, обісрався без бою
Я, Вакарчук, обісрався без бою.