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Вакарчук (156) Донбас (14568) втрати (1305) операція Об'єднаних сил (3184)

Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Свій 46-й день народження Святослав Вакарчук зустрів у зоні проведення ООС, у колі воїнів 16-го батальйону 58-ї бригади.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед тих, хто того дня слухав його пісні, не було 39-річного Павла Колесника, який напередодні загинув від снайперської кулі. За день до дня народження дружини... Загиблому солдату Слава присвятив першу пісню - "Мить". Герої не вмирають, поки їх пам'ятають. Перемога стане можливою, коли кожен із нас робитиме все для її наближення", - написав він.

Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику 01
Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику 02
Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику 03
Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику 04

Як повідомлялося, 13 травня від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник.

Дивіться також: У Коростені попрощалися із загиблим під Пісками розвідником 58-ї ОМБр Сергієм Коробцовим. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+17
Пусть еще там споет - "Це не твоя війна"
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15.05.2021 14:55
+14
Як же ж Славко-дурко заколєбал своєю оцією псевдо-українськістю Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 19
Патріот бабла, мля Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 5340
Двічі xодив у Раду і двічі зрадив своїx виборців! Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 1443
Це такий саме тупий як пробка "вовочка" - тільки для україномовниx. Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 3375
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15.05.2021 15:01
+12
Хорошо. Арифметика 5 класс для убогого.

Перед войной У Пороха было 1,6 млрд. USD. Значит сейчас у него согласно вброса 1,6 х 16 = 25.6 млрд. USD. и он входит в 30 самых богатых людей мира. Раз про них неизвестно Блумбергу, значит Порох типа хранит их кешем, т.е. в наличке. 1 млн. USD весит чуть более 10 кг. Легко посчитать, что 25..6 млрд. USD весят 256 тонн не считая упаковки пачек. Вдумайтесь, где можно хранить наличными 256 тонн денег в 256000 больших чемоданах-кейсах ( 1 млн. USD как раз влазит в один большой кейс ). Это раз.

Такие суммы просто невозможно тайно накопить, чтобы о них не узнали финансовые аналитики в мире. Это два.

Для их перевозки надо или автоколонна из более 30 фур или более 30 рейсов фур. Это три.

И врите хоть правдоподобней, панове говномёты, хотя это и расчитано на тупого люмпена. Это четыре.
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15.05.2021 16:08
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Усе-таки жаль, що Славко в 2019 не пішов на вибори... Він би не виграв, але забрав би притомніших та українськомовних виборців у Зе!
Видається, що Вакарчук не зла людина, але слабка і саме тому він пішов із Ради... І тому політика - не його, хай дійсно краще пісні пише та їздить час від часу з концертами в АТО!
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15.05.2021 14:48 Відповісти
"не зла людина, але слабка" - це зветься "мудаковата" Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 3906
сунули йому чумайдан бабла шоб відтягнув голоси, а він і взяв Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 5282
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15.05.2021 14:58 Відповісти
Нє, мудаковата - це якраз зла...
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15.05.2021 15:08 Відповісти
добре, тоді це зветься "чмо" Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 9015
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15.05.2021 15:16 Відповісти
до речі, знаю xлопців ще з першого составу ОЕ, яки він звідти витиснув.
вгадайте, як вони його одноголосно звуть? Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 701
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15.05.2021 15:31 Відповісти
І мабуть тому цим складом ОЕ виступав у новорічну ніч 2014 на Майдані, та й ще кілька разів вони об'єднувалися і давали концерти?
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15.05.2021 19:31 Відповісти
Шелест зеленых бумажек от Пинчука превысил его голос совести. Не он первый и не он последний.
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15.05.2021 15:10 Відповісти
Ротердам + збагачення у 16 разів, коли порох це пояснить.
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15.05.2021 15:32 Відповісти
Методичку перечитайте, там написано в 82 раза. Там вам и объяснение уже указано.
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15.05.2021 15:48 Відповісти
Хорошо. Арифметика 5 класс для убогого.

Перед войной У Пороха было 1,6 млрд. USD. Значит сейчас у него согласно вброса 1,6 х 16 = 25.6 млрд. USD. и он входит в 30 самых богатых людей мира. Раз про них неизвестно Блумбергу, значит Порох типа хранит их кешем, т.е. в наличке. 1 млн. USD весит чуть более 10 кг. Легко посчитать, что 25..6 млрд. USD весят 256 тонн не считая упаковки пачек. Вдумайтесь, где можно хранить наличными 256 тонн денег в 256000 больших чемоданах-кейсах ( 1 млн. USD как раз влазит в один большой кейс ). Это раз.

Такие суммы просто невозможно тайно накопить, чтобы о них не узнали финансовые аналитики в мире. Это два.

Для их перевозки надо или автоколонна из более 30 фур или более 30 рейсов фур. Это три.

И врите хоть правдоподобней, панове говномёты, хотя это и расчитано на тупого люмпена. Это четыре.
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15.05.2021 16:08 Відповісти
А теперь по дерьму про Роттердам (+). Я понимаю, что дебилу мозги ни к чему, но не до такой же степени? Стоимость тонны угля при формуле была около 1640-1700 грн. После отмены формулы она стала более 2500 грн. Убытки государства после отмены формулы превысили 4 млрд. грн. Была даже статья Бутусова здесь на Цензоре на эту тему. И на последок для фейкомета

Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 3407
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15.05.2021 16:18 Відповісти
Свечки - это по твоей части, фейкомет. Не объяснишь, случайно, упоротый, что он делает на фото чуть пониже? Просто интересно?

А что делает эта дама в штабе Зели на выборах? Чайку попить зашла? Не подскажешь кто она сейчас?

Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 8520
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15.05.2021 17:09 Відповісти
Талановитий співак. Має багато прихильників. Але....Гнилуватий слизняк, як і абсолютна більшість українських попсовиків і світських тусовщиць мінетчиць. Другий раз після вибрання депутатом відмовляється від ***** --та. Гнила безвідповідальна профурсетка. На останніх виборах провів у В.Р. такий самий гнилий і слизький контингент який сформували на місцях олігархи і мафіозні структури які фінансували його виборчу канітель.
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16.05.2021 10:29 Відповісти
Бажаю смерті зрадникам України та рашиським окупантам.
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15.05.2021 14:55 Відповісти
Пусть еще там споет - "Це не твоя війна"
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15.05.2021 14:55 Відповісти
Другими словами , соврємєнная пєстня ''Єта всьо палітікі''.
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15.05.2021 15:28 Відповісти
И не только. Он перепуган после того, как его засекли с людьми Пинчука. А какой взгляд, однако Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 8283

Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 9131
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15.05.2021 16:27 Відповісти
Він обісрався без бою!
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15.05.2021 18:45 Відповісти
Когда тебя, всего такого "правильного" засекают с решалой Пинчука и такое выражение будет Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 3441
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15.05.2021 20:15 Відповісти
Хотя, если честно, иногда жалко так разочаровываться в людях. Не смотря на то, что в моем возрасте уже пора к этому привыкнуть.
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15.05.2021 20:18 Відповісти
Зрозуміло, що Дід Трохим зі своєї пенсії томограф у госпіталь не купить.
Тому кіздить тут.
По суті зауваження.

«Не твоя війна» - Океан Ельзи . Багато хто питає "чому не твоя війна", але ж хіба ми її почали? Хіба ми її готували? Хіба це ми прийшли на чужу землю зі зброєю? НІ! Це не наша війна, бо не ми її почали, але ми прийняли виклик та саме ми її переможно закінчимо!




Бій на світанні, сонце і дим.
Мало хто знає, що ж буде з ним.
Що буде завтра в юних думках
В когось надія, а в кого - страх.
Гілля калин похилилося.
Мама, кому ж ми молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?
Стали батьками доньки й сини
Все кольорові бачили сни.
І цілували руки брехні
За тихі ночі - віддали дні.
Гілля калин похилилося.
Мама, кому ж ми молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?
Так було добре, там і колись.
Там, де без поту і там, де без сліз.
Тільки не було в тому мети -
Я так не можу, а як зможеш ти?!…
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15.05.2021 16:36 Відповісти
На свою пенсію купував що міг
А от слова "не твоя війна" не піднімають бойовий дух воїнам
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15.05.2021 16:44 Відповісти
То співайте "Вставай ! Мила моя вставай ... ! "
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9&rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&ei=GfefYL2nNI-vrgS6tKWICg&gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNM0qysk1LTdg9FK5sO_CrgtbL2y4sFcBSO2-2HNh-4UdChc2XWy82AQU3QTEOwGwbx5L&oq=%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8+%D0%B2%D1%81&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIFCC4QkwIyAggAMgIILjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6CgguELADEMgDEEM6BAgAEEM6BAguEENKBQg4EgExUL8dWPCGAWConAFoAXACeACAAWGIAegCkgEBNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQ_AAQE&sclient=gws-wiz
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15.05.2021 19:31 Відповісти
чудо лапотне,...тебе в Україну ніхто і не пустить.
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15.05.2021 14:59 Відповісти
Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 5732 Менестрель.
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15.05.2021 14:58 Відповісти
Як же ж Славко-дурко заколєбал своєю оцією псевдо-українськістю Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 19
Патріот бабла, мля Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 5340
Двічі xодив у Раду і двічі зрадив своїx виборців! Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 1443
Це такий саме тупий як пробка "вовочка" - тільки для україномовниx. Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 3375
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15.05.2021 15:01 Відповісти
Ви за нього голосували?
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15.05.2021 15:33 Відповісти
Факты на стол!
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15.05.2021 15:45 Відповісти
Интересно, а Притуле деньги, заплаченные ему за весь сезон рашенской франшизы "Логика" на канале Пинчука совесть не жгут? Это уже торговля на крови или еще нет?
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15.05.2021 16:34 Відповісти
Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 4740
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15.05.2021 15:43 Відповісти
Якщо це твоя війна, то чому ти не на передовій, а сереш в інторнетиках?
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15.05.2021 16:05 Відповісти
Дзюню, не всі на передовій, не менш важливо гнид пінчуківських на світло витягувати.
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15.05.2021 16:11 Відповісти
Ясно ... почав хвостом крутити.
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15.05.2021 16:38 Відповісти
А от жінка Славка Ляля Фонарьова, надіюсь хоч не така як у Серлєща?
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15.05.2021 16:47 Відповісти
Славко, що сталося? "Це не твоя війна". А-а-а, рейтинг на нулі, ну тоді зрозуміло чому з воїнами святкував днюху. Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 9739
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15.05.2021 16:58 Відповісти
"С Пинчуком я общаюсь исключительно на две темы.
Первая - по форуму YES, вторая - по музею Холокоста "Бабий Яр", мы входим в наблюдательный совет.
Что касается частых появлений на телеканалах ICTV, ТРК Украина, 1+1, то Вакарчук ответил, что "надо ходить туда, где нас слышат люди".
На вопрос о встречах
с российским бизнесменом Фридманом Вакарчук ответил, что в последнее время они встречаются "очень редко".
"Мы так же вместе в наблюдательном совете музея "Бабьего Яра". И там только и встречаемся", - сказал он.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/vakarchuk-rasskazal-chto-svyazyvaet-ego-s-pinchukom-i-fridmanom
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15.05.2021 17:03 Відповісти
Український письменник Юрій Винничук у себе на сторінці іронічно висловився щодо того, хто стоїть за Вакарчуком, Тимошенко і Тягнибоком.

"На АйСіТіВі Вакарчук, Тимошенко і Тягнибок у зворушливому тріо човпуть відсутнього Порошенка. Які вам ще треба докази, на кого вони працюють?", - запитав письменник.

Він зауважив, що за Вакарчуком стоїть Пінчук, який готовий відректися від ЄС та НАТО, аби не тривожити Росію.
"Славік нарікає, що його на Західній Україні обливають брудом. Славку, я не вірю тобі. Бо за твоєю спиною проглядаються ріжки і копитка Пінчука, який готовий відректися від Криму, від ЄС і НАТО, щоб не тривожити дуже чутливу Рашку", - наголосив Юрій Винничук.

Нагадуємо, раніше олігарх Коломойський заявив: "Слуга народу" мені близька і Вакарчук мені, в принципі, не чужа людина".
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15.05.2021 17:06 Відповісти
А материально патриот Вакарчук поддерживает солдат на передовой? Или только песнями их кормит ширпотребовскими? Не слышал, чтобы он оплатил какие-нибудь операции воинам, купил протезы или оплатил оздоровление и реабилитацию...
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15.05.2021 18:39 Відповісти
Що ж це я
Що ж це я не зумів
Зупинитися вчасно
Все ясно
Гроші не пахнуть,
Вони не смердять!
Знову чекаю на вибори.
Там зароблю,
Знов зароблю відтягнув голоса!
Я, Вакарчук, обісрався без бою
Я, Вакарчук, обісрався без бою.
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15.05.2021 18:44 Відповісти
Он творческая личность и не может без музыки. Он знал прекрасно, что не сможет оставить свои песни , тогда зачем было вообще идти в политику.
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15.05.2021 19:09 Відповісти
Ну да, у нас в последнее время от шоб не пидстаркуватый певец ртом, так мастер разговорного жанра или маэстро имитации игры пиписькой на пианино стремятся в политику. И с чего вы взяли за творческую личность? Аааа, понял, творческая личность срубить бабла на выборах за оттягивание голосов у проукранских сил. Это да, тут он творческий имеет подход. Уже дважды. И собирается подзаработать на этом в третий раз. Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 3077
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15.05.2021 19:36 Відповісти
Хорошо бы ему в раде остаться. Доверие избирателей на ноль помножил. Жаль
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15.05.2021 19:06 Відповісти
Талановитий співак. Має багато прихильників. Але....Гнилуватий слизняк, як і абсолютна більшість українських попсовиків і світських тусовщиць мінетчиць. Другий раз після вибрання депутатом відмовляється від ***** --та. Гнила безвідповідальна профурсетка. На останніх виборах провів у В.Р. такий самий гнилий і слизький контингент який сформували на місцях олігархи і мафіозні структури які фінансували його виборчу канітель.
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16.05.2021 10:31 Відповісти
Наилучшие поздравления с Днем рождения! Пусть пишутся новые песни и делаются добрые дела для страны!
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06.08.2021 16:28 Відповісти
 
 