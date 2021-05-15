Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж

Свій 46-й день народження Святослав Вакарчук зустрів у зоні проведення ООС, у колі воїнів 16-го батальйону 58-ї бригади.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед тих, хто того дня слухав його пісні, не було 39-річного Павла Колесника, який напередодні загинув від снайперської кулі. За день до дня народження дружини... Загиблому солдату Слава присвятив першу пісню - "Мить". Герої не вмирають, поки їх пам'ятають. Перемога стане можливою, коли кожен із нас робитиме все для її наближення", - написав він.









Як повідомлялося, 13 травня від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник.

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