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ДТП (2939) Нацполіція (8851) Хмельниччина (323)

На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція. ФОТО

У Хмельницькій області поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди з участю трьох транспортних засобів, унаслідок якої загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Аварія сталася сьогодні, 15 травня, близько 7:00 на автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с. Веселівка Хмельницького району. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF із причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом "Мерседес Спринтер" і легковим автомобілем "Опель Комбо". Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши "Мерседес Спринтер" та "Опель Комбо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що унаслідок зіткнення всі транспортні засоби загорілися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події.

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На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція 01
На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція 02
На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція 03
На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція 04
На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція 05

Працівники поліції вживають заходів щодо встановлення осіб водіїв і можливих пасажирів автомобілів "Мерседес Спринтер" та "Опель Комбо", які загинули унаслідок ДТП. За попередніми даними, загиблих четверо.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія вантажного автомобіля затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.

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жах...
життя людське ніщо...
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15.05.2021 15:25 Відповісти
мало би бути пожиттєве...
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15.05.2021 15:37 Відповісти
шкода людей невинних
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15.05.2021 16:18 Відповісти
на том участке дорога в одну сторону (от Старкона) одна полоса, а от хмельницкого - две в одном направлении. Разметка плохая, там часто вылетают на встречку водители, не обращая внимания, что там две встречных полосы, потому что их полоса в выбоинах.
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15.05.2021 19:15 Відповісти
Сумно, не війна, а втрати, як на війні. За рік у нас гине в автоаваріях понад 3000 людей. Це просто жах...
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15.05.2021 21:04 Відповісти
чатил в вайбере? как еще летом можно выехать на встречку
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15.05.2021 23:39 Відповісти
 
 