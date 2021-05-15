На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція. ФОТО

У Хмельницькій області поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди з участю трьох транспортних засобів, унаслідок якої загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Аварія сталася сьогодні, 15 травня, близько 7:00 на автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с. Веселівка Хмельницького району. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF із причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом "Мерседес Спринтер" і легковим автомобілем "Опель Комбо". Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши "Мерседес Спринтер" та "Опель Комбо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що унаслідок зіткнення всі транспортні засоби загорілися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події.

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Працівники поліції вживають заходів щодо встановлення осіб водіїв і можливих пасажирів автомобілів "Мерседес Спринтер" та "Опель Комбо", які загинули унаслідок ДТП. За попередніми даними, загиблих четверо.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія вантажного автомобіля затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.