Делегація Американської ради із зовнішньої політики відвідала Приазов'я, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
14 травня відбувся візит представників Американської ради із зовнішньої політики в район проведення операції Об'єднаних сил.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні наголошується: "Делегація відвідала Маріупольський загін морської охорони ДПС України, а під час виходу в море – пересвідчилась в присутності військових катерів РФ в акваторії Азовського моря.
Під час брифінгу представників Американської ради з питань зовнішньої політики ознайомили з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об’єднаних сил.
В подальшому іноземні гості ознайомилися із роботою контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове". Він є одним із семи КПВВ в районі проведення ООС та вимушено не працює повною мірою через те, що російсько-окупаційні війська з протилежного боку блокують рух людей і транспорту.
Також представники американської делегації відвідали один із підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання у стримуванні російської агресії поблизу Широкиного.
Побувавши неподалік лінії зіткнення, іноземні делегати на власні очі побачили наслідки "руського миру" на Приазов’ї, оцінили ситуацію на фронті та пересвідчились в присутності російських військ на Сході України".
Будь ласка, зачекайте...