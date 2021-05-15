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Чотирирічну дівчинку, яка зникла 14 травня в Одеській області, знайшли живою за 10 км від будинку, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одеській області сьогодні, 15 травня, вдалося розшукати живу 4-річну Аміну Вітічак, яка зникла з дому напередодні о 16 годині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку поліції Одещини.

Зазначається, що дитину знайшли на відстані 10 кілометрів від дому.

"Спільними зусиллями чотирьох районних підрозділів поліції, близьких до Малозименового, де зникла дівчинка, військовослужбовців Національної Гвардії України, волонтерів та односельчан дитини знайдено! Дуже перелякану, голодну, але, на щастя, живу", - йдеться в повідомленні.

Пошуки тривали понад десять годин. До них залучили понад 200 осіб.

Дівчинку помітили в одному з населених пунктів, коли вона бігла боса і лише в майці дорогою.

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У Нацполіціі відзначили: "Всього у родині виховується троє дітей. Того дня її рідні святкували день народження молодшої доньки, тому відсутність середньої помітили аж надвечір. Зараз ювенальні поліцейські спільно з працівниками соцслужб будуть вирішувати питання про їх вилучення з родини.

Провадження, розпочате за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, буде закрите. Разом з тим вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) того ж Кодексу".

Чотирирічну дівчинку, яка зникла 14 травня в Одеській області, знайшли живою за 10 км від будинку, - Нацполіція 01
Чотирирічну дівчинку, яка зникла 14 травня в Одеській області, знайшли живою за 10 км від будинку, - Нацполіція 02

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Топ коментарі
+20
Слава Богу!
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15.05.2021 17:26
+12
Ну и слава Господу что все хорошо закончилось.
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15.05.2021 17:31
+9
...она бежала босая и в одной майке по дороге. у полиции нет вопросов что с ней случилось и что случилось во время ее исчезновения? пока хеппи эндом не пахнет....
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15.05.2021 17:25
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Нормальная пробежка, с детства в спорте.
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15.05.2021 17:24 Відповісти
...она бежала босая и в одной майке по дороге. у полиции нет вопросов что с ней случилось и что случилось во время ее исчезновения? пока хеппи эндом не пахнет....
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15.05.2021 17:25 Відповісти
та якби було щось, написали б.
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15.05.2021 17:27 Відповісти
Хорошенькая девочка , счастье , что нашлась ! Родители наверно алкоголики , больше им лучше не рожать
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15.05.2021 18:52 Відповісти
Да лучше было бы, чтоб лишить их родительских прав, для детей лучше, потому что, с такими родителями горя не оберёшься.
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15.05.2021 23:38 Відповісти
Мне интересен ещё такой аспект происшествия : как можно начать производство об умышленном убийстве, если не было обнаружено тело ?
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15.05.2021 22:14 Відповісти
Так же как будучи дважды зеком стать президентом.
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15.05.2021 22:59 Відповісти
Нет тела - нет дела. Я не юрист, єту фразу по фильмам знаю.
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16.05.2021 15:01 Відповісти
Слава Богу!
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15.05.2021 17:26 Відповісти
Зевсу на нее плевать вообще-то, а вот Микки Маусу - нет - Слово Микки!
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15.05.2021 18:48 Відповісти
Та на нее плевать ее же родителям...
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15.05.2021 19:09 Відповісти
мне сразу показалось шо это "ромка", ну, она не мальчик ромка, а девочка-самогон ром. так шо родителям плевать, у них еще десяток таких девочек, хоть на прокат сдавай))

(как версия)
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16.05.2021 12:30 Відповісти
Психологи должны работать с ней,думаю без "злого дяденьки" там не обошлось
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15.05.2021 17:28 Відповісти
Рвань и алкашня - обычное дело для гиблых сел...
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15.05.2021 17:59 Відповісти
Имя девочки Амина мусульманское. Мусульманам запрещено пить алкоголь.
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15.05.2021 19:48 Відповісти
Да они на это, кое-что положили...
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15.05.2021 23:41 Відповісти
Ну и слава Господу что все хорошо закончилось.
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15.05.2021 17:31 Відповісти
С такими родителями хэпиэнд невозможен в принципе! Рано или поздно с таким поуестическим отношением к ребенку все равно боком вылезет!
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15.05.2021 19:08 Відповісти
неизвестно что с ней приключилось и как она преодолела эти 10 км. А дебильным родителям совет: нехрен выставлять фотки детей в соцсетях. Чотирирічну дівчинку, яка зникла 14 травня в Одеській області, знайшли живою за 10 км від будинку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3894
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15.05.2021 17:57 Відповісти
не розумію, навіщо заводити дітей якщо не в змозі дати їм раду?
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15.05.2021 19:03 Відповісти
Мама дебилка!!!
Бедный ребенок...
У меня в голове не укладывается как можно потерять ребенка 4х лет... Нахрен такая мать вообще нужна????
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15.05.2021 19:07 Відповісти
Там ж написано-"праздновали день рождения" , им не до детей было,полностью сосредоточились на уничтожении шмурдякак какого-то.
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15.05.2021 20:46 Відповісти
Мой ребенок, еще будучи примерно 2-3 лет, игрался в такую игру: оббегал вокруг дома (по сути, в пределах двора) и возвращался с другой стороны, занимало примерно 1 минуту. После полудесятка успешных оббеганий, он после очередного не возвратился.Прождав примерно две минуты, я начал поиски - попросил сидящих рядом соседей, чтобы его задержали, если прибежит, и начал описывать вокруг того дома круги с увеличением радиуса. Нашел на 2-м или 3-м витке - на пустыре, сразу за домом, вокруг которого он бегал. Забежал на пустырь, увидел незнакомое место и с перпугу остановился, там я его и нашел. Благодарю Небеса, что он не стал бежать дальше.
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16.05.2021 15:07 Відповісти
Такая козявочка малая! Путешественница! Дай Б-г, что всё хорошо закончилось!
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15.05.2021 19:18 Відповісти
В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери,Источник: https://censor.net/ru/p3265494
И праздновали по-взрослому
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15.05.2021 19:34 Відповісти
Нехай щастить тобі дитино.
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15.05.2021 19:34 Відповісти
Амина - арабское женское имя, означает «чувствовать себя в безопасности».

А́мина (араб. آمنة‎), Ами́на (араб. أمينة‎), Амина́т - женское имя арабского происхождения.
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15.05.2021 19:51 Відповісти
Судя по глазам, у девочки жизнь - не сахар.
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15.05.2021 19:55 Відповісти
А какие глаза должны быть у 4-х летнего ребенка, сутки(в том числе и ночь) пробывшего в незнакомых местах?
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15.05.2021 21:14 Відповісти
Да какое может быть у неё бедной счастье, если родители - алкаши?
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15.05.2021 23:46 Відповісти
В той час коли нормальні молоді мами не можуть завагітніти, бідкаються по лікарям, платять великі гроші за допомогу, йдуть на штучне запліднення, а у алконавти луплять одне за одним...
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15.05.2021 19:58 Відповісти
Да, да... После бурной юности и не могут забеременеть... А очень часто и за грешки предков... Ничего в этом мире не происходит просто так и случайно)
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15.05.2021 21:00 Відповісти
Не обязательно - после бурной юности или аборта. Бывает всякое, и во вполне благополучных семьях. Помните фильм "Богатые тоже плачут"?.
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16.05.2021 15:10 Відповісти
Естественно, что я перегнул в своей категоричности... Просто это был ответ на такой же посыл. Не нам решать кто имеет право рожать, а кто нет) Знаю много примеров, когда у очень правильных родителей, очень любящих поучать других, вырастают то наркоманы, то уголовники... А у тех кого они поучали и оскорбляли , вполне успешные дети...
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16.05.2021 15:19 Відповісти
С чего вы взяли что они алконавты? Это село и дети всегда играют на улице)
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15.05.2021 21:07 Відповісти
Ребенку всего 4 годика! Как можно оставить его без присмотра? 10 минут ребенок не попал в поле зрения уже должно только это насторожить нормальных родителей!
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15.05.2021 21:22 Відповісти
4 года. Скорей всего причина в обычной ревности к младшей... До этого все внимание было к ней, а теперь она уже большая) Знакомая ситуация)
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15.05.2021 21:05 Відповісти
Дурдом...
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15.05.2021 22:13 Відповісти
Немає нічого дивного що вона подолала ці 10км. Якщо серед всіх наземних тварин вчинити перегони на хто перший подолає 300км, виграє людина. Решта виснажаться.
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15.05.2021 22:14 Відповісти
Да нет, ты не прав, вот это именно и есть удивительно, возраст то 4 годика, да и босая, в одной майке...
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15.05.2021 23:52 Відповісти
Не слід недооцінювати фізичні можливості людини, навіть маленької. Ми генетично не дуже відрізняємось від своїх предків, мешканців печер, що по 16 годин на день ходили пішки також босі в пошуках їжі.
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16.05.2021 00:25 Відповісти
 
 