Чотирирічну дівчинку, яка зникла 14 травня в Одеській області, знайшли живою за 10 км від будинку, - Нацполіція. ФОТО

В Одеській області сьогодні, 15 травня, вдалося розшукати живу 4-річну Аміну Вітічак, яка зникла з дому напередодні о 16 годині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку поліції Одещини.

Зазначається, що дитину знайшли на відстані 10 кілометрів від дому.

"Спільними зусиллями чотирьох районних підрозділів поліції, близьких до Малозименового, де зникла дівчинка, військовослужбовців Національної Гвардії України, волонтерів та односельчан дитини знайдено! Дуже перелякану, голодну, але, на щастя, живу", - йдеться в повідомленні.

Пошуки тривали понад десять годин. До них залучили понад 200 осіб.

Дівчинку помітили в одному з населених пунктів, коли вона бігла боса і лише в майці дорогою.

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У Нацполіціі відзначили: "Всього у родині виховується троє дітей. Того дня її рідні святкували день народження молодшої доньки, тому відсутність середньої помітили аж надвечір. Зараз ювенальні поліцейські спільно з працівниками соцслужб будуть вирішувати питання про їх вилучення з родини.

Провадження, розпочате за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, буде закрите. Разом з тим вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) того ж Кодексу".



