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Київ (8956) Кличко (2179) Євросоюз (2943)

"Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір", - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко взяв участь в урочистій церемонії відкриття Дня Європи, що відбулася в столиці.

Про це повідомляє його офіційний сайт, передає Цензор.НЕТ.

 У церемонії відкриття Дня Європи також взяли участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Представництва Європейського Союзу в Україні, голова Дунайської Комісії, посли 20 країн Європейського Союзу і держав Дунайської комісії.

"Радий привітати всіх із відкриттям Дня Європи в Україні, який в Києві відзначають вже 19 рік поспіль. Загальна концепція сьогоднішнього свята – "Дунайський шлях в Європейський Союз" – визначена не випадково. Вперше за 70 років Україну обрано головою "Дунайської комісії". Це – нові можливості та визнання авторитету нашої Держави в Дунайському регіоні", – сказав Кличко.

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Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 01
Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 02
Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 03

Він нагадав, що сьогодні також відзначають Міжнародний день сім'ї.

"А в символічному сенсі сім’я для України – це велика європейська родина", – зазначив мер столиці.

Кличко зазначив, що міська влада щодня працює, щоб Київ розвивався як сучасна європейська столиця, ставав зручнішим та комфортнішим для його мешканців та гостей. "Ми підтримуємо контакти з містами-побратимами, налагоджуємо нові економічні та культурні зв’язки з містами Європи та світу. Переймаємо найкращий досвід з муніципального управління, з розвитку місцевого самоврядування та реалізації перспективних міських проєктів", – повідомив Кличко.

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Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 04
Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 05
Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 06

Мер столиці зауважив, що міста-партнери Києва – Будапешт, Відень, Мюнхен, Братислава, Белград – неможливо уявити без славного Дунаю – артерії, яка з’єднує наші країни і міста. 

"З’єднують їх і спільні цінності – справедливості, закону, гідності і демократії. Та мета, заради якої українці високою ціною вибороли свій європейський вибір. За нього віддали свої життя наші найкращі патріоти! Тому ми не повинні зупинятися на шляху, який обрали. А повинні будувати успішну і сильну українську державу. Бо Україна – це Європа! А Київ – європейська столиця! З Днем Європи вас! Слава Україні!", – підсумував Віталій Кличко.

Згідно з Указом Президента, День Європи відзначається щорічно у третю суботу травня.

Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 07
Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 08
Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір, - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи 09

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Топ коментарі
+24
А вот поэтому ЗЕбанарии сейчас и заводят пачками уголовные дела на все, что связано с Кличко.

С ЗЕ Блинкен встретился только после Пороха и Кличка, а Ермака вобще отказался даже видеть.
Мелкий дрищ ЗЕ тупо мстит.
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15.05.2021 18:33
+12
Ну, тепер Зеленський приревнує, і проти Кличка кілька карних справ відкриють?
Не має право Кличко красуватися поряд з послами європейських держав, тільки "найвеличніший лідер" "Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор", - Кличко встретился с послами 20 стран Европы - Цензор.НЕТ 5569
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15.05.2021 18:31
+9
Сейчас дурачку зеленому вставят... Вместо того, чтобы обьединять оппозицию и страну на фоне внешней угрозы со стороны Фашисткой РФ, этот имбецил в погоне за баблом сеет раскол и смуту. Израильские политики на фоне конфликта забыли про вражду и конкуренцию. А у нас из всех евреев самый дегенеративный и жалкий.
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15.05.2021 19:13
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Ну, тепер Зеленський приревнує, і проти Кличка кілька карних справ відкриють?
Не має право Кличко красуватися поряд з послами європейських держав, тільки "найвеличніший лідер" "Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор", - Кличко встретился с послами 20 стран Европы - Цензор.НЕТ 5569
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15.05.2021 18:31 Відповісти
Українці отримали можливість розбудови власної держави ,але яким чином вони скористаються цією можливістю !!!))))
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15.05.2021 18:32 Відповісти
в криминализированном обществе может быть только Европрофанация вместо интеграции, что и есть в наявности
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15.05.2021 21:20 Відповісти
Зелена плісняа,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка її діяльність це лише імітація державної діяльності!!!!)))
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15.05.2021 21:23 Відповісти
европейский выбор
Мантра голимая... -- типа плаката в зоне: На свободу с чистой совестью!
Вот найдётся какой-нить политик, который честно скажет: Гомадяны! Мы удаляемся от Европы. Вернуться в неё -- вот наша задача! Другого выбора у нас нет.
Может от правды похужеет на душе, зато полегчает на совести...
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15.05.2021 18:33 Відповісти
предлагаешь кацапский выбор? "Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор", - Кличко встретился с послами 20 стран Европы - Цензор.НЕТ 8882
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15.05.2021 18:39 Відповісти
Я предлагаю? -- тут некоторые полагают, что я над Украиной издеваюсь... -- таки есть такое -- за ВАШ кацапский выбор...*)
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15.05.2021 18:47 Відповісти
Так что ты предлагаешь? кацапский выбор? "Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір", - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи - Цензор.НЕТ 9114
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15.05.2021 18:48 Відповісти
"Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір", - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи - Цензор.НЕТ 1750
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16.05.2021 03:42 Відповісти
Так такой политик есть. Это Порошенко, который как раз и говорит, что зебильная власть только удаляет Украину от Европы.
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15.05.2021 23:20 Відповісти
Порошенко так не говорит! -- он говорит, что Украина выбрала европейский путь развития...
...что не соответствует действительности...
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16.05.2021 00:01 Відповісти
Порошенко и сегодня на форуме ЕС во Львове говорил это. И вообще постоянно так говорит.
Я не говорю о его мотивах, а о факте того, критика зелёной власти за то, что она отдаляет Украину от Европы, звучит у Порошенко постоянно.
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16.05.2021 00:04 Відповісти
Людмила... -- меня тут банят, уже третий раз за сутки... ...или второй? -- я не считаю... *Звыняйтэ, если шо...
Да, так вот: Украина не выбрала европейский путь развития -- она выбрала Зеленского!

-- после Порошенко.

Я был против! ...но хто я такой? *)
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16.05.2021 00:21 Відповісти
Я тоже была против Зеленского. Я и сейчас против. Он ни по личностным качествам, ни по умственному развитию, ни по образованности вообще не годится, ни по этому Сеньке эта шапка.
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16.05.2021 00:39 Відповісти
Да и не по Петьке, честно говоря... -- в текущих обстоятельствах.
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16.05.2021 00:47 Відповісти
Мы уже противсiх проходили, меченая карта.
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16.05.2021 03:59 Відповісти
Шамов,а что Зе и сывочолый,это все?Этому "шоколадному" не удастся всю Украину мусором,как Львов завалить,чтобы потом оттуда ванговать...
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16.05.2021 14:20 Відповісти
А вот поэтому ЗЕбанарии сейчас и заводят пачками уголовные дела на все, что связано с Кличко.

С ЗЕ Блинкен встретился только после Пороха и Кличка, а Ермака вобще отказался даже видеть.
Мелкий дрищ ЗЕ тупо мстит.
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15.05.2021 18:33 Відповісти
коментар відмічено як спам
Єрмак був на зустрічі
"Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір", - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи - Цензор.НЕТ 2919
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15.05.2021 20:22 Відповісти
Він був тільки на пресс-конференції.
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15.05.2021 21:11 Відповісти
Ви скріну не вірите. Там же підпис є.
От іще "... одним цікавим питанням була присутність голови Офісу президента Андрія Єрмака на переговорах Блінкена і Зеленського. Нібито в Білому домі вимагають усунути одного з найближчих соратників президента через нещодавнє оприлюднення стенограми його розмови з адвокатом Трампа Руді Джуліані.
Втім, виявилося, що це були лише чутки: Єрмак був присутній ..."
https://rubryka.com/article/visit-blinken-kyiv/
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15.05.2021 22:11 Відповісти
Еще раз - Ермак был только на фотосессии во время пресс-конференции.
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16.05.2021 02:16 Відповісти
Многократные намеки украинской стороны о том, что Ермак очень нужен на встречах, напоролись на отказ Блинкена. В итоге единственными фотографиями, где глава ОП был рядом с госсекретарем, стали фото с пресс-подхода. На одной из встреч Блинкен прямо объяснил Зеленскому, что Ермак не welcome, и это принципиальная позиция, - рассказал собеседник в ОП.
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16.05.2021 02:26 Відповісти
Народ вибір зробив тільки нікому цей вибір впровадити в життя...
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15.05.2021 18:40 Відповісти
Ну так вiслюча ж влада впроваджена. Или не?
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15.05.2021 18:43 Відповісти
Сейчас проведут обыски в двадцати посольствах
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15.05.2021 18:42 Відповісти
Раскрутка пошла.на фоне Зебила даже косноязычный Витаха выглядит Цицероном
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15.05.2021 18:45 Відповісти
дол-бы зачем маски напялили на открытом воздухе
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15.05.2021 18:49 Відповісти
в США маски отменили
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15.05.2021 18:52 Відповісти
Це атрибут в комуняцьких вилупків.
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15.05.2021 19:24 Відповісти
Євроцивілізація і ЄС ,це трохи різні речі !!!)))
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15.05.2021 19:21 Відповісти
Він має на увазі те, що закріплено в Конституції. Тобі щось не подобається, до таежного союзу хочеться?
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15.05.2021 21:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
виталик, країну захищати, це не в рингу стрибати
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15.05.2021 19:02 Відповісти
Інша справа хером по клавішах стукати
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15.05.2021 21:10 Відповісти
Курипко,а ты попробуй попрыгай в ринге...Даже не против Кличко,а так минуты три.Потом расскажеш...
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16.05.2021 14:23 Відповісти
пострыбай в бадашані
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31.05.2021 13:41 Відповісти
ГБАО
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31.05.2021 13:44 Відповісти
Сейчас дурачку зеленому вставят... Вместо того, чтобы обьединять оппозицию и страну на фоне внешней угрозы со стороны Фашисткой РФ, этот имбецил в погоне за баблом сеет раскол и смуту. Израильские политики на фоне конфликта забыли про вражду и конкуренцию. А у нас из всех евреев самый дегенеративный и жалкий.
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15.05.2021 19:13 Відповісти
В Україні що опозиція і країна роз"єднанні????)))
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15.05.2021 19:22 Відповісти
Кхе,кхе.....это не выбор!!!.....Это поворот в развитиии цивилизации. Вы еще этого не знаете и не догадываетесь.
А выбор - это когда семки на базаре выбирают.
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15.05.2021 19:21 Відповісти
Кличко - це гордість Украіни ! 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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15.05.2021 20:09 Відповісти
була...
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15.05.2021 21:18 Відповісти
а шо ж Зеля Целомудренная?.. - в наркотической нирване, в тёплой ванне с аромабульбашками дЕрмака?
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15.05.2021 20:43 Відповісти
На Михайловской площади не было ни одного флага ЕС,
Какой-то неадекват площадь оформлял- стенды угнетающе темные
И ещё вопрос - как долго ещё на Майдане будут стоять коричневые оформления ?
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15.05.2021 22:40 Відповісти
 
 