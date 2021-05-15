"Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір", - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи. ФОТОрепортаж

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко взяв участь в урочистій церемонії відкриття Дня Європи, що відбулася в столиці.

Про це повідомляє його офіційний сайт, передає Цензор.НЕТ.

У церемонії відкриття Дня Європи також взяли участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Представництва Європейського Союзу в Україні, голова Дунайської Комісії, посли 20 країн Європейського Союзу і держав Дунайської комісії.

"Радий привітати всіх із відкриттям Дня Європи в Україні, який в Києві відзначають вже 19 рік поспіль. Загальна концепція сьогоднішнього свята – "Дунайський шлях в Європейський Союз" – визначена не випадково. Вперше за 70 років Україну обрано головою "Дунайської комісії". Це – нові можливості та визнання авторитету нашої Держави в Дунайському регіоні", – сказав Кличко.

Також читайте: Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський







Він нагадав, що сьогодні також відзначають Міжнародний день сім'ї.

"А в символічному сенсі сім’я для України – це велика європейська родина", – зазначив мер столиці.

Кличко зазначив, що міська влада щодня працює, щоб Київ розвивався як сучасна європейська столиця, ставав зручнішим та комфортнішим для його мешканців та гостей. "Ми підтримуємо контакти з містами-побратимами, налагоджуємо нові економічні та культурні зв’язки з містами Європи та світу. Переймаємо найкращий досвід з муніципального управління, з розвитку місцевого самоврядування та реалізації перспективних міських проєктів", – повідомив Кличко.

Також читайте: В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно"







Мер столиці зауважив, що міста-партнери Києва – Будапешт, Відень, Мюнхен, Братислава, Белград – неможливо уявити без славного Дунаю – артерії, яка з’єднує наші країни і міста.

"З’єднують їх і спільні цінності – справедливості, закону, гідності і демократії. Та мета, заради якої українці високою ціною вибороли свій європейський вибір. За нього віддали свої життя наші найкращі патріоти! Тому ми не повинні зупинятися на шляху, який обрали. А повинні будувати успішну і сильну українську державу. Бо Україна – це Європа! А Київ – європейська столиця! З Днем Європи вас! Слава Україні!", – підсумував Віталій Кличко.

Згідно з Указом Президента, День Європи відзначається щорічно у третю суботу травня.





