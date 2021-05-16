ДТП із п'яним водієм у Запорізькій області: "Лада Калина" зіткнулася із мікроавтобусом, загинула жінка, 6 осіб постраждало. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Бердянському районі Запорізької області сталася ДТП, в результаті якого одна жінка загинула, ще шестеро осіб мають травми. Водій автомобіля в стані алкогольного сп'яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Віто".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Запорізької області.
Встановлено, що водій автомобіля "Лада Калина", 1990 року народження, не надавши переваги в русі, скоїв зіткнення з маршрутним автобусом "Мерседес Віто". В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся: одна жінка загинула, шість пасажирів мають травми.
Водій і ще два пасажири легковика не постраждали.
За результатами медичної експертизи, водій "Лади Калини" був у стані алкогольного сп'яніння. Зараз він затриманий в порядку статті КПК України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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то був ватан, ілі "какая разніцо".
ще і п'янючий в дупель..
зассатый слева не остановился перед главной
Ось так.