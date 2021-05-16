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ДТП із п'яним водієм у Запорізькій області: "Лада Калина" зіткнулася із мікроавтобусом, загинула жінка, 6 осіб постраждало. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Бердянському районі Запорізької області сталася ДТП, в результаті якого одна жінка загинула, ще шестеро осіб мають травми. Водій автомобіля в стані алкогольного сп'яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Віто".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Запорізької області.

Встановлено, що водій автомобіля "Лада Калина", 1990 року народження, не надавши переваги в русі, скоїв зіткнення з маршрутним автобусом "Мерседес Віто". В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся: одна жінка загинула, шість пасажирів мають  травми.

Водій і ще два пасажири легковика не постраждали.

За результатами медичної експертизи, водій "Лади Калини" був у стані алкогольного сп'яніння. Зараз він затриманий в порядку статті КПК України.

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ДТП із пяним водієм у Запорізькій області: Лада Калина зіткнулася із мікроавтобусом, загинула жінка, 6 осіб постраждало 01

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За цим  фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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кацапське вбиває...
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16.05.2021 09:00 Відповісти
за рулем был украинец але,или во всем куйло будет и дальше виновато? пить меньше надо
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16.05.2021 09:13 Відповісти
навряд чи адекватний українець купить собі ладу- каліну.
то був ватан, ілі "какая разніцо".
ще і п'янючий в дупель..
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16.05.2021 09:59 Відповісти
Якщо за таке буде смертна кара, то й тоді будуть бухати за кермом! Виродки!!!
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16.05.2021 09:12 Відповісти
Маршрутка Віто, кучеряво живуть.
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16.05.2021 09:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TWVrQzP2tTk
зассатый слева не остановился перед главной
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16.05.2021 09:32 Відповісти
Активно ссилю треба давати, з можливістю відкриття в новому вікні.
Ось так.
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16.05.2021 11:31 Відповісти
Кожен день такі сумні новини,і всерівно постійно п'яні за кермом.Не зважаючи на штрафи,на соціальний статус,п'ють і все.Допоки в самому суспільстві на побутовому рівні не буде призирства за алкоголь за кермом нічого не вдієш.Садити таких як цей водій потрібно за сттатею навмисне вбивство,це небезпечна особа для суспільства,як і інші вбивці.
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16.05.2021 09:58 Відповісти
 
 