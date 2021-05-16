Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У День пам’яті жертв політичних репресій було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.
"Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях", – зазначив Володимир Зеленський.
На думку істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб.
"Пам’ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців та Українська держава завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність", – наголосив Глава держави.
"Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять", – сказав Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Ми всі - жертви "візуальної диктатури": коли психологічно "чинною" є тільки та картинка, яка зараз перед очима в телевізорі. Або, як геніально написала мені одна читачка, "що минулося, те й забулося". Відбувається така свого роду повзуча лоботомія - ніби видалено в нашого суспільства орган, який відповідає за зв'язок часів і дає змогу бачити й розуміти, звідки береться сьогоднішнє, що воно - з дня вчорашнього, позавчорашнього і так далі. Це, по-моєму, найстрашніший наслідок тоталітаризму. Для цього обробляли не одне покоління, - пам'ять послідовно, по-орвелівськи відбивали ще нашим дідам і батькам, забороняючи згадувати як "нечинне" все, що не входило в офіційний наратив, і я завжди кажу, що "совєтскую власть в етой странє нікто нє отмєнял". - http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/307/
а Вовочка щасливо жив у совку.
опять унюханное не шевелится как на роковинах Бабьего Яра?
"Он же еврей - ему не надо. Первый раз… Мы не понимаем.
А сегодня президент прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр"
главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.
Проф. Преображенский@prof_preobr
16 мая 1972 года военный Ан-24Т рухнул на детский сад в Светлогорске. 35 погибших, в том числе 24 ребёнка.
В городе на сутки ввели ЧП, отключили электричество и телефоны.
Стране о трагедии не сообщили.
Граждане СССР не должны были отвлекаться от вкусного пломбира.
Зараз діє лише за протоколом . Насправді він емоційно далекий від цієї трагедії.
- Тому, що Порошенко - КОНДИТЕР, а Зеленський - ГІМНЮК!...
Як казав класик "Мерзко, когда в слова высокие убеждения, а в действиях - низкие поступки"...
Политические репрессии ? Дошло даже до того, что в 1944 вообще кровавым палачом Сталиным вождём кремлёвских коммуно-фашистов было запланировано указом начиная с Донбасса поголовное уничтожение и выселение полностью всех славян- украинцев в Сибирь и заселения освобожденных территорий лапотными москалями кацапами выходцами из татаро - угро - финской России, но для полной реализации этого сатанинского плана помешали смерть палача, и развертывания массового просто яростного сопротивления патриотов УПА которые дорогой ценной своей жизнью спасали свою славянскую украинскую нацию от полного уничтожения кремлёвскими оккупантами коммуно - фашистами, то есть москалями этими угро-финнами из лапотной московской орды. А принцип - "есть народ, есть проблемы, нет народа - нет и проблем" выдумал не кровавый маньяк палач коммуно - фашистов сталин, а его монгольские кровожадные ордынские предшественники из московского улуса и Золотой Орды.
А теперь уже кровавый наследник палача сталина фашист )(уйло замыслил свои планы по уничтожению украинского государства и украинского народа. Заселения славянской украинской территории своими москалями уже как в свою современную колонию кацапскую лапотную новроссию - пиндоссию. Но этот лютый враг проклятая вражеская паРаша которая посягает на на самое святое территориальную целостность,( Крым, Донбасс) на Суверенитет и Свободу Украинского государства, будет рано или поздно по любому справедливо уничтожена многомиллионным Украинским народом-
Правильніше буде: кошик квітів вшанував пам'ять жертв політичних репресій.
Кажучи про жертв комуністичних репресій, Зеленський не згадав комунізм. Як і Сталіна та СРСР
Три абзаци прямої мови глави держави вміщено в розповсюджену його пресслужбою ранкову новину щодо кошиків з квітами від Зеленського у Биківні.
Заборонена нині в Україні комуністична ідеологія ним не згадується. Як і Комуністична партія.
Нічого немає й про Йосипа Сталіна, СРСР та радянську окупацію як таку.
Теж саме стосується невеликого повідомлення у президентському твіттері.
Питання: а Зеленський точно патріот України, як вважають деякі його прихильники?
Я абсолютно не здивований тим , що Зепотерпілий не з'явився на історико - миморіальному
заповіднику у Биківні !
а вот если бы то же самое сделал и сказал сладчайший, то была бы ************** перемога.
опять "он еврей, это ему не нужно...." унюханный валяется ?
зачем ты обозвал своего потужного сладчайшего рабовладельца "фото ЗЕльоного ТЕЛА перед памятником ? опять "он еврей, это ему не нужно...." унюханный валяется"