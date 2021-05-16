Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло. ФОТО

У День пам’яті жертв політичних репресій було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

"Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях", – зазначив Володимир Зеленський.





На думку істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб.

"Пам’ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців та Українська держава завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність", – наголосив Глава держави.

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"Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять", – сказав Президент.