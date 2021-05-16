Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
ВПС Ізраїлю наносять дуже точні удари по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази.
Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук майор резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер, передає Цензор.НЕТ.
"Результати ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС в Секторі Гази. Зверніть увагу на відео, де той, хто знімає, говорить ..." це не каналізація", - зазначив він.
Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.
Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.
Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".
Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.
Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.
Будь ласка, зачекайте...
Питання до тебе: "Як ти думаєш, буде розумним, коли законодавчі документи в Україні, будуть публікуваться мовою іншої держави? Яким чином вести судові процеси? Якою мовою виносить рішення по результатах розгляду?". Тобі не здається смішним розгляд судової справи князем чи призначеною ним особою, іноземною мовою? І хто зрозуміє, про що ведеться мова в суді? А саме про це мій опонент, опосередковано, і стверджує, стосовно "староболгарської мови" в релігійних документах....
Ніхто не знає, якою була та "староболгарська". Верхів"я Ками та Білої, де зародилось плем"я "булгар" - перехрестя культур. З півночі - лісова зона, де проживали угрофінські племена, з півдня - тюркомовна Хазарія.... Слов"янами там "і не пахло"... То звідки ж у них взялася мова, що споріднена своєю базовою основою, зі слов"янськими? А от після переселення на Балкани "булгари" опинилися в оточенні слов"яномовних племен, перейшли від кочового до землеробського укладу.. Само собою, під впливом місцевих землеробів, змінилась і їх лексика... Адже рідко буває, що культурний рівень кочового народу перевищує культурний рівень осідлого... Кочовики не мають стабільності, а саме її вимагають більшість ремесел, що і визначають рівень культури... Це не перший подібний випадок - маньчжури, наприклад, напівкочовий народ, завоювавши Китай, розчинилися в китайському населенні, засвоїли китайську мову і стали китайцями...
Так що, перед тим, як сперечаться чи приймать бік мого опонента, тобі варто самому розібраться в питанні... Зверни увагу - як тільки я почав його "заганять у куток" аргументами, він "з"їхав на "абиженку"... Висновок - він "десь щось чув", але базових, глибоких знань, у нього нема...
А щодо ствердження про "староболгарськість" російської мови - це "кацапська придумка"... Одна справа - мать джерелом формування мови, нібито, мову древнього Болгарського царства, яке старіше Великого князівства Київського, і хрещене задовго до нього, і зовсім інша - мову "хахлів", "порченых поляками русских"... Для кацапні це - "серпом по яйцях" - визнать, що ми не тільки їх грамоті навчили, а навіть дали державну мову!!!
По-друге: якщо вважати місцем походження болгар верхівья Ками, то тоді звичайно ж... Але хто жив внизу Дону та в Приазовьї? - Хозари? Так це збірна назва правителів тієї країни. Яку населяли різні племена. Одне із племен - предки ******** болгар, що познайомившись із староукраїнською переробили на свій кшалт її аж до невпізнанності. Хтось із "просвітителів" (Кирило чи Константин не памятаю) шукав підходящу мову для хозарських племен і саме в Криму найшов святе письмо "роушськими письменами писане". За Вашою логікою в Криму жили древні українці із своїми письменами, а сирієць Костантин зпоганив наше письмо до невпізнаності (є в мене підручник(?) старословянської мови - і таке придумають, аби лише якось приховати правду).
і вдогонку: міняючи лише одну букву в імені народу чи правителя, минулі і ******* фальсифікатори історії вводять в оману довірливих людей (і таких як Ви також). Як булгари і болгари - чи це одне і те саме? Як готи, гети і хети (хати)... Як Атила і Гатило. Як Русь і Росія(рошія). Хтось мене запевняв що під Києвом жили не Біличі (Білики), а якісь буличі. З греками (ох і лукавий народець ще за часів Геродота) завжди так. Їх цивілізували "дикі племена" оріїв. ******* греки з німцями називають їх дорійцями. Хоча прийшли вони із теперішніх степів України. Але коли правильно назвати, то виходить, що ******* українське слово орії звучало ще чотири тисячі років тому. Я не збираюся нікого ні в чому переконувати. Тож на подальше спілкування не налаштований. звиняйте
По-друге, в низов"ях Дону і в Приазов"ї, а також у Прикаспії, жили хозари. Дербент, "Залізні ворота - їх дітище. Про це писалося в арабських джерелах, що зберігаються, переважно, в Багдаді і Дамаску.
По-третє, як булгари могли "познайомитись" з "староукраїнською", якщо їх розділяли сотні кілометрів території, заселеної угрофінськомовними та тюркомовними племенами, що перешкоджали культурним контактам? І навіщо їм свою мову "мінять" чи "перероблять"? Чим мова одного васала хозар гірша від мови іншого васала?.
По-четверте, звідки дані, що Кирило та Мефодій мали стосунок до "хозар", і для чого вони шукали для тюркомовних хозар "підходящу мову" (і письмо, також), якщо хозари, юдеї за віросповіданням, користувалися вже давно юдейським? Найстаріший писемний пам"ятник, знайдений, на сьогодні, в Києві - лист, написаний юдеєм, на івриті, своєму єдиновірцю... ... І "з якого переляку" домінуюча в каганаті тюркомовна нація повинна брать, в якості державної мови мову одного з васалів, що, навіть, не має своєї держави, та мінять писемність?
По-п"яте, З якого переляку "сирієць" Костянтин був "рукоположений" не в Константинополі, а в Римі, папою римським? Так само, як і Кирило? У Римі та чеських архівах збереглися дані про їх моравьке походження... І "з якого переляку" "сірійці" були спеціалістами зі слов"янської лінгвістики, що змогли, не знаючи досконало мови племен, які жили за тисячі кілометрів від них, створить їм абетку та правила письма? Це все одно, що я-б, почав створювать абетку для казахів чи кримських татар, хоч я і розумію трохи їх мову...
По-шосте, де саме я писав, що "...в Криму жили древні українці із своїми письменами...". Ви там "грибочки" правильні їсте?
По-сьоме, народи нерідко міняли свої самоназви. І їм міняли... Як сусіди, так і правителі. Волохи стали румунами, морави - чехами і словаками, ляхи - поляками, руси - українцями, литвини - білорусами... Київ, у арабських джерелах, ще за часів Хазарії, іменувався "Чіоба"...
По-восьме, стосовно Атили та Гатила. був такий гетьман козаків запорізьких, "Тарас Трясило, справжнє ім'я при народженні Тарас Федорович (пол. Taras Fedorowicz; ? - 1639) -козацький отаман кримськотатарського походження. Один із командирів козацьких найманців уТридцятирічній війні.Січове ім'я - Тарас Трясило, кримськотатарське ім'я - Асан або Усан.
Вперше згадується у документах королівського суду 1617року під іменем «татарина з Криму» Усан або Хасан. Під час московської кампанії 1618 року прийняв хрещення й ім'я Тарас Федорович[1]. Швидко завоював авторитет козацтва, про що повідомляв Папський нунцій 1620 року:5000 козаків прийшли з Чорного моря, перейшовши кордон Угорщини, і вступили на службу до імператора на чолі з відомим капітаном Гасаном Тарасом[2]"
Турки називали його Гассан Тарасса...
По-дев"яте, щодо "дорійців" : навіть древньогрецький герой Ахілл - дорієць, і його батьківщиною вважається Північне Причорномор"я (а саме о. Зміїний).
По-десяте, коли народ, який знаходиться на нижчому щаблі розвитку, завдяки своїй чисельності та войовничості, отримує владу над народом, який більш культурно розвинутий, то він, мимоволі, піддається асиміляції упокореними. Так було і з дорійцями, що сприйняли мову та звичаї жителів Мікен, і стали древніми греками, так було і з ацтеками, що сприйняли культуру племен Юкатану, так було з маньчжурами, що завоювали Китай. Так було і з московитами, які асимілювали Україну і зробили "мовою міжнаціонального спілкування" в Царстві Московському один з діалектів тогочасної української мови - подніпровський. Саме ним (тільки ********) я тобі, зараз, і пишу...
І по-одинадцятому, останньому - я бачу, що у опонента аргументи вичерпані, і він вирішив "злиться"...
Сралін бажав мати свою маріонетку на Близькому Сході. Тому в 1948 році була перша хіиля еміграції євреїв з СРСР в Ізраїль. Але з часом Ізраїль перейшов під вплив світової єврейської діаспори. Тому СРСР прийшлось годувати палестинців.
Выпас Ватоцефалов
Власти Израиля целуются с ******, ***** продает ракеты "Хамасу", "Хамас" убивает израильтян, власти Израиля целуются с ******.
Сколько стоят жизни израильян? Сколько властям Израиля платит ***** за холопскую верность, за смерти жителей, и бизнес на крови? Где Россия, там смерть
Главное - факт обстрела, а попал или не полал - это другая история.
А вот В ОТВЕТ прилетело тютелька в тютельку - нужен был повод и его получили.
Я уже не говорю что территория современного Израиля не является историчемкой Родиной Евреев. Их Родина-это Египет вобще-то)) Евреи на территории современного Израиля-это захватчики в чистом виде(второй раз захватчики по очень глупой санкции ООН)
Уловка ЦАХАЛа: Или как Израиль уничтожил и похоронил террористов Газы без единого боя.
Ночью ЦАХАЛ выдвинул силы (танки, артиллерию, и даже ВМС) к границе с сектором Газы и выпустил сообщение для иностранных СМИ: «Солдаты пехоты начинают входить в Газу и атаковать сектор Газа».
Но кроме этого сообщения, за этими словами ничего не стояло. Это была просто "утка"
Эти сообщения пресс-секретаря ЦАХАЛа не были ошибкой, это была стратегия:
• Этой фейковой новостью Израиль побудил террористов Хамас рвануть в атаку в сторону граница под подземными туннелями "метро" (о которых мы писали ранее)
• И вот в этот самый момент 160 боевых самолетов и 450 сброшенных бомб, атака ВМС и ВВС ЦАХАЛа, танков и артилерии, просто похоронили террористов не вступая с ними в бой.
Этой уловкой Армия Обороны Израиля, создала смертельную ловушку для Хамаса и Исламского Джихада, которым был причинен огромный ущерб, размеры которого до сих пор неясны.
Денис Казанський
Террористы Хамаса бьют ракетами из жилых кварталов Газы по Израилю.
А в Украине в 2014 году такую же тактику использовали террористы ДНР.
На этих кадрах боевики батальона "Оплот" ведут огонь из жилых кварталах Шахтерска. Гаубицы установлены на площади перед кинотеатром Кирова.
https://twitter.com/i/status/1393458101798543362
Опыт уже есть: СССР в своё время продал истребители, а израильтян снабдил точными координатами дислокации. И денежки с арабов поимели, и истребителям не дали ни разу взлететь.
О бедном ХАМАСе замолвите слово или ООН - самый престижный «Клуб любителей двойных стандартов». Но эффективность "клуба..." все нулее и нулее...