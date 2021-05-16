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Ізраїль (450) Сектор Гази (38) Хамас (21)

Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

ВПС Ізраїлю наносять дуже точні удари по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук майор резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер, передає Цензор.НЕТ.

"Результати ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС в Секторі Гази. Зверніть увагу на відео, де той, хто знімає, говорить ..." це не каналізація", - зазначив він.

Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по обєктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази 01
Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по обєктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази 02
Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по обєктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази 03

Також читайте: 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

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Топ коментарі
+27
Чому Ізраїль не каже нада перестать стрілять?
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16.05.2021 11:31
+25
Газа это полоска земля длинной около 40 км и шириной в разных местах от 6 до 12 км. зажатая между Израилем и Средиземным морем , с небольшим участком границы с Египтом ( отгороженным Египтом каменной стеной) и с этого "огрызка" по Израилю было выпущено более 2000 ракет ( и продолжаются обстрелы) По сути Израиль даже без наземного вторжения ( при таких простреливаемых размерах) может попросту стереть там все в порошок. ( сдерживает международная обеспокоенная общественности и позиция ведущих стран Запада, и стран мусульманского мира) Поэтому Израиль будет наносить удары до тех пор пока стабильно не прекратятся обстрелы и провокации ( без всяких там условий) и до тех пор пока Израиль не нанесет террористам такой ущерб что им понадобится лет 5 -6 на восстановление их потенциала. Что даст Израилю хоть худой но временный мир.
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16.05.2021 11:35
+20
Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 3879
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16.05.2021 12:25
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Ясно... Я - не твоя "аудиторія"... Тобі - туди, у пивнуху за рогом... Там тебе оцінять...
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16.05.2021 21:37 Відповісти
давно не был, ок,зайду пуританин, посмотрю как народ ноне поживает, живую речь послушаю)...там кстати иногда такие от истории знатоки водились, что ты, со своими багажом от Петяя, с руки клюющего, совсем абитуриентом окажешься)) Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 2403
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16.05.2021 22:12 Відповісти
Іди, іди... Якраз твій "рівень"...
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17.05.2021 02:04 Відповісти
чого ти споришся, "знавець всього"? Коли прочитав думку одних спеців і не читав думок їх противників (ну не власні ж висновки із досліджень пишеш)? А от твій опонент правий - російська не є походженням саме староукраїнської. І дуже подібна в багато чому саме до болгарської.
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17.05.2021 02:36 Відповісти
"Вова", а ти не подумав про те, що я можу застосовувать "власні висновки з досліджень"?... Я читав "Повєсть врємєнних лет", "Слово о полку Игорєвє", написані "розмовною" мовою тих часів,.Читав Біблію, Євангєліє, "Псалтир", написані "церковнослов"янською" мовою. Читав "Правду Ярослава", "Литовський статут", в оригіналі, тобто, написані мовою судочинства Великого князівства Київського та Литовського, тих часів, тому можу порівнять.... І літописні , і церковні тексти, і ці юридичні збірники, писані одною мовою...
Питання до тебе: "Як ти думаєш, буде розумним, коли законодавчі документи в Україні, будуть публікуваться мовою іншої держави? Яким чином вести судові процеси? Якою мовою виносить рішення по результатах розгляду?". Тобі не здається смішним розгляд судової справи князем чи призначеною ним особою, іноземною мовою? І хто зрозуміє, про що ведеться мова в суді? А саме про це мій опонент, опосередковано, і стверджує, стосовно "староболгарської мови" в релігійних документах....
Ніхто не знає, якою була та "староболгарська". Верхів"я Ками та Білої, де зародилось плем"я "булгар" - перехрестя культур. З півночі - лісова зона, де проживали угрофінські племена, з півдня - тюркомовна Хазарія.... Слов"янами там "і не пахло"... То звідки ж у них взялася мова, що споріднена своєю базовою основою, зі слов"янськими? А от після переселення на Балкани "булгари" опинилися в оточенні слов"яномовних племен, перейшли від кочового до землеробського укладу.. Само собою, під впливом місцевих землеробів, змінилась і їх лексика... Адже рідко буває, що культурний рівень кочового народу перевищує культурний рівень осідлого... Кочовики не мають стабільності, а саме її вимагають більшість ремесел, що і визначають рівень культури... Це не перший подібний випадок - маньчжури, наприклад, напівкочовий народ, завоювавши Китай, розчинилися в китайському населенні, засвоїли китайську мову і стали китайцями...
Так що, перед тим, як сперечаться чи приймать бік мого опонента, тобі варто самому розібраться в питанні... Зверни увагу - як тільки я почав його "заганять у куток" аргументами, він "з"їхав на "абиженку"... Висновок - він "десь щось чув", але базових, глибоких знань, у нього нема...
А щодо ствердження про "староболгарськість" російської мови - це "кацапська придумка"... Одна справа - мать джерелом формування мови, нібито, мову древнього Болгарського царства, яке старіше Великого князівства Київського, і хрещене задовго до нього, і зовсім інша - мову "хахлів", "порченых поляками русских"... Для кацапні це - "серпом по яйцях" - визнать, що ми не тільки їх грамоті навчили, а навіть дали державну мову!!!
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17.05.2021 04:18 Відповісти
По-перше: Яр читав все перераховане не в оригіналі, а в КОПІЯХ Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 8706 Копіювали за твердженнями багатьох істориків на догоду тодішнім чи пізнішим правителям.
По-друге: якщо вважати місцем походження болгар верхівья Ками, то тоді звичайно ж... Але хто жив внизу Дону та в Приазовьї? - Хозари? Так це збірна назва правителів тієї країни. Яку населяли різні племена. Одне із племен - предки ******** болгар, що познайомившись із староукраїнською переробили на свій кшалт її аж до невпізнанності. Хтось із "просвітителів" (Кирило чи Константин не памятаю) шукав підходящу мову для хозарських племен і саме в Криму найшов святе письмо "роушськими письменами писане". За Вашою логікою в Криму жили древні українці із своїми письменами, а сирієць Костантин зпоганив наше письмо до невпізнаності (є в мене підручник(?) старословянської мови - і таке придумають, аби лише якось приховати правду).
і вдогонку: міняючи лише одну букву в імені народу чи правителя, минулі і ******* фальсифікатори історії вводять в оману довірливих людей (і таких як Ви також). Як булгари і болгари - чи це одне і те саме? Як готи, гети і хети (хати)... Як Атила і Гатило. Як Русь і Росія(рошія). Хтось мене запевняв що під Києвом жили не Біличі (Білики), а якісь буличі. З греками (ох і лукавий народець ще за часів Геродота) завжди так. Їх цивілізували "дикі племена" оріїв. ******* греки з німцями називають їх дорійцями. Хоча прийшли вони із теперішніх степів України. Але коли правильно назвати, то виходить, що ******* українське слово орії звучало ще чотири тисячі років тому. Я не збираюся нікого ні в чому переконувати. Тож на подальше спілкування не налаштований. звиняйте Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 1568
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17.05.2021 22:48 Відповісти
По-перше, а "Білик", на відміну від мене, читав "оригінали"?
По-друге, в низов"ях Дону і в Приазов"ї, а також у Прикаспії, жили хозари. Дербент, "Залізні ворота - їх дітище. Про це писалося в арабських джерелах, що зберігаються, переважно, в Багдаді і Дамаску.
По-третє, як булгари могли "познайомитись" з "староукраїнською", якщо їх розділяли сотні кілометрів території, заселеної угрофінськомовними та тюркомовними племенами, що перешкоджали культурним контактам? І навіщо їм свою мову "мінять" чи "перероблять"? Чим мова одного васала хозар гірша від мови іншого васала?.
По-четверте, звідки дані, що Кирило та Мефодій мали стосунок до "хозар", і для чого вони шукали для тюркомовних хозар "підходящу мову" (і письмо, також), якщо хозари, юдеї за віросповіданням, користувалися вже давно юдейським? Найстаріший писемний пам"ятник, знайдений, на сьогодні, в Києві - лист, написаний юдеєм, на івриті, своєму єдиновірцю... Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 6706 ... І "з якого переляку" домінуюча в каганаті тюркомовна нація повинна брать, в якості державної мови мову одного з васалів, що, навіть, не має своєї держави, та мінять писемність?
По-п"яте, З якого переляку "сирієць" Костянтин був "рукоположений" не в Константинополі, а в Римі, папою римським? Так само, як і Кирило? У Римі та чеських архівах збереглися дані про їх моравьке походження... І "з якого переляку" "сірійці" були спеціалістами зі слов"янської лінгвістики, що змогли, не знаючи досконало мови племен, які жили за тисячі кілометрів від них, створить їм абетку та правила письма? Це все одно, що я-б, почав створювать абетку для казахів чи кримських татар, хоч я і розумію трохи їх мову...
По-шосте, де саме я писав, що "...в Криму жили древні українці із своїми письменами...". Ви там "грибочки" правильні їсте?
По-сьоме, народи нерідко міняли свої самоназви. І їм міняли... Як сусіди, так і правителі. Волохи стали румунами, морави - чехами і словаками, ляхи - поляками, руси - українцями, литвини - білорусами... Київ, у арабських джерелах, ще за часів Хазарії, іменувався "Чіоба"...
По-восьме, стосовно Атили та Гатила. був такий гетьман козаків запорізьких, "Тарас Трясило, справжнє ім'я при народженні Тарас Федорович (пол. Taras Fedorowicz; ? - 1639) -козацький отаман кримськотатарського походження. Один із командирів козацьких найманців уТридцятирічній війні.Січове ім'я - Тарас Трясило, кримськотатарське ім'я - Асан або Усан.
Вперше згадується у документах королівського суду 1617року під іменем «татарина з Криму» Усан або Хасан. Під час московської кампанії 1618 року прийняв хрещення й ім'я Тарас Федорович[1]. Швидко завоював авторитет козацтва, про що повідомляв Папський нунцій 1620 року:5000 козаків прийшли з Чорного моря, перейшовши кордон Угорщини, і вступили на службу до імператора на чолі з відомим капітаном Гасаном Тарасом[2]"
Турки називали його Гассан Тарасса...
По-дев"яте, щодо "дорійців" : навіть древньогрецький герой Ахілл - дорієць, і його батьківщиною вважається Північне Причорномор"я (а саме о. Зміїний).
По-десяте, коли народ, який знаходиться на нижчому щаблі розвитку, завдяки своїй чисельності та войовничості, отримує владу над народом, який більш культурно розвинутий, то він, мимоволі, піддається асиміляції упокореними. Так було і з дорійцями, що сприйняли мову та звичаї жителів Мікен, і стали древніми греками, так було і з ацтеками, що сприйняли культуру племен Юкатану, так було з маньчжурами, що завоювали Китай. Так було і з московитами, які асимілювали Україну і зробили "мовою міжнаціонального спілкування" в Царстві Московському один з діалектів тогочасної української мови - подніпровський. Саме ним (тільки ********) я тобі, зараз, і пишу...
І по-одинадцятому, останньому - я бачу, що у опонента аргументи вичерпані, і він вирішив "злиться"...
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18.05.2021 05:50 Відповісти
Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 243 Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 2930
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18.05.2021 08:22 Відповісти
Отак і бункерного будуть викурювати. Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 2860
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16.05.2021 12:38 Відповісти
В 1948 році було прийнято рішення ООН про створення двох держав Ізраїлю та Палестини. І доки палестинці не отримають обіцяної держави буде тривати ця війна
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16.05.2021 12:43 Відповісти
Ініціатором створення держави Ізраїль в ООН виступив СРСР на чолі з Сраліним.

Сралін бажав мати свою маріонетку на Близькому Сході. Тому в 1948 році була перша хіиля еміграції євреїв з СРСР в Ізраїль. Але з часом Ізраїль перейшов під вплив світової єврейської діаспори. Тому СРСР прийшлось годувати палестинців.
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16.05.2021 13:02 Відповісти


Выпас Ватоцефалов



Власти Израиля целуются с ******, ***** продает ракеты "Хамасу", "Хамас" убивает израильтян, власти Израиля целуются с ******.
Сколько стоят жизни израильян? Сколько властям Израиля платит ***** за холопскую верность, за смерти жителей, и бизнес на крови? Где Россия, там смерть
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16.05.2021 14:23 Відповісти
Если Хамас стрелял российскими ракетами, то туда, где ущерб был минимален.
Главное - факт обстрела, а попал или не полал - это другая история.
А вот В ОТВЕТ прилетело тютелька в тютельку - нужен был повод и его получили.
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16.05.2021 22:42 Відповісти
Поки євреї будували собі країну, араби чухали собі яйця.... Хто їм заважав працювать?...
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16.05.2021 14:16 Відповісти
Будували на чиї гроші ?
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16.05.2021 22:43 Відповісти
Єврейські гроші... Які дала єврейська діаспора всього світу... А араби Сірії, Йорданії, Лівану, замість дать гроші і допомогти створить "арабську державу "Палестина", просто приєднали території до своїх... З тих пір і воюють...
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18.05.2021 09:20 Відповісти
Вони її не отримають, поки не визнають право Ізраїля на існування.
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16.05.2021 23:18 Відповісти
А если завтра ООН примет решение что на территории современной Украины должно быть созданно циганской государство и миллионы циган начнут сьезжатся к нам со своими ПОРЯДКАМИ а Украинцы станут гостями на своей родной земле-это Украинцам понравится?
Я уже не говорю что территория современного Израиля не является историчемкой Родиной Евреев. Их Родина-это Египет вобще-то)) Евреи на территории современного Израиля-это захватчики в чистом виде(второй раз захватчики по очень глупой санкции ООН)
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17.05.2021 01:41 Відповісти
З поверхні загнали під землю,і навіть там нищать.
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16.05.2021 12:49 Відповісти
Цитата: "Даже в настоящее время ни Израиль, ни ХАМАС не знают масштабов нанесенного ущерба и число жертв среди террористов. Однако, по оценкам военной разведки, очень много - от нескольких сотен до тысячи (!) - боевиков нашли свою смерть в песках под Газой благодаря хорошо спланированной военной хитрости ЦАХАЛ и успешно осуществленному плану сотрудничества ВВС и наземных войск..."

Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 9766Уловка ЦАХАЛа: Или как Израиль уничтожил и похоронил террористов Газы без единого боя.

Ночью ЦАХАЛ выдвинул силы (танки, артиллерию, и даже ВМС) к границе с сектором Газы и выпустил сообщение для иностранных СМИ: «Солдаты пехоты начинают входить в Газу и атаковать сектор Газа».

Но кроме этого сообщения, за этими словами ничего не стояло. Это была просто "утка"

Эти сообщения пресс-секретаря ЦАХАЛа не были ошибкой, это была стратегия:

• Этой фейковой новостью Израиль побудил террористов Хамас рвануть в атаку в сторону граница под подземными туннелями "метро" (о которых мы писали ранее)

• И вот в этот самый момент 160 боевых самолетов и 450 сброшенных бомб, атака ВМС и ВВС ЦАХАЛа, танков и артилерии, просто похоронили террористов не вступая с ними в бой.

Этой уловкой Армия Обороны Израиля, создала смертельную ловушку для Хамаса и Исламского Джихада, которым был причинен огромный ущерб, размеры которого до сих пор неясны.
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16.05.2021 12:56 Відповісти
Ха,наличие подземелий это доказательство законности бомбёжек,может покажите заводы по производству ракет или хамасовцев отдающих приказ о пуске ракет по израэлю,норы рыть это не преступление.
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16.05.2021 13:15 Відповісти
Так под землей чуркобесовские заводы. СNN зайдет сфоткает развалины.
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17.05.2021 00:41 Відповісти
Это не канализация, это метро
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16.05.2021 13:47 Відповісти
Наче, крысы под всем Сектором Газа, норы прорыли.
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16.05.2021 14:00 Відповісти


Денис Казанський



Террористы Хамаса бьют ракетами из жилых кварталов Газы по Израилю.
А в Украине в 2014 году такую же тактику использовали террористы ДНР.
На этих кадрах боевики батальона "Оплот" ведут огонь из жилых кварталах Шахтерска. Гаубицы установлены на площади перед кинотеатром Кирова.


https://twitter.com/i/status/1393458101798543362
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16.05.2021 14:21 Відповісти
Строили-строили метро, а акт о запуске не получили.
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16.05.2021 17:45 Відповісти
евреи богом избранный нарид? Сначала сами придумали бога потом тот бог избрал их... чисто еврейская комбинация и эту лапшу вешают всему миру Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази - Цензор.НЕТ 2775
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16.05.2021 18:41 Відповісти
иди в буддисты ,никто ж не заставляет
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17.05.2021 10:18 Відповісти
Короче, еврейский кремль опять развёл арабов как котят.
Опыт уже есть: СССР в своё время продал истребители, а израильтян снабдил точными координатами дислокации. И денежки с арабов поимели, и истребителям не дали ни разу взлететь.
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16.05.2021 22:46 Відповісти
Сомневаюсь что подземные ходы строят вдоль дорог, стопроцентная гарантия обвала.
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17.05.2021 06:43 Відповісти
Израильское министерство обороны выпустило для мировых сми фальшивое сообщение что израильские войска начали вторжение в Газу. ХАМАС поверил этой уловке и дал команду своим солдатам спустится в подземные тоннели и чтобы занять оборонительные позиции. Как только они туда залезли Израиль поднял в воздух около 160 самолётов и провели очень быструю массированную бомбёжку тоннелей. Как-то так https://www.yahoo.com/news/israel-accused-tricking-major-news-081818488.html
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17.05.2021 08:48 Відповісти
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