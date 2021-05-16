Британський патрульний корабель прямує в Чорне море. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У Чорне море прямує OPV "Trent" - патрульний корабель прибережної зони королівського флоту Великої Британії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив керівник проекту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Він зазначив: "Моніторингова група Blackseanews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомляє, станом на 09:00 (київський час) 16.05.2021 до протоки Босфор у напрямку Чорного моря підходить патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV "Trent" (Р224).
Абревіатура OPV - це Offshore Patrol Vessels, тобто патрульний корабель прибережної зони. Новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.
Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників - саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодня для блокування частини ризиків".
Будь ласка, зачекайте...
Зєлю геть. Дострокові. На віче оберемо нормального
а кого выберет мудрий нарiд на выборах пока и так понятно
Нам с такими гарантами, показывающими корабли и мощную озабоченность, ничего не страшно. Ах да, ещё англичане по-дружбе могут Украине саксоны-патроны продать
НА ЗАХОДІ РОЗУМІЮТЬ - НА Зе ДУРАЧКА НЕ МОЖНА СПОДІВАТИСЬ
Весь свой военныц флот тупо профукали
При дележе союза в крыму