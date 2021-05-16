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Велика Британія (1176) корабель (650) Чорне море (487) Клименко Андрій журналіст (39)

Британський патрульний корабель прямує в Чорне море. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Чорне море прямує OPV "Trent" - патрульний корабель прибережної зони королівського флоту Великої Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив керівник проекту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він зазначив: "Моніторингова група Blackseanews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомляє, станом на 09:00 (київський час) 16.05.2021 до протоки Босфор у напрямку Чорного моря підходить патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV "Trent" (Р224).

Абревіатура OPV - це Offshore Patrol Vessels, тобто патрульний корабель прибережної зони. Новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників - саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодня для блокування частини ризиків".

Також читайте: Ключовим викликом для НАТО в Чорному морі є дії Росії, - заступник генсека Джоане

Британський патрульний корабель прямує в Чорне море 01

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Британський патрульний корабель прямує в Чорне море 02

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Топ коментарі
+17
God save the Queen! Британский патрульный корабль направляется в Черное море - Цензор.НЕТ 6287
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16.05.2021 12:00
+9
Англічани нація достойна поваги.
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16.05.2021 12:14
+2
10-20 дронов хватит для затопления всего чмф мокшандии.
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16.05.2021 14:18
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God save the Queen! Британский патрульный корабль направляется в Черное море - Цензор.НЕТ 6287
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16.05.2021 12:00 Відповісти
Неплохо, но несколько странно, что уж очень слабенько вооружён. Понимаю, что это патрульный корабль, но кацапский "Быков" (пр. 22160) тоже патрульный, так там хотя бы пушка более-менее вменяемая.
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16.05.2021 12:05 Відповісти
И ангара для вертолёта нет? Британский патрульный корабль направляется в Черное море - Цензор.НЕТ 1410
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16.05.2021 12:08 Відповісти
а зачем? Там и без вертолета пылающие пердаки кацапов видно будет. Британский патрульный корабль направляется в Черное море - Цензор.НЕТ 1411
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16.05.2021 12:12 Відповісти
и даже бункера для укрытия Британский патрульный корабль направляется в Черное море - Цензор.НЕТ 5238
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16.05.2021 12:12 Відповісти
ага..где )(уйло приныкалось.
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16.05.2021 12:18 Відповісти
Він туди іде не для бойових дій.
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16.05.2021 12:16 Відповісти
У британца вроде 30мм пушка
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16.05.2021 12:31 Відповісти
Как у простого БТРа?
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16.05.2021 12:55 Відповісти
у простого БТРа 14мм
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16.05.2021 14:04 Відповісти
не неси тупой херни. У простого советского БТРА - 30 мм пушченка
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17.05.2021 02:10 Відповісти
никуда я Вас не несу - в совке на БТР-80 всегда был КПВТ (14.5 если что)
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17.05.2021 07:55 Відповісти
В море всё немного по другому воспринимается. 30мм плюс два минигана на многое способны
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16.05.2021 15:40 Відповісти
Ни на что они в море не способны - от слова вообще. 76мм автомат рос. сторожевика разнесет эту посудину в щепки даже не входя в зону поражения ее 30 мм пукалки
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17.05.2021 02:09 Відповісти
10-20 дронов хватит для затопления всего чмф мокшандии.
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16.05.2021 14:18 Відповісти
-5
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17.05.2021 09:00 Відповісти
Меткий плевок путину в рожу... Пусть кремлёвская крыса попробует высунуться из-под плинтуса...
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16.05.2021 12:12 Відповісти
Присутствие в Черном море военных кораблей нечерноморских держав на протяжении уже более чем 80 лет регулируется Конвенцией Монтрё, а её контроль осуществляет Турция. Суммарный нечерноморский тоннаж ограничен до 15 тыс. т, что препятствует появлению в Черном море чего-то более значительного, чем отряд легких сил или одного-двух крупных боевых кораблей. Всё законно , крыса буде мовчать ))
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16.05.2021 12:21 Відповісти
Англічани нація достойна поваги.
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16.05.2021 12:14 Відповісти
Просрала все завоевания и империю. Скукожилась размеров небольшого острова. А скоро с уходом Шотландии уменьшитсяеще на треть и вообще больше ничего не будет значить в мире
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16.05.2021 12:54 Відповісти
Цивилизованные страны отпустили свои колонии. В отличии от кремлядей , которые до сих пор кошмарят Сибирь и Кавказ.
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16.05.2021 14:20 Відповісти
Угу... отпустили. После того, как их разбили в пух и прах во второй мировой и бабла удерживать колонии больше не стало. Ну и плюс почти сотня военных конфликтов за независимость. В одном только Алжире положили больше миллиона народа
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17.05.2021 02:12 Відповісти
Досить чмакати шмарклі. Зєля не дав на ******* українське озброєння ні гривні за два роки.
Зєлю геть. Дострокові. На віче оберемо нормального
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16.05.2021 12:54 Відповісти
президента на віче не выбирают (если не хотят гражданской войны)

а кого выберет мудрий нарiд на выборах пока и так понятно
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16.05.2021 14:10 Відповісти
Нормального чи нормальну?
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16.05.2021 16:10 Відповісти
Мабуть, Шойгу теперь сон потеряет, в холодном поту просыпаться станет.
Нам с такими гарантами, показывающими корабли и мощную озабоченность, ничего не страшно. Ах да, ещё англичане по-дружбе могут Украине саксоны-патроны продать
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16.05.2021 17:25 Відповісти
Нет, они тебе должны свой авианосец подарить, по дружбе.
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16.05.2021 20:16 Відповісти
В Черное море направляется OPV "Trent" - патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании. Источник: https://censor.net/ru/p3265543

НА ЗАХОДІ РОЗУМІЮТЬ - НА Зе ДУРАЧКА НЕ МОЖНА СПОДІВАТИСЬ Британський патрульний корабель прямує в Чорне море - Цензор.НЕТ 9972
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16.05.2021 21:51 Відповісти
С пушкой от БТРа с дальностью стрельбы в 3 км. Очень страшно
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17.05.2021 02:13 Відповісти
Ввесь росийский флот дрожит от страха
Весь свой военныц флот тупо профукали
При дележе союза в крыму
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17.05.2021 08:20 Відповісти
Коса попала на камінь,Московія не зрозуміла санкції,попередження Борелля висміювали,умовляння закінчилися ,рашку силою поставлять в нормальний стан .
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25.06.2021 00:58 Відповісти
 
 