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На Львівщині горів автобус, евакуйовано 20 пасажирів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 16 травня, близько п'ятої години ранку на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу міста Миколаїв, під час несення служби поліцейські екіпажу сектора реагування патрульної поліції відділення поліції Стрийського районного управління поліції, помітили автобус "Мерседес", з моторного відсіку якого вибивалося полум'я .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.

Правоохоронці зупинили транспортний засіб, евакуювали 20 пасажирів, повідомили про подію рятувальникам, взяли участь в ліквідації пожежі, допомогли винести речі пасажирів і охороняли місце події до приїзду співробітників ДСНС.

"Завдяки вмілим та рішучим діям поліцейських постраждалих  в результаті події немає", - випливає з повідомлення.

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На Львівщині горів автобус, евакуйовано 20 пасажирів, - Нацполіція 01
На Львівщині горів автобус, евакуйовано 20 пасажирів, - Нацполіція 02
На Львівщині горів автобус, евакуйовано 20 пасажирів, - Нацполіція 03

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