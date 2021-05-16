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Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники СБУ, ГБР під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області викрили протиправні дії старшого слідчого Запорізького райуправління поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який організував утримання місць для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Format-ua.

Під час обшуку житла та за місцем роботи у майора поліції були вилучені особливо небезпечні наркотичні засоби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309, 317 Кримінального кодексу України. Крім цього, вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу.

Також читайте: ДТП із п'яним водієм у Запорізькій області: "Лада Калина" зіткнулася із мікроавтобусом, загинула жінка, 6 осіб постраждало. ФОТО

Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі 01
Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі 02
Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі 03
Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі 04

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Топ коментарі
+19
ну наконец полиция занялась своим прямыми обязанностями...да авака-собака?
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16.05.2021 13:16
+15
Отаке,відкрили таємницю Полішинеля -Менти кришують наркоту !!!)))
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16.05.2021 13:32
+12
Ага. Коли хтось комусь не отстігнув , то за дєло беруцця доблєстниє.
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16.05.2021 13:22
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ну наконец полиция занялась своим прямыми обязанностями...да авака-собака?
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16.05.2021 13:16 Відповісти
Ага. Коли хтось комусь не отстігнув , то за дєло беруцця доблєстниє.
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16.05.2021 13:22 Відповісти
Отаке,відкрили таємницю Полішинеля -Менти кришують наркоту !!!)))
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16.05.2021 13:32 Відповісти
который организовал содержание мест для незаконного употребления, производства и изготовления наркотических средств.

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почему сразу "незаконного употребления"? Мож он как раз дозвільні документи та сертифікати виробляв? Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6212
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16.05.2021 15:42 Відповісти
Как бы они и не прекращали заниматься этим,просто кто-то наивно ожидал реформ😁
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16.05.2021 13:55 Відповісти
чим більше політики "піклуються" про "покращення" життя людей, тим гірше людям живеться
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16.05.2021 13:18 Відповісти
Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье - Цензор.НЕТ 685
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16.05.2021 13:19 Відповісти
Полицейские все чаще придумывают методы как использовать данную власть, которую получили не исключена благодаря взятке или родственным связали для геноцида граждан
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16.05.2021 13:22 Відповісти
Хороший організатор! Можна на підвищення! 😊
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16.05.2021 13:22 Відповісти
А потом тошнят, что никто не хочет быть выродком полицейским, да же странно? Дайте им ещё электрошокер - мрази придумают как его использовать
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16.05.2021 13:36 Відповісти
Это всем давно известно что по всей Украине менты курируют весь нарко бизнес, а конкурентов просто убивают.
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16.05.2021 13:22 Відповісти
А суды - ментовская помойка решал
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16.05.2021 13:39 Відповісти
Одни сшибают мелкие взятки за маски,другие организовывают наркопритоны,авакяновский сброд весь при деле.
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16.05.2021 13:24 Відповісти
А накрывают тех кто не хочет делится хоть и свой.
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16.05.2021 13:24 Відповісти
Все має бути по ранжиру-росту,весу и жиру !!!))))
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16.05.2021 13:39 Відповісти
Та не може буть.Яка дивина...
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16.05.2021 13:26 Відповісти
В ОПі, значить, можна організовувати, а поліція чім гірша...? Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье - Цензор.НЕТ 3465
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16.05.2021 13:28 Відповісти
Не краща - вірно
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16.05.2021 13:37 Відповісти
Майор-делиЦа нАда...
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16.05.2021 13:33 Відповісти
Вы там зелиного поставщика по ошибке не закройте. А то будет вам всем. Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье - Цензор.НЕТ 5680
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16.05.2021 13:41 Відповісти
Тоже мне новость, это их традиционный заработок.
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16.05.2021 13:42 Відповісти
"мусара-нє люді"-аваков.
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16.05.2021 13:46 Відповісти
Мусарська сраніна у своєму звичайному амплуа.
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16.05.2021 14:01 Відповісти
а хтось, колись сумнывався що жоден притон, чи то нарко чи бордель не під наглядом а то і керівництвом мусорів? якщо такі люди є то вони або без мізків або їм це вигідно. слава незмінному міністру, ура.
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16.05.2021 14:22 Відповісти
Эти "особо опасные наркотические" уже много где разрешены . Шмаль - не наркота.
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16.05.2021 14:24 Відповісти
Вот что-то нечисто - похоже на то, что устраняют несговорчивого.
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16.05.2021 14:51 Відповісти
Так у більшості міст мусора кришують притони та наркообіг, ловлять тих хто нн під їх контролем (конкурентів).
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16.05.2021 15:04 Відповісти
надо подпола давать!!!)))
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16.05.2021 15:22 Відповісти
Если полиция наркомафию победить не в состоянии,- она должна её возглавить.
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16.05.2021 15:24 Відповісти
не полиции а - мусарни.....
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16.05.2021 15:38 Відповісти
Менты нереально круты:
https://www.youtube.com/watch?v=e06PYaOOyJo&t=3s&ab_channel=rur2rus
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16.05.2021 16:19 Відповісти
!..внізАпно..)
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16.05.2021 16:56 Відповісти
То, что мусора крышуют наркоту, для меня не является секретом. Но здесь при просмотре снимков складывается неоднозначное ощущение: детская комната со шведской стенкой, кольцами, канатом и шмаль, размешанная с табаком на одну папиросу (не факт, что кто-то из "друзей" не подкинул). Реально, так выглядит наркопритон? А может ,просто подстава?
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16.05.2021 18:28 Відповісти
А фото двери в отделение полиции или фотография удостоверения, разве не доказательство организации притона?
А если без шуток, то очень на подставу несговорчивого похоже.
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16.05.2021 18:36 Відповісти
У презэрдента с хермаком еще поищите...!!

Премия Обеспечена..
кому за заслуги а кому и Дарвина!
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16.05.2021 23:47 Відповісти
Особо опасный пол грамма вещества зеленого цвета........... Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 3551Которое другой Зеленый хотел легализовать как в Нормальной Европейской Стране...
Це Перемога!!!!!!!!!!
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16.05.2021 23:54 Відповісти
 
 