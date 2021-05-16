Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі. ФОТО

Співробітники СБУ, ГБР під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області викрили протиправні дії старшого слідчого Запорізького райуправління поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який організував утримання місць для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Format-ua.

Під час обшуку житла та за місцем роботи у майора поліції були вилучені особливо небезпечні наркотичні засоби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309, 317 Кримінального кодексу України. Крім цього, вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу.

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