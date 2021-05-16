Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Співробітники СБУ, ГБР під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області викрили протиправні дії старшого слідчого Запорізького райуправління поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який організував утримання місць для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Format-ua.
Під час обшуку житла та за місцем роботи у майора поліції були вилучені особливо небезпечні наркотичні засоби.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309, 317 Кримінального кодексу України. Крім цього, вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.05.2021 13:16
+15 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар16.05.2021 13:32
+12 Іван Геращенко
показати весь коментар16.05.2021 13:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
==============================
почему сразу "незаконного употребления"? Мож он как раз дозвільні документи та сертифікати виробляв?
https://www.youtube.com/watch?v=e06PYaOOyJo&t=3s&ab_channel=rur2rus
А если без шуток, то очень на подставу несговорчивого похоже.
Премия Обеспечена..
кому за заслуги а кому и Дарвина!
Це Перемога!!!!!!!!!!