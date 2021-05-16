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Фото Політика України
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Порошенко (8155) репресії (877) Биківня (9) День пам'яті жертв політрепресій (13) Європейська Солідарність (771) Дія (265)

"Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" депутати "Європейської Солідарності", волонтери, громадські активісти, учасники війни проти російської агресії разом з сотнями українців вшанували пам'ять жертв політичних репресій.

Про це повідомляє офіційний сайт політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

Священники ПЦУ та УГКЦ відправили спільну поминальну молитву за невинно убієнних.

Учасники вшанування поклали квіти до Братської могили та до Пам’ятного знаку польських поховань, встановили лампади біля Центрального монументу Меморіалу. 

Також читайте: Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло. ФОТО

Хто ще бачить плюси СРСР, нехай приїде в Биківню: Порошенко разом із депутатами Євросолідарності вшанували память жертв політичних репресій 01

"Щороку у ці травневі дні велика кількість українців приходить на биківнянські могили. В цей сосновий бір, який зберігає пам’ять про десятки, якщо не сотні тисяч українців, закатованих радянською владою. Це символ того, як наш північний сусід сотні років – від мазепинських часів до агресії проти України в Криму і на сході – знищує український народ. І це дуже потужне щеплення для тих, хто і зараз не розуміє, чому рівно шість років тому, 15 травня 2015 року я як п’ятий президент України підписав закон України про декомунізацію", – сказав журналістам лідер "Європейської Солідарністі" Петро Порошенко.

Хто ще бачить плюси СРСР, нехай приїде в Биківню: Порошенко разом із депутатами Євросолідарності вшанували память жертв політичних репресій 02

"Тоді дехто виступав проти декомунізації. Ті, хто виступав, приїдьте сюди, у Биківню. Постійте пару годин, почитайте, що тут відбувалося. І вам набагато краще буде зрозуміло, чому такою важливою була декомунізація. У нас, на жаль, багато є людей, які аналізують "плюси і мінуси" СРСР, Радянського Союзу. І ви теж приїдьте сюди, у Биківню. Кожен хрест тут буде відповіддю вам на "потужні плюси СРСР", – наголошує Порошенко.

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"І додатковим аргументом, чому так важливий фундамент української державності. Чому така важлива мова. Бо за мову катували українців тут в НКВСні часи. І зараз нам її все ще потрібно захищати. Чому така важлива наша армія. І тому сьогодні тут величезна кількість ветеранів, які своїм здоров’ям, своєю кров’ю, а інколи і своїм життям, дали право на майбутнє суверенній незалежній нашій державі.

Хто ще бачить плюси СРСР, нехай приїде в Биківню: Порошенко разом із депутатами Євросолідарності вшанували память жертв політичних репресій 03

І чому так важлива віра. Бо сьогодні представники об’єднаної Православної Церкви України і нашої Греко-Католицької Церкви зробили спільний молебень за упокої душі тих мучеників, які тут були закатовані у 30-ті роки. Інших церков не було", – констатував п’ятий президент.

"З цього починається майбутнє України. З цього ми розуміємо, яких ризиків ми маємо уникнути. Це потужний засіб для протидії російській пропаганді, фейковий новинам та іншій брехні п’ятої колони. Звідси в тому числі починається державність. І таких місць по Україні десятки. Від Франківська і Львова – до Донецька і Полтави. І дуже важливо, щоб кожен травневий день на цих місцях масових поховань були молоді украінці. І щоб це було потужне щеплення від російської імперії і потужний стимул нашого руху, нашого повернення в Європу, в Європейський Союз, в НАТО. Ніхто нас не зіб’є з цього шляху", – наголосив Петро Порошенко.

Хто ще бачить плюси СРСР, нехай приїде в Биківню: Порошенко разом із депутатами Євросолідарності вшанували память жертв політичних репресій 04

Биківнянське поховання жертв сталінських репресій належить до найбільших на території України. Кількість похованих в Биківнянському лісі остаточно не встановлена, на думку істориків, вона може становити від 20 до 100 тисяч осіб.

Серед похованих у Биківні – художники Михайло Бойчук, Василь Седляр, Софія Налепинська, Микола Івасюк, Микола Касперович, Іван Падалка, письменники Майк Йогансен, Михайль Семенко, Вероніка Черняхівська, Мирослава Сопілка, Іван Маловічко, Яків Водяний, Юрій Вухналь, Яків Савченко, Степан Бен, науковці Олександр Асаткін, Гнат Ручко, Петро Супруненко, Юрій Ткаченко, Іван Миронівський, Олександр Пучківський, Володимир Білий, актори й режисери Борис Дробинський, Януарій Бортник, Сергій Каргальський, Кирило Гетьман, Йосип Їжакевич, музейники Федір Козубовський, Неоніла Заглада, Лідія Шульгіна, Трохим Тесля, церковні діячі – Василь Липківський, Юхим Калішевський, Марко Грушевський, Юрій Міхновський.

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Топ коментарі
+53
Серп и молот - смерть и голод
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16.05.2021 14:04
+51
"Кто еще видит "плюсы СССР", пусть приедет в Быковню": Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" почтили память жертв политических репрессий - Цензор.НЕТ 4792
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16.05.2021 14:07
+45
Да уж, этой речью про "плюсы жизни в СССР" Зеля конечно всех превзошёл. Надеюсь в тюрьме он увидит тоже свои плюсы.
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16.05.2021 14:06
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Золоті слова
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16.05.2021 22:17 Відповісти
В бардаку вони вже мають по кілька авто, а в союзі про одну десятиліттями мріяли.
Щоб хтось їхнім життям керував. Казав що і як робити, коли. Як на зоні. І кажете це не раби ???
Вільна людина - відповідає за себе сама. Але кляті совки продовжують обирати таких же совкодрочерів у владу, яких також ніколи не вчили самостійним діям. Тому замість розвитку в них і в країні застій, тому замість збагачення вони крадуть.
Ви ж ніколи не обрали у владу націоналіста. Одного державника вигнали за 5 років. Іншого назвали слабаком і також зганьбили. Ну не пришелепкуваті ??
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17.05.2021 09:40 Відповісти
З цим не можу не погодитися: Україну врятує лише жорстка націоналістична влада. По-суті диктатура накшталт НСДАП (тільки НСУАП) свого часу в Німеччині. Ця ідеологія глибинна і безсмертна. Націоналістів в Україні дуже багато - немає гідного Проводу.
PS При Союзі - був, про що я тут розриваюся: поганий, антилюдський, антиукраїнський, але був. І була Держава, жорстка, жорстока, але ефективна.
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17.05.2021 15:49 Відповісти
может ты еще безсмертной хочешь быть...?
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16.05.2021 22:20 Відповісти
ты , кацапка, аднака, нагло врешь! КАКИЕ ТАКИЕ 30лет? кравчук-кучма-янукович - это 20лет под твоими любимыми совкодрочерами!!! дай номер карты - скинемся тебе на билет до дныры, там все тебе понравится!
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16.05.2021 22:27 Відповісти
24 серпня святкуємо 30 річчя Незалежності ! бідна твоя вчителька школото.
і чому ж ви в нас такі тупенькі -горе та й годі.
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16.05.2021 23:16 Відповісти
Чогоб це ти так звиздишь? 30 років незалежності - і шо 5 років - президент Ющенко та 5 років президент Порошенко = шо не так , мокша? Скіки разом буде? "Бідна твоя вчителька школото.
і чому ж ви в нас такі тупенькі -горе та й годі."
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16.05.2021 23:30 Відповісти
"Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 9196 "Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 9196 "Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 9196 "Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 9196
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16.05.2021 23:31 Відповісти
хотеть не вредно,
вредно - нифуя не делать
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16.05.2021 17:30 Відповісти
да уж сколько можно "нифуя" не делать ... пропахать всю жизнь за копейки, пережить развал экономики после распада империи зла с кравчучками и купонами, в очередях всей семьей и не ныли , думали перемучаемся но потом заживем и дети будут жить в нормальной стране. А НЕТ, они приступили к грабежу,обобрали до нитки и сбережения, и предприятия за ваучеры и недра, и рабочие места, и медицину, и армию, и образование((
Потом думаем ан нет и пошли на Майдан -Бандытам тюрмы! А фигушки , они перегрызлись за власть а значит за потоки (рос.укр. энерго или ЕЭСу) и к власти пришли другие бандюганы - наследники Алика Грека с командой младорехворматоров с конвеерной лентой для бабла в чемоданах.
И снова думает ан НЕТ фиг вам и на Майдан -2 под пули снайперов.
И снова пришли олигархи пересели на потоки злочиннои влады младорехворматоров и начали усиленно грабить оставшееся. А майдановцы на фронт (мешать некому) - вперед рейдерить.
И что нам теперь ещё "нифуя" не делать? Они грабят, а мы содержим страну переводами заробитчан.
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16.05.2021 17:49 Відповісти
согласен на все сто
но слезами горю не поможешь
значит ещё не все Майданы закончились у нас...
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16.05.2021 17:56 Відповісти
Это к своему ***** обратись, и будет тебе счастье
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16.05.2021 18:15 Відповісти
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ну что вы прихвостни всех к х"лу направляете у нас своих таких пруд пруди -далеко не ушли.(
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16.05.2021 18:21 Відповісти
йди до ху%ла
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16.05.2021 23:06 Відповісти
Позвольте поинтересоваться, у вас это где? В мухосранске за уралом?
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17.05.2021 06:28 Відповісти
Могильні хрести жертв совкового терору - оце єдині плюси за 70 років кривавого режиму.
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16.05.2021 18:25 Відповісти
Популізм і набір слів - "хрестики-плюсики", для лохів, щоб ставили "лайки".
Одні з тисяч прикладів - перший у світі штучний супутник Землі і космонавт, виведений ракетою, зробленою в УРСР, Великим Українцем Сергієм Павловичем Корольовим.Одні з кращих у світі літаки, зроблені в Харкові і Києві (неперевершені досі "Мрії" літають по всьому світу), океанські і морські кораблі, зроблені на ЧСЗ, з-ді "Океан" і "ім 61 комунара" в Миколаєві, одні з кращих на той час автобуси ЛАЗ (Львів) чи танки (Т-64) з ХТЗ.
Це теж "могильні хрести совкового терору?", чи "єдині плюси кривавого режиму"?
Чим можуть похвалитися нинішні "демократи", окрім того, що розікрали і розпродали всю країну, "урізали" Націю на 10 млн. людей і взялися, врешті за святая-святих - Українську Землю. Бо вже продавати нічого. Душу і гідність національну вже давно продали і перепродали. Жидам.
До рівня УРСР, голубонько, нам з вами - "як до місяця рачки"
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17.05.2021 08:48 Відповісти
Текст типового раба-совкодрочера.
Звикли рачкувати ? Все життя літерою Г ?
Нагадайте які репресії пережив Корольов і чому його ледь не стратили.
Мені здається, що успіхи українців за кордоном у волі значно грандіозніші. І уявіть чого б вони досягли на теренах вільної України, без отого рабського менталітету. А ЛАЗ, як і багато чого іншого, скопіювали у гидких буржуїв.
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17.05.2021 09:27 Відповісти
Ну да, сбежал Сикорский, теперь Украина не имеет своего вертолета.
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17.05.2021 13:27 Відповісти
В "УРСР" люди знали, що таке туалетний папір? А ракети... супутник був один, а "Сатана" - сотнями. І нахіба їх штампували в "УРСР"? Щоб життя покращилось?))) Дебіл комуняцький...
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17.05.2021 10:55 Відповісти
Бг-ггг... меня не просто улыбнуло, меня торкнуло... О чем МОжно с вами после говорить, если вы и не подозреваете, шо "Икарус" был лучше по комфорту и надежности, чем душегубка на колесах "ЛАЗ". Я уже не не говорю про "Мэрсы" с кодиционером... Вы, мабуть , до "ЛАЗов " пользовались гужевым транспортом. Одна з кращих у свiтi "61 ОКЕАНсько-комунарська" продукцiя, про яку знаете тiльки ви... Могуть ли похвастаться воровством нынешние демократы?... Знамо, шо не во вселенском масштабе, бо комуняко-КГБэшники разворовали, Карл, слышишь, все достояние Союза, нажитое несколькими поколениями советских людей.... А задрипанi почитатели тех коммунофашистских ворюг блеют , шо при совке, вместо дефицитных облизнiв, они купались в изобилии, шо вареник в масле... Поди кожаную тужурочку в сундуке периодически нафталинчиком сдабриваем? ... Або хворий, або падлюка...
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17.05.2021 13:24 Відповісти
Не в советское время ли построили фабрики и заводы, которые Петя весьма выгодно прикарманил?
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16.05.2021 18:45 Відповісти
Ці заводи без дорогої модернізації нах нікому не були потрібні. Як і решта 90% заводів в СиРиСиРи, які завалились за кілька років без держдотацій. "Іканаміст", мля, знайшовся. Ще розкажи, що прикарманив Юра Косюк з "Нашої Ряби" чи Герега з "Епіцентру")))
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17.05.2021 10:58 Відповісти
Пане, не обращайте внимание на вереск неудачников.
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17.05.2021 13:35 Відповісти
Берите пример с умных государств
Китай сели посмотрели что былы плохо -- осудили
что хорошо -- приняли
И не брызгали желчью
Порошенко выучился бесплатно ,,выкупил предприятие ,,тоже
У нас купил 30 тонные весы за 286грн /не порошенко а новый собсвенник/
А всешивание стоило 15грн
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16.05.2021 19:15 Відповісти
В "умний" Китай Захід вклав за 40 років сотні мільярдів доларів збудував там тисячі і тисячі заводів. І без західних ринків збуту китайцям гаплик.
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17.05.2021 11:00 Відповісти
пане, не рвите сердце, таавариСЧ - из АБЫРВАЛГа.
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17.05.2021 13:39 Відповісти
дивлюсь на нас українців і дивуюсь. забули репресії і голодомори, забули крути і батурин навіть не хочемо чути про 14 тис вбитих вже вчора, не дай боже "брат " розсердиться. що ми за народ такий? сім років війни, а ми все хочемо заглянути в очі "новоспеченому гітлеру"- нема там миру. там призирство і зневага, там насилля і неволя, там смерть.
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16.05.2021 19:40 Відповісти
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Ніхто і ніщо НЕ забуто!

путають злочинний політичний московський більшовицький режим(ідеологію) з атрибутами держави (управління, адміністрування територій, господаркою, роботою галузей, зокрема, медицини, освіти, соціального забезпечення...

Люди НЕ хотять срср та звірячого коммуністичного режиму, люди пишуть про те, що хочуть жити вільно і краще на своїй земл,і а для того пишуть порівняння де були на їхню думку плюси.
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16.05.2021 20:05 Відповісти

Пропустимо роки кривавого періоду жахливих репресій, штучного голодомору, геноціда сов. народу -рабiв десятками мільйонами в кривавій резервації в комуно фашистському ссср. І візьмемо самий найкращий і самий успішний його період, але навіть і в ньому до середини 1980-х рр в цій жахливій кривавої в'язниці народів срср кожна третя тонна хлібопродуктів вироблялася з імпортного зерна. На зерновому імпорті базувалося виробництво всієї тваринницької продукції. Кривавий ссср був змушений укладати довгострокові угоди про постачання зерна, брати величезні кредити щоб обов'язково щорічно закуповувати його.
9 млн т. в США, 5 млн т. в Канаді, 4 млн т. в Аргентини .... і в інших країнах, навіть не дивлячись на гігантські врожаї в поневоленій державі кремлем УНР яка стала колонією урср. І щоб як то зводити кінці з кінцями головна ставка була зроблена на вивезенні просто величезного обсягу палива, драгметалів і різних корисних копалин. А ось нечувані доходи від них тут же моментально проїдалися, розкрадалися або йшли для збройних сил мілітаристського - поліцейського, кривавого коммуно-фашистського ссср.
І як тільки світові цінні на енергетичні викопні види палива сильно під впали так відразу і назавжди розвалилася ця жахлива кривава в'язниця народів срср. Ось точно така доля чекає і нашого лютого ворога окупанта правонаступницю срср криваву мілітаристську паРашу.-
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16.05.2021 19:52 Відповісти
Забагато уваги як до голови фракції з мізерною підтримкою
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16.05.2021 20:48 Відповісти
Але замало, як на наступного президента)))
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17.05.2021 11:02 Відповісти
смішно
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17.05.2021 20:49 Відповісти
Читайте Шаламова В.Т. ... у него короткие рассказы и стихи (вообще бомба)
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16.05.2021 21:17 Відповісти
А недавно одна судья хвасталась что гордится своим отцом- тоже судьей, который в 1989 году! Засудил на смерть воина УПА, который к стати уже до этого отсидел за свое "преступление".
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16.05.2021 21:38 Відповісти
знал я как то одну суку -звали ее Александра Цой фирма Евросеть , так эта паскуда смеялась когда проезжали это место
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16.05.2021 21:41 Відповісти
Единственный плюс СССР заключается в том, что СССР исчез с лица земли.
Если с лица земли, исчезнет кацапстан, то тогда плюсов будет уже два.
Ну а когда из людей выветрится совок, это будет. третьим плюсом.
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16.05.2021 22:26 Відповісти
Якби не такий "плюс ссср", як блат, то Педро хріна б вступив до КДУ на міжнародні відносини.
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16.05.2021 22:38 Відповісти
проститут, по себе не меряй...
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16.05.2021 22:49 Відповісти
Нашествие подоляков.
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16.05.2021 23:07 Відповісти
тогда не понимал за что моего лучшего друга детства, втихаря, сссра отправила в афган и там тупо убила, в 18 лет ...
потом понял, это он погиб чтобы сссра казалась великой сраной...
после 2014 года понял, что паРаша опять захотела казаться (не быть) великой сраной...
ну-ну...
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16.05.2021 23:20 Відповісти
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Петро Олексійович, у Вас настільки тупі прихильники, що навіть соромно - ні не за них -ЗА ВАС!
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16.05.2021 23:26 Відповісти
Была патрпрослойка приспособленцев,жившая в совке при коммунизме. Вот они скучают точно. Им точно есть за чем скучать. Знавал таких,у которых черная икра в трехлитровых банках дома пропадала.
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16.05.2021 23:36 Відповісти
ага, и гаражи, ГАРАЖИ С забитіе наличкой - а деть - некуда...)))))
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16.05.2021 23:43 Відповісти
... просто камсі-камса-комунякам набридло по сочах відпочивати, захотільсь на сейшелах, набридли чорні смердючи "волги", захотілось шкіряних салонів "майбахів"... і - вони нікуди не поділися, вони стали нашими "прізідентами", нашими "аліхархамі", а, для того, що б народ і думати "скігліти" не смів, створили таку собі квазі-мафіозну ментавську державку (десь - гебешну), і правлять собі... а народ?!... ярмо, бубонці і добра нагайка - все для народу... ну і з сусідом, ****** звезло, бо ж не дай Бог українці з лайна виберуться...
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17.05.2021 00:23 Відповісти
я знаю один плюс: киевская кондитерская фабрика имени карла-марла, которую богоравный "декоммунизировал" из лютой ненависти в заклятому совку.
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17.05.2021 00:31 Відповісти
та не скажи - тада ті забіл ЗЄбіл - и бабульки от роскацапо правітельства на фільми))) та куча обл газов та обл єнерго- бабушка и гудок, та наверно, еще нищего фирташа забыл - он то побирался по мелочи , тока 4-процентов обл газа + ТИТАН Боженька почесному подарил... а еЩЕ про подаренные Боженькой ДРУГИМ металлзаводы, плавильни, и прокатку труб... Ай вей - печально... никаие канхветы не помогут!!!!))))
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17.05.2021 01:18 Відповісти
Люта ненависть - це про тебе. Люта ненависть до більш розумніших, успішніших, багатших. Ти - совок, бідний, тупий та заздрісний.
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17.05.2021 11:05 Відповісти
У Порошенко свои счеты с коммунистами. За батю, репрессированного за воровство.
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17.05.2021 04:01 Відповісти
Спасибі тобі, Петре! Ти продовжуєш рятувати Україну від московсько-комуністичного віруса, що страшніший за будь-який ковід... Ми з тобою! Слава Україні! Героям слава!
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17.05.2021 07:11 Відповісти
А колись могили в Биковні були "зашифровані" і завдяки українським десидентам ми взнали про них.
Сатанинський радянський кремлівський режим і його слуги боялися правди про свої злочини.
Що там в голові у людей які хочуть радянського союзу і це при мілйонах вбитих ні за що "Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 1653
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17.05.2021 12:01 Відповісти
"Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 3568
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17.05.2021 12:07 Відповісти
"Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 7906
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17.05.2021 12:08 Відповісти
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