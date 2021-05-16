"Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" депутати "Європейської Солідарності", волонтери, громадські активісти, учасники війни проти російської агресії разом з сотнями українців вшанували пам'ять жертв політичних репресій.
Про це повідомляє офіційний сайт політичної сили, передає Цензор.НЕТ.
Священники ПЦУ та УГКЦ відправили спільну поминальну молитву за невинно убієнних.
Учасники вшанування поклали квіти до Братської могили та до Пам’ятного знаку польських поховань, встановили лампади біля Центрального монументу Меморіалу.
"Щороку у ці травневі дні велика кількість українців приходить на биківнянські могили. В цей сосновий бір, який зберігає пам’ять про десятки, якщо не сотні тисяч українців, закатованих радянською владою. Це символ того, як наш північний сусід сотні років – від мазепинських часів до агресії проти України в Криму і на сході – знищує український народ. І це дуже потужне щеплення для тих, хто і зараз не розуміє, чому рівно шість років тому, 15 травня 2015 року я як п’ятий президент України підписав закон України про декомунізацію", – сказав журналістам лідер "Європейської Солідарністі" Петро Порошенко.
"Тоді дехто виступав проти декомунізації. Ті, хто виступав, приїдьте сюди, у Биківню. Постійте пару годин, почитайте, що тут відбувалося. І вам набагато краще буде зрозуміло, чому такою важливою була декомунізація. У нас, на жаль, багато є людей, які аналізують "плюси і мінуси" СРСР, Радянського Союзу. І ви теж приїдьте сюди, у Биківню. Кожен хрест тут буде відповіддю вам на "потужні плюси СРСР", – наголошує Порошенко.
"І додатковим аргументом, чому так важливий фундамент української державності. Чому така важлива мова. Бо за мову катували українців тут в НКВСні часи. І зараз нам її все ще потрібно захищати. Чому така важлива наша армія. І тому сьогодні тут величезна кількість ветеранів, які своїм здоров’ям, своєю кров’ю, а інколи і своїм життям, дали право на майбутнє суверенній незалежній нашій державі.
І чому так важлива віра. Бо сьогодні представники об’єднаної Православної Церкви України і нашої Греко-Католицької Церкви зробили спільний молебень за упокої душі тих мучеників, які тут були закатовані у 30-ті роки. Інших церков не було", – констатував п’ятий президент.
"З цього починається майбутнє України. З цього ми розуміємо, яких ризиків ми маємо уникнути. Це потужний засіб для протидії російській пропаганді, фейковий новинам та іншій брехні п’ятої колони. Звідси в тому числі починається державність. І таких місць по Україні десятки. Від Франківська і Львова – до Донецька і Полтави. І дуже важливо, щоб кожен травневий день на цих місцях масових поховань були молоді украінці. І щоб це було потужне щеплення від російської імперії і потужний стимул нашого руху, нашого повернення в Європу, в Європейський Союз, в НАТО. Ніхто нас не зіб’є з цього шляху", – наголосив Петро Порошенко.
Биківнянське поховання жертв сталінських репресій належить до найбільших на території України. Кількість похованих в Биківнянському лісі остаточно не встановлена, на думку істориків, вона може становити від 20 до 100 тисяч осіб.
Серед похованих у Биківні – художники Михайло Бойчук, Василь Седляр, Софія Налепинська, Микола Івасюк, Микола Касперович, Іван Падалка, письменники Майк Йогансен, Михайль Семенко, Вероніка Черняхівська, Мирослава Сопілка, Іван Маловічко, Яків Водяний, Юрій Вухналь, Яків Савченко, Степан Бен, науковці Олександр Асаткін, Гнат Ручко, Петро Супруненко, Юрій Ткаченко, Іван Миронівський, Олександр Пучківський, Володимир Білий, актори й режисери Борис Дробинський, Януарій Бортник, Сергій Каргальський, Кирило Гетьман, Йосип Їжакевич, музейники Федір Козубовський, Неоніла Заглада, Лідія Шульгіна, Трохим Тесля, церковні діячі – Василь Липківський, Юхим Калішевський, Марко Грушевський, Юрій Міхновський.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб хтось їхнім життям керував. Казав що і як робити, коли. Як на зоні. І кажете це не раби ???
Вільна людина - відповідає за себе сама. Але кляті совки продовжують обирати таких же совкодрочерів у владу, яких також ніколи не вчили самостійним діям. Тому замість розвитку в них і в країні застій, тому замість збагачення вони крадуть.
Ви ж ніколи не обрали у владу націоналіста. Одного державника вигнали за 5 років. Іншого назвали слабаком і також зганьбили. Ну не пришелепкуваті ??
PS При Союзі - був, про що я тут розриваюся: поганий, антилюдський, антиукраїнський, але був. І була Держава, жорстка, жорстока, але ефективна.
і чому ж ви в нас такі тупенькі -горе та й годі.
і чому ж ви в нас такі тупенькі -горе та й годі."
вредно - нифуя не делать
Потом думаем ан нет и пошли на Майдан -Бандытам тюрмы! А фигушки , они перегрызлись за власть а значит за потоки (рос.укр. энерго или ЕЭСу) и к власти пришли другие бандюганы - наследники Алика Грека с командой младорехворматоров с конвеерной лентой для бабла в чемоданах.
И снова думает ан НЕТ фиг вам и на Майдан -2 под пули снайперов.
И снова пришли олигархи пересели на потоки злочиннои влады младорехворматоров и начали усиленно грабить оставшееся. А майдановцы на фронт (мешать некому) - вперед рейдерить.
И что нам теперь ещё "нифуя" не делать? Они грабят, а мы содержим страну переводами заробитчан.
но слезами горю не поможешь
значит ещё не все Майданы закончились у нас...
Одні з тисяч прикладів - перший у світі штучний супутник Землі і космонавт, виведений ракетою, зробленою в УРСР, Великим Українцем Сергієм Павловичем Корольовим.Одні з кращих у світі літаки, зроблені в Харкові і Києві (неперевершені досі "Мрії" літають по всьому світу), океанські і морські кораблі, зроблені на ЧСЗ, з-ді "Океан" і "ім 61 комунара" в Миколаєві, одні з кращих на той час автобуси ЛАЗ (Львів) чи танки (Т-64) з ХТЗ.
Це теж "могильні хрести совкового терору?", чи "єдині плюси кривавого режиму"?
Чим можуть похвалитися нинішні "демократи", окрім того, що розікрали і розпродали всю країну, "урізали" Націю на 10 млн. людей і взялися, врешті за святая-святих - Українську Землю. Бо вже продавати нічого. Душу і гідність національну вже давно продали і перепродали. Жидам.
До рівня УРСР, голубонько, нам з вами - "як до місяця рачки"
Звикли рачкувати ? Все життя літерою Г ?
Нагадайте які репресії пережив Корольов і чому його ледь не стратили.
Мені здається, що успіхи українців за кордоном у волі значно грандіозніші. І уявіть чого б вони досягли на теренах вільної України, без отого рабського менталітету. А ЛАЗ, як і багато чого іншого, скопіювали у гидких буржуїв.
Китай сели посмотрели что былы плохо -- осудили
что хорошо -- приняли
И не брызгали желчью
Порошенко выучился бесплатно ,,выкупил предприятие ,,тоже
У нас купил 30 тонные весы за 286грн /не порошенко а новый собсвенник/
А всешивание стоило 15грн
путають злочинний політичний московський більшовицький режим(ідеологію) з атрибутами держави (управління, адміністрування територій, господаркою, роботою галузей, зокрема, медицини, освіти, соціального забезпечення...
Люди НЕ хотять срср та звірячого коммуністичного режиму, люди пишуть про те, що хочуть жити вільно і краще на своїй земл,і а для того пишуть порівняння де були на їхню думку плюси.
Пропустимо роки кривавого періоду жахливих репресій, штучного голодомору, геноціда сов. народу -рабiв десятками мільйонами в кривавій резервації в комуно фашистському ссср. І візьмемо самий найкращий і самий успішний його період, але навіть і в ньому до середини 1980-х рр в цій жахливій кривавої в'язниці народів срср кожна третя тонна хлібопродуктів вироблялася з імпортного зерна. На зерновому імпорті базувалося виробництво всієї тваринницької продукції. Кривавий ссср був змушений укладати довгострокові угоди про постачання зерна, брати величезні кредити щоб обов'язково щорічно закуповувати його.
9 млн т. в США, 5 млн т. в Канаді, 4 млн т. в Аргентини .... і в інших країнах, навіть не дивлячись на гігантські врожаї в поневоленій державі кремлем УНР яка стала колонією урср. І щоб як то зводити кінці з кінцями головна ставка була зроблена на вивезенні просто величезного обсягу палива, драгметалів і різних корисних копалин. А ось нечувані доходи від них тут же моментально проїдалися, розкрадалися або йшли для збройних сил мілітаристського - поліцейського, кривавого коммуно-фашистського ссср.
І як тільки світові цінні на енергетичні викопні види палива сильно під впали так відразу і назавжди розвалилася ця жахлива кривава в'язниця народів срср. Ось точно така доля чекає і нашого лютого ворога окупанта правонаступницю срср криваву мілітаристську паРашу.-
Если с лица земли, исчезнет кацапстан, то тогда плюсов будет уже два.
Ну а когда из людей выветрится совок, это будет. третьим плюсом.
потом понял, это он погиб чтобы сссра казалась великой сраной...
после 2014 года понял, что паРаша опять захотела казаться (не быть) великой сраной...
ну-ну...
Сатанинський радянський кремлівський режим і його слуги боялися правди про свої злочини.
Що там в голові у людей які хочуть радянського союзу і це при мілйонах вбитих ні за що