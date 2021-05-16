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Ізраїль (1231) Росія (47286) Хамас (156) Богачук Олег (1429)

"Росія = Хамас": під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 16 травня, о 14:00 під посольством Російської Федерації у Києві стартував мітинг солідарності із Ізраїлем.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Останніми днями Держава Ізраїль зазнає великої кількості ракетних ударів із боку терористичного угрупування ХАМАС, яке переслідує єдину мету - повне знищення Ізраїлю. Однак кому ж вигідно розпалювання нової хвилі агресії на Близькому Сході? Нам відомий лише один бенефіціар цього конфлікту - держава-терорист Російська Федерація", - зазначають організатори акції.

Наголошується, що керівництву РФ байдуже, де вбивати демократію, знищувати людські долі - на сході України чи на Близькому Сході. Адже загрозою для існування путінського режиму є країни, які прагнуть до миру і стабільності.

"Здавалося б: де Росія, а де Ізраїль і Сектор Газа? Але послухайте недавню заяву Путіна про ситуацію на Близькому Сході: "Це відбувається у безпосередній близькості від наших кордонів і безпосередньо зачіпає інтереси нашої безпеки". Вам не почулося, бо кордони Росія проводить там, де заманеться, де закінчується здоровий глузд і починається хаос, війна", - сказано в анонсі акції.

Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 01
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 02
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 03
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 04
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 05
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 06
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 07
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 08
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 09
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 10
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 11
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 12
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 13
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 14
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 15
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 16
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 17

За даними нашого кореспондента, учасники акції написали на білому полотні "Росія = Хамас". Акція відбулась мирно, жодних сутичок не було.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук.
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Топ коментарі
+34
"Россия = Хамас": под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем - Цензор.НЕТ 98
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16.05.2021 16:03
+24
бо так называемая "Палестина" это фейк вроде "ДНР" придуманный СССР и созданный СССР.
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16.05.2021 16:05
+22
Бо Ізраїль - це форпост західної цивілізації та прогресу на Близькому Сході.
А різні "хамаси" - це як ОРДЛО: стагнація, регрес, духовні зкріпи та мишобратерство із самі-знаєте-ким.

Який шлях вам ближче?
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16.05.2021 16:27
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та то росіяни підтримують ізраїль на нашій території )))
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17.05.2021 15:25 Відповісти
Россия должна возместить весь ущерб от обстрелов.
Пусть обследуют и всё хорошенько посчитают.
И выставят счёт кремлю.
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16.05.2021 22:55 Відповісти
Почему Израиль не проводит митинги солидарности с Украиной, в нашей войне с московией. Почему Израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом украинского народа?! Шо мешает?
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17.05.2021 00:10 Відповісти
Наверняка эти митинги в Украине организовывают и проплачивают ейные олигархи.
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17.05.2021 06:53 Відповісти
Раньше я относился с сочувствием к Израилю. Но от того что творит в Украине гражданин Израиля Коломойский, я полностью сочувствие потерял. Хотя я им и зла не желаю.
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17.05.2021 06:50 Відповісти
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17.05.2021 07:49 Відповісти
Олигархи и политики, которые являются проолигархическими - организованные. Много народов, особенно евреи организованные. Украинцы как народ неорганизованные. Это наша беда, поэтому организованные нас дурят как хотят.
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17.05.2021 07:55 Відповісти
Необходимо организоваться. Как это сделать это отдельный вопрос. И как сделать чтобы лидеры не попали под влияние тех других.
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17.05.2021 07:57 Відповісти
Вийшли з прапорами захищати Ізраїль -- фашистського окупанта на палестинській землі. Хто це організував, звісно, єврейська влада. Скоро й тут буде палестинська трагедія.
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17.05.2021 12:32 Відповісти
Флаг вот этой страны таскают над Киевом.
"Росія = Хамас": під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем - Цензор.НЕТ 9485
И пытаются заменить реальность виртуальностью.
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17.05.2021 15:39 Відповісти
Еще раз. Мечеть Аль-Акса захватывают хабадники. Украинские земли захватывают хабадники. С кем должна быть солидарна Украина?
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17.05.2021 15:56 Відповісти
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