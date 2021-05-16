"Росія = Хамас": під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 травня, о 14:00 під посольством Російської Федерації у Києві стартував мітинг солідарності із Ізраїлем.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Останніми днями Держава Ізраїль зазнає великої кількості ракетних ударів із боку терористичного угрупування ХАМАС, яке переслідує єдину мету - повне знищення Ізраїлю. Однак кому ж вигідно розпалювання нової хвилі агресії на Близькому Сході? Нам відомий лише один бенефіціар цього конфлікту - держава-терорист Російська Федерація", - зазначають організатори акції.

Наголошується, що керівництву РФ байдуже, де вбивати демократію, знищувати людські долі - на сході України чи на Близькому Сході. Адже загрозою для існування путінського режиму є країни, які прагнуть до миру і стабільності.

"Здавалося б: де Росія, а де Ізраїль і Сектор Газа? Але послухайте недавню заяву Путіна про ситуацію на Близькому Сході: "Це відбувається у безпосередній близькості від наших кордонів і безпосередньо зачіпає інтереси нашої безпеки". Вам не почулося, бо кордони Росія проводить там, де заманеться, де закінчується здоровий глузд і починається хаос, війна", - сказано в анонсі акції.



































За даними нашого кореспондента, учасники акції написали на білому полотні "Росія = Хамас". Акція відбулась мирно, жодних сутичок не було.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук.