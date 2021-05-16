Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні, 16 травня, Українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету. Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Варто зазначити, що такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети перебувають на озброєнні російської армії та застосовувалися під час першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні.
Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту.
Про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.
Вкотре ствердно наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - ррезюмується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
_А-аа. Да? Ну значит они больше не будут... Не стрелять же по ним в ответ?!
Вы, просто пропустили эту новость.
Из трёх установок, мы сожгли одну.
После этого, кацапьё отвело их, и больше не светило нигде.
Вообще-то там куда прилетает выстрел из РПО Шмель, картинка, наверное, несколько иная, чем на этих фото
Ну например - как объяснить нетронутую, девственную лесную подстилку и лежащую на ней трубу с лежащими на ней аккуратными песчаными кучками? Ну или девственную зелень там, где перед фотосессией должно было присутствовать 80 м3 температуры 3000С ...