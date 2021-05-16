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Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 16 травня, Українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету. Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Варто зазначити, що такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети перебувають на озброєнні російської армії та застосовувалися під час першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні.

Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту.

Про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Вкотре ствердно наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - ррезюмується в повідомленні.

Також читайте: За минулу добу 16 порушень режиму "тиші", поранено воїна. Терористи остріляли з мінометів 120-го калібру кілька населених пунктів, - ООС

Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку 01
Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку 02
Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку 03
Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку 04
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Топ коментарі
+19
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 3478
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16.05.2021 15:22
+17
Не подобаються мені новини де жаліються на ворога, мені подобаються новини де ворог жре землю, вони радісніше Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 8259
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16.05.2021 15:29
+8
Отаке воно зелене перемир"я!!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
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16.05.2021 15:29
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Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 3478
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16.05.2021 15:22 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я!!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
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16.05.2021 15:29 Відповісти
Не подобаються мені новини де жаліються на ворога, мені подобаються новини де ворог жре землю, вони радісніше Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 8259
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16.05.2021 15:29 Відповісти
Ти що про наказ генітальнішего архістратіга ********** не чув-Не стріляти !!!)))
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16.05.2021 15:34 Відповісти
я наказами наркоманів не цікавлюсь
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16.05.2021 15:44 Відповісти
На жаль,волею "мудрого наріда", цей наркоман Президент України !!!)))
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16.05.2021 15:47 Відповісти
"Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона Совместного центра контроля и координацииК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ"
_А-аа. Да? Ну значит они больше не будут... Не стрелять же по ним в ответ?!
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16.05.2021 15:36 Відповісти
Что ещё должен сделать зетьман чтобы до плугов дошло что это враг Украины?
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16.05.2021 15:38 Відповісти
...может, гавнокомандующий придет в сознание, когдав украине появится это? Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 8400
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 3489
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16.05.2021 15:48 Відповісти
Оно работает на кремль! Так как, по-твоему, оно может "придти в сознание"?!
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16.05.2021 15:52 Відповісти
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 4294
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16.05.2021 16:08 Відповісти
"Это" уже давно в Украине. Читай отчёты ОБСЕ.
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16.05.2021 16:42 Відповісти
Уже было.
Вы, просто пропустили эту новость.
Из трёх установок, мы сожгли одну.
После этого, кацапьё отвело их, и больше не светило нигде.
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16.05.2021 22:13 Відповісти
Єто и било....
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17.05.2021 00:17 Відповісти
Ответьте тварям сернокислотным дождём с железобетонным градом.
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16.05.2021 15:49 Відповісти
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 6238
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16.05.2021 15:49 Відповісти
А Великий кондитер зЕгордрон, не собирается выпускать конфеты "Глаза *****" и регулярно снабжать зЕлоха?
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16.05.2021 15:59 Відповісти
А кто тут главный Бутусов или Эрнст? Тут тоже можно клепать распятых мальчиков?
Вообще-то там куда прилетает выстрел из РПО Шмель, картинка, наверное, несколько иная, чем на этих фото

Ну например - как объяснить нетронутую, девственную лесную подстилку и лежащую на ней трубу с лежащими на ней аккуратными песчаными кучками? Ну или девственную зелень там, где перед фотосессией должно было присутствовать 80 м3 температуры 3000С ...
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16.05.2021 16:32 Відповісти
Васылько, это разгонная часть выстрела, она на момент взрыва пустая и легкая и её в первую очередь отшвыривает нафиг
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16.05.2021 17:11 Відповісти
все так- але не так... "разгонка" виплевуеться біля стрілка....- то що , ті фото зроблені де, ким і коли....
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16.05.2021 17:26 Відповісти
Базильюччо, ты видел как приземляется Град в осколочном режиме взрывателя? У него разгонная часть тоже пустая, уже через пару секунд после выхода из направляющей.
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16.05.2021 21:19 Відповісти
80 м3 это совсем немного - 3х3х3 метра, вот если бы это был напалм...
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16.05.2021 17:44 Відповісти
Перечитай букварь по арифметике Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку - Цензор.НЕТ 5229
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16.05.2021 21:21 Відповісти
не сработала вундерфафля, как и с сракетами, и калибрами и т.п. могучее орущее!
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17.05.2021 00:20 Відповісти
Если бы не сработала, то голова была бы на месте и возились бы возле нее не фотографы, а саперы. То что не срабатывает в штатном режиме, потом может сработать в любой момент, от любого шороха.
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17.05.2021 11:42 Відповісти
ну и? Сказать по теме чего хотел?
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20.05.2021 02:00 Відповісти
Корова, говорю, плакала, когда огородами убегала от танка фошызских коратилей
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20.05.2021 14:50 Відповісти
незрозуміло ...- коли були ті обстріли.... так як після підриву термобалістичного там повинна були зовсім інша картина - чорна гарь......- а на фото молода зелена поросль.... Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку - Цензор.НЕТ 9701
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16.05.2021 17:21 Відповісти
А Байрактари стоят ржавеют, а єти огнеметами уже пуляют, шо можно сказать про Зелю
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16.05.2021 21:05 Відповісти
та не жалейте население, оно снова проголосовало за опзжо
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16.05.2021 22:28 Відповісти
 
 