Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську військова техніка терористів "ЛНР" проїхала місцевим кладовищем. Містяни опублікували в соцмережах фото понівечених пам'ятників і могил.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Новости Донбасса".
За словами очевидців, на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги "злетів" танк, але не зупинився, а проїхався могилами.
Місцеві жителі описують побачене і обурюються самим фактом того, що сталося: "Горе ... Ми йшли могилами, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих всюди розкидано, все понівечене... Як після бомбардування".
"Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвано з корінням, розворот на могилі. Від неї нічого не залишилося", - пише жителька Перевальська.
За словами людей, таке на цьому кладовищі відбувається вже вдруге. Минулого року постраждало менше могил, жителі зверталися до місцевої "влади", але результатів не було, нікого не покарали і збиток людям не відшкодували.
Крім того, в коментарях до теми місцеві жителі пишуть, що "вулицями страшно ходити", оскільки військова техніка пересувається міськими дорогами постійно. За їхніми словами, був і смертельний випадок, коли на трасі дуло танка повернулося і протаранило зустрічний цивільний автомобіль, тоді загинув чоловік.
Будь ласка, зачекайте...
ХЕРої..
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Макаки с оружием в руках.
В одном Гитлер таки оказался прав: русские это низшая расса.
Тупиковая ветвь эволюции.
Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…
На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»
Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины,
И он слепил их из говна.
Рюззький Мир на Живую-так сказать картина маслом
А по сути их всех надо проверить..кладбища это бизнес ФСБУ...
Чем они недовольны?