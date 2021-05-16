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ДТП (4213) Харківщина (4293)

Вантажівка зіткнулася із легковиком на Харківщині - загинули дві людини, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Харківській області легковий автомобіль зіткнувся із вантажівкою. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласного управління Нацполіції.

ДТП сталася на автотрасі Київ-Харків-Довжанський.

Водій і 48-річна пасажирка ВАЗа загинули на місці. Родичі загиблого стверджують, що чоловік раніше переніс інсульт і втрачав свідомість.

Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Дивіться також: На Хмельниччині загорілися після зіткнення 3 автомобілі. Наразі відомо про загибель 4 людей, їхні особи встановлюються, - Нацполіція. ФОТО

Вантажівка зіткнулася із легковиком на Харківщині - загинули дві людини, - Нацполіція 01
Вантажівка зіткнулася із легковиком на Харківщині - загинули дві людини, - Нацполіція 02
Вантажівка зіткнулася із легковиком на Харківщині - загинули дві людини, - Нацполіція 03
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Там же две полосьі в одну сторону
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16.05.2021 17:56 Відповісти
догнал в зад похоже..
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16.05.2021 18:48 Відповісти
RIP
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16.05.2021 18:24 Відповісти
... Родственники погибшего утверждают, что мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание...

Де розум?!! Водій просто не мав права сідати за кермо!
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16.05.2021 18:28 Відповісти
как на хрущатике ....
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16.05.2021 18:33 Відповісти
опять кацапское ведро ...
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16.05.2021 18:43 Відповісти
 
 