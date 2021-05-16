Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
У неділю, 16 травня, пасажир одного зі столичних автобусів вистрелив у водія.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, імовірного стрілка затримали правоохоронці, які прибули на інший виклик.
"Інспектори, які прибули на вулицю Чорнобильську, якраз закінчували оформляти необхідні матеріали, почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік і повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що патрульні почали переслідувати ймовірного стрільця, на команди зупинитися той не реагував.
"Невдовзі чоловіка наздогнали і затримали. Із собою у нього був предмет, схожий на пістолет. Попередньо відомо, що у водія із пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував щодо нього газ, тому він вистрілив у відповідь", - повідомляють у МВС.
Постраждалого водія госпіталізували з пораненням у груди.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.
Будь ласка, зачекайте...
На фото в новости ваш коллега, да-да ото быдло с барсеткой и в козьем прикиде, не то спортивный не то "крутой" прикид, н за киломерт видо жлоба в кубе. Так ему тоже короткоствол выдать?
Просто откройте Википедию и сами прочтите о легализации оружия в разных странах. Там миллиард аргументов. Но главный, что полный легалайз оружия есть только в США и Либерии, и то в США не во всех шататах. А быдлу нашему пока надо базовые ценности освоить общечеловеческие, вот таких как на фото полстраны, какое оружие - это дикарь, у него гуманитарный базис недорос до некоторых африканских стран.(хотя кто это поймет здесь не знаю,большинство такие же) В воющих странах оружия изымают а не разрешают.
Да и вообще вас стиль как раз сам за себя и говорит где чьи коллеги.
Показал что ваш комментарий в стиле абырвалга характерезует только вас, а не тему или оппонентов. Вы это дальше и подтвердили. Можете упиваться перемогой
лучче стакан водки и сигарета , чем нож и пистолет..
Т.Е-решить мирным способом и подумать быстро..
Предложить альтернативу...а там ..как получиться...
Нюю...почти полвека тому взад...🤣
Про походы в магазин и говорить нечего - без гранатомета лучше даже не заходить. Опсность грозит просто везде.
Правда серьезная опасность обычно исходит какраз от дебилов с оружием почему-то.
А у граждан оружия НЕТ и небыло 30 лет в обед ! Они ведь и выбирали 95 квартал вместо пысанки - вышиванки -шароваров и какие к ним теперь вопросы ? А преступникам на все эти тонкости нас рать .....и все такое
А это чувырло из статьи иностранец?
Это бесит не только водителя, но и пассажиров.
https://hunter.rozetka.com.ua/stalker_38800021/p11665014/
Файно сховали лейбу Stalker на дулі. )))
Был бы полноценный огнестрел то владельцы говнострела боялись бы руку в карман сунуть за своей пукалкой. Потому что предмет, похожий на пистолет, в руке является 100% основанием для стрельбы на поражение.
В свою очередь, владельцы короткостволов каждый раз 10 раз подумают, прежде чем за него схватится. С боевым пистолетом в руке на улице в городе тюрьма очень и очень реальная.
Ну, а дураки, которые как-то умудрились насобирать денег и подкупить мусоров долго не проживут на свободе, потому что он особо опасный для всех дурак.Или мы дурнее молдаван, которые умкдрились при своем темпераменте и обилии вина себя не перестрелять за уже около 10-ти лет владения.
А козакам билят барыги позволяют только перочинный нож и шоб не сильно острый...