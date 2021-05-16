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Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У неділю, 16 травня, пасажир одного зі столичних автобусів вистрелив у водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, імовірного стрілка затримали правоохоронці, які прибули на інший виклик.

"Інспектори, які прибули на вулицю Чорнобильську, якраз закінчували оформляти необхідні матеріали, почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік і повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні почали переслідувати ймовірного стрільця, на команди зупинитися той не реагував.

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"Невдовзі чоловіка наздогнали і затримали. Із собою у нього був предмет, схожий на пістолет. Попередньо відомо, що у водія із пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував щодо нього газ, тому він вистрілив у відповідь", - повідомляють у МВС.

Постраждалого водія госпіталізували з пораненням у груди.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС 01

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Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС 02
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Топ коментарі
+34
Не?

Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД - Цензор.НЕТ 2015
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16.05.2021 18:42
+19
Народ нынче глупый и считает, что при любой конфликтной ситуации нужно сразу же махать кулаками, либо стрелять. Наоборот ,крутость в том, чтобы погасить и решить конфликт без силовых методов, но поди нынешним альфа-самцам это объясни, это же нужно мозги включать, а они сегодня в дефиците.)
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16.05.2021 20:06
+12
Распостранненое явление когда водитель автобуса весь маршрут "сидит" на телефоне...и никому к этому безобразию нет дела.Ну хоть одного гада подстрелил и то хорошо...
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16.05.2021 18:47
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Stalker турецький під патрон флобера.
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16.05.2021 20:47 Відповісти
Safari 461M, для взрослого человека не опасен, разве что сильно надимедролен, но будет всего 1 выстрел.
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16.05.2021 20:48 Відповісти
Так, сафарі, тільки не 6, а 4 дюймова модель. У мене просто старіша модель бук без такої прицільної планки.
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16.05.2021 21:20 Відповісти
самое опасное оружие пишет цензор , самое опасное в мире оружие применили в Киеве на Чернобыльской
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16.05.2021 21:16 Відповісти
Куда же задевались радетели корткостволов? Сколько уже рассуждали они тут о свободе и порядке, престарелые ковбои и неуверенные в себе малолетки, а как до дела дошло в кусты.
На фото в новости ваш коллега, да-да ото быдло с барсеткой и в козьем прикиде, не то спортивный не то "крутой" прикид, н за киломерт видо жлоба в кубе. Так ему тоже короткоствол выдать?
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16.05.2021 20:45 Відповісти
А у вас все аргументы такие весомые? Так они болше о вас говорят, чем о теме.
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16.05.2021 20:56 Відповісти
Своего узнали на фото? Нет , тогда выражайтесь плиз более четче, бо непонятно.
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16.05.2021 20:59 Відповісти
Понятно все станет когда вы по теме что-то скажете, а не будете молочь чепуху с жалкой попыткой оскорбить другую сторону.
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16.05.2021 21:09 Відповісти
Аргументы тут пачками выкладывал, но лень это все подымать, в н-й раз. . ради кого?
Просто откройте Википедию и сами прочтите о легализации оружия в разных странах. Там миллиард аргументов. Но главный, что полный легалайз оружия есть только в США и Либерии, и то в США не во всех шататах. А быдлу нашему пока надо базовые ценности освоить общечеловеческие, вот таких как на фото полстраны, какое оружие - это дикарь, у него гуманитарный базис недорос до некоторых африканских стран.(хотя кто это поймет здесь не знаю,большинство такие же) В воющих странах оружия изымают а не разрешают.
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16.05.2021 21:19 Відповісти
Видимо, потому что аргументов миллиард, вы тут и распинаетесь про "быдло", "своих", "коллег", "ради кого", "малолеток", "ковбоев". Я ничего из аргументов не упустил?
Да и вообще вас стиль как раз сам за себя и говорит где чьи коллеги.
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16.05.2021 21:29 Відповісти
Я профессионально пишу 20 лет, подчеркиваю профессионально, а тут изголяюсь , но у меня тем не менне аргументые и есть, хоть и не старался. А у вас исключительно личные претензии, даже скорей обида. Мне нет до вас делать , а то что мои "ковбои" и "малолетки" вас так пробили меня искренне радует - значит попал в цель)))
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16.05.2021 21:54 Відповісти
Какие еще личные претензии, какая еще цель, что за "пробили"?
Показал что ваш комментарий в стиле абырвалга характерезует только вас, а не тему или оппонентов. Вы это дальше и подтвердили. Можете упиваться перемогой
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16.05.2021 23:05 Відповісти
Ну ты и умник... Ты считаешь, что тот дурень из легального ствола палил? Который на его имя зарегистрирован и по пуле полиция прямо к нему домой ввалится? Шерлок Холмс просто нервно курит свою трубку...
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16.05.2021 21:08 Відповісти
интересно , зачем тогда легальный ствол если с него нельзя палить ? Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 5146 а вот это вот ствол ? ахаха
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16.05.2021 21:17 Відповісти
Чтобы защитить свою жизнь. Жизни того мудака что-то угрожало? А по поводу пукалки так это был вопрос к Propan, а не утверждение. Это ж он тут тему легализации короткоствола приплел, а ты мне хороший подкол испортил...
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16.05.2021 21:26 Відповісти
ой ! сударь! пардоньте ! Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 779
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16.05.2021 21:30 Відповісти
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 9169 Принято. Все, разряжаю свои дуэльные водяные пистолеты. Моршинська сильногазована это вам не шутки!
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16.05.2021 21:38 Відповісти
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7898
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16.05.2021 21:46 Відповісти
Да какой подкол? Подкол по другому выглядит, а вы чушь написали, ну честно, на нее даже ответить сложно. Паровоз правильно вам ответил. Единственное с чем я согласен в вашем посте, с тем что я реально умник. Причем 7 лет назад когда я зарегился на этом форуме я не понимал что я умник, вернее что народ наш настолько невежествен. А благодаря множетсву интелелктуальнымх глубоких комментаров, которые не имеют мыслей ни собственных ни даже чужих, а только дрыстают эмоциями, реально чувствую себя образованнее, эрудированнее и умнее большинства. Спасибо вам коллеги форумчане.))
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16.05.2021 22:02 Відповісти
Подкол в том, что ты порог применения флобера приравниваешь к порогу применения короткоствола.
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16.05.2021 22:07 Відповісти
Аргументы для мусора это мусор без аргументов .
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16.05.2021 22:11 Відповісти
На флобер не потрібен дозвіл- це тренувальна "зброя".
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16.05.2021 21:23 Відповісти
Але якщо в країнах, де легалізоване приховане носіння короткостволу, швидко дістати і навести на когось флобер, то є шанс стати нетренувальною мішенню.
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16.05.2021 22:18 Відповісти
Тому ніхто з собою не носить флобер. Ефективність для самооборони майже нульова. Проте надимедролені набої можуть завдати поранень, що призведуть до смерті (був такий випадок років з 10 тому).
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16.05.2021 22:24 Відповісти
дебіл, а звідки в нього короткоствол якщо вони заборонені?
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17.05.2021 15:55 Відповісти
В училище(вибачаюсь шо на рузьком) учили-
лучче стакан водки и сигарета , чем нож и пистолет..
Т.Е-решить мирным способом и подумать быстро..
Предложить альтернативу...а там ..как получиться...
Нюю...почти полвека тому взад...🤣
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16.05.2021 20:59 Відповісти
Ще невідомо хто говорив по телефону. Може навпаки пасажирна передньому місці гучними розмовами заважав водієві.
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16.05.2021 21:00 Відповісти
Адекватный персонаж не будет таскать с собой флобер.
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16.05.2021 21:18 Відповісти
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7529 Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7529 Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7529 так другое купить нет возможности
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16.05.2021 21:31 Відповісти
Ездить в маршрутке - дело опасное. Поэтому "умные" граждане просто обязаны обзаводиться тяжелым автоматическим оружием, а не флоберами.

Про походы в магазин и говорить нечего - без гранатомета лучше даже не заходить. Опсность грозит просто везде.

Правда серьезная опасность обычно исходит какраз от дебилов с оружием почему-то.
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16.05.2021 21:54 Відповісти
100500 %
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16.05.2021 22:05 Відповісти
Ну ты же не в Израиле живешь , а в Украине . Поэтому менты все и порешают там же на месте .В свою пользу естессно . Дебилы с оружием у нас кто насегодня ??
А у граждан оружия НЕТ и небыло 30 лет в обед ! Они ведь и выбирали 95 квартал вместо пысанки - вышиванки -шароваров и какие к ним теперь вопросы ? А преступникам на все эти тонкости нас рать .....и все такое
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16.05.2021 22:17 Відповісти
А у граждан оружия НЕТ


А это чувырло из статьи иностранец?
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17.05.2021 02:05 Відповісти
Це ти у своїй паРаші кажи де зброю продають психічно хворим, які потім розстрілюють дітей по школах.
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17.05.2021 08:57 Відповісти
В больницу - от ранения флобером ! Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7482 Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7482 Операция на груди -инвалидность Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7482
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16.05.2021 22:42 Відповісти
оно то ржачно но дятла теперь могут вполне реально посадить и не важно, флобер там был или детская воздушка
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17.05.2021 00:13 Відповісти
Свиножлобьё достало своим тупыми базарами в общественном транспорте.
Это бесит не только водителя, но и пассажиров.
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16.05.2021 22:51 Відповісти
Увікнув воділа музику, повертається до пасажирів у салон і каже: "Знаєте, тактовий розмір 11/9, що був у одній з композицій Дейва Брюбека -- це найкраще, що коли-небудь ставалося у джазі". А пасажир з заднього сидіння: "Та ти гоніш, через п'ять років почався фанк, ОТАМ були ритми!..." Так діло дійшло до огнєстрєла.
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16.05.2021 23:20 Відповісти
Тю, звичайний Флобер зі стволом 4,5 дюйма!
https://hunter.rozetka.com.ua/stalker_38800021/p11665014/
Файно сховали лейбу Stalker на дулі. )))
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17.05.2021 10:46 Відповісти
бамбас чи кацапський кавказ?
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17.05.2021 12:12 Відповісти
вези меня мразь (С)
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 9107
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17.05.2021 14:05 Відповісти
а водитель газенвагена в ответ пустил газ :
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 5726
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17.05.2021 14:09 Відповісти
А от був би Магнум у водія там би подивилися хто кого..... Та і інші пасажири з Глоками та Пм підключилися. Ото була б поїздочка в маршрутці.
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17.05.2021 15:16 Відповісти
Треба спецом трубіти про постріли по всім ЗМІ тільки щоб тормози легалізацію зброї? Можна подумати у США схожих випадків нема, де зброя легально використовується громадянами
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17.05.2021 17:56 Відповісти
Всех развращает геморройный резинострел - отсюда и некотроллируемая пальба везде, всюду в любое время. Не боятся из него стрелять - знают шо не убъют.
Был бы полноценный огнестрел то владельцы говнострела боялись бы руку в карман сунуть за своей пукалкой. Потому что предмет, похожий на пистолет, в руке является 100% основанием для стрельбы на поражение.
В свою очередь, владельцы короткостволов каждый раз 10 раз подумают, прежде чем за него схватится. С боевым пистолетом в руке на улице в городе тюрьма очень и очень реальная.
Ну, а дураки, которые как-то умудрились насобирать денег и подкупить мусоров долго не проживут на свободе, потому что он особо опасный для всех дурак.Или мы дурнее молдаван, которые умкдрились при своем темпераменте и обилии вина себя не перестрелять за уже около 10-ти лет владения.
А козакам билят барыги позволяют только перочинный нож и шоб не сильно острый...
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17.05.2021 18:10 Відповісти
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