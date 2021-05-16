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Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Заключний день Кубка світу з веслування на байдарках і каное в угорському Сегеді приніс збірній України п'ять нагород.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету.

Зазначається, що Людмила Лузан і Анастасія Четверікова здобули золото в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Також українки вибороли бронзу в каное-двійці на дистанції 200 м.

Срібло етапу Кубка світу в Сегеді виграли Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 м) і пара Марія Кічасова-Скорик - Людмила Кукліновська (байдарка-двійка, 200 м). Бронзовими призерами стали Повх та Іван Семикін (байдарка-двійка, 200 м).

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Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное 01
Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное 02
Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное 03
Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное 04

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Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное 05
Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное 06

Напередодні, повідомляють у НОК, українські спортсмени також виграли п'ять медалей: дві - в каное-одиночці на дистанції 500 метрів (золото - у Людмили Лузан, срібло - у Анастасії Четверікової), а також у каное-одиночці на дистанції 200 метрів (бронза у Лузан), байдарці-двійці на 500 м (бронза у Дмитра Даниленка та Олега Кухарика) і каное-двійці на 500 м (бронза у Віталія Вергелеса і Андрія Рибачка).

Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное 07
Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное 08

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Топ коментарі
+10
Молодці,красуні чорнобриві!!! Слава Україні!! )))
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16.05.2021 21:50
+6
Вітання, хлопці й дівчата! Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - Цензор.НЕТ 6922
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - Цензор.НЕТ 5031
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16.05.2021 21:52
+3
Когда-то в детстве, я тоже греблей на байдарке занимался -- на Матвеевском заливе... ...с годами, ****** ложкой по тарелке победила! ...ну, или почти победила...*)
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16.05.2021 21:50
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Підозрюю, що гребли зі сторони Закарпаття у сторону Німеччини.
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16.05.2021 21:48 Відповісти
Сегед,це угорсько-сербсько-румунський кордон !!!)))
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16.05.2021 21:58 Відповісти
Я образно. Це жодним чином не камінь у город українських човнярів. Просто повірте, що цей їхній успіх Зєлєнскій використає для власного піару. Хоча я точно знаю, що він до цього успіху не доклався.
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16.05.2021 22:13 Відповісти
Молодці,красуні чорнобриві!!! Слава Україні!! )))
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16.05.2021 21:50 Відповісти
Когда-то в детстве, я тоже греблей на байдарке занимался -- на Матвеевском заливе... ...с годами, ****** ложкой по тарелке победила! ...ну, или почти победила...*)
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16.05.2021 21:50 Відповісти
Вітання, хлопці й дівчата! Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - Цензор.НЕТ 6922
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - Цензор.НЕТ 5031
показати весь коментар
16.05.2021 21:52 Відповісти
Поздравляю!!!)))
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16.05.2021 22:01 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 35

.
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16.05.2021 22:40 Відповісти
на байдарках із Ханоя
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16.05.2021 22:41 Відповісти
Лучше бы они научились доллары загребать вёслами.
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16.05.2021 22:47 Відповісти
лучше бы ты помолчал. ****** - тяжкий труд....иди попробуй и перестанешь умничать.
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16.05.2021 22:57 Відповісти
Пусть гребцы спустятся в шахту, чтобы не заниматься "тяжким трудом".

Лучше умничать, чем молоть ерунду.
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17.05.2021 01:32 Відповісти
ты из шахты пишешь? Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 4481
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17.05.2021 05:39 Відповісти
А ты девушка с веслом ?
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17.05.2021 07:52 Відповісти
уже давно без весла.
но оно почему то торчит у тебя из зада Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 286
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17.05.2021 08:06 Відповісти
Фантазии, фантазии ...
Пропил весло - иди работай.
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17.05.2021 12:59 Відповісти
я не пропил!
его фулиганы отобрали и кому та всунули.
теперь знаю кому...
ВЕРНИ ВЕСЛО Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 8625
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17.05.2021 13:24 Відповісти
- Сара! И на шо им оте медали?
- Моня! Там не мидали ими движуть. а миска с котлетами на финишном боне...

- Так они и дома могли есть котлеты... безо всякой гребли...
- Мойша! Теперь сам будешь ходить по базарам шоп знать цены и не морочить мне голову Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 698
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17.05.2021 05:48 Відповісти
 
 