9 494 50
Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Британський патрульний корабель Trent 16 травня увійшов до акваторії Чорного моря. Він прямує в порт Одеси.
Про це повідомило у твітері посольство Великої Британії у Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що судно прибуло для підтримки безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.
"У супроводі берегової охорони нашого друга і союзника Туреччини Trent проходить через прекрасний Босфор на шляху до Одеси через Чорне море", - йдеться в повідомленні.
За даними телеканалу "Дім", Trent - це новий корабель у складі Королівського британського флоту.
Це вже третій цього місяця військовий корабель НАТО, який зайшов у Чорне море.
Топ коментарі
+12 Серый Вовк
показати весь коментар16.05.2021 22:04
+7 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар16.05.2021 22:10
+5 Владислав Васильченко
показати весь коментар16.05.2021 22:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
зачетный тролинг кремлинов !
тончайший английский юмор !
Япошки тоже повыдрыгивались в свое время, пока их не поставили на место...
Турки копают канал в обход..
Английский карабль падамной.