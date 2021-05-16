Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство. ФОТОрепортаж

Британський патрульний корабель Trent 16 травня увійшов до акваторії Чорного моря. Він прямує в порт Одеси.

Про це повідомило у твітері посольство Великої Британії у Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що судно прибуло для підтримки безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

"У супроводі берегової охорони нашого друга і союзника Туреччини Trent проходить через прекрасний Босфор на шляху до Одеси через Чорне море", - йдеться в повідомленні.

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За даними телеканалу "Дім", Trent - це новий корабель у складі Королівського британського флоту.

Це вже третій цього місяця військовий корабель НАТО, який зайшов у Чорне море.

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