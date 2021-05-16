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Велика Британія (3685) корабель (1422) НАТО (5151) Одеса (4029) Чорне море (1360)

Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Британський патрульний корабель Trent 16 травня увійшов до акваторії Чорного моря. Він прямує в порт Одеси.

Про це повідомило у твітері посольство Великої Британії у Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що судно прибуло для підтримки безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

"У супроводі берегової охорони нашого друга і союзника Туреччини Trent проходить через прекрасний Босфор на шляху до Одеси через Чорне море", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Британський патрульний корабель прямує в Чорне море. ФОТО

Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 01
Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 02
Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 03
Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 04

Читайте також: Ключовим викликом для НАТО в Чорному морі є дії Росії, - заступник генсека Джоане

Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 05

За даними телеканалу "Дім", Trent - це новий корабель у складі Королівського британського флоту.

Це вже третій цього місяця військовий корабель НАТО, який зайшов  у Чорне море.

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Топ коментарі
+12
Ввести его в состав ВМС Украины !!!
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16.05.2021 22:04
+7
Параноїдальних шизофреників слід тримати в тонусі !!!)))
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16.05.2021 22:10
+5
Длина 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Экипаж 60 моряков. Вооружение: одна 30-мм артустановка, две зенитные артустановки и два крупнокалиберных пулемета. Имеется площадка для вертолета типа "Merlin".
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16.05.2021 22:07
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Ввести его в состав ВМС Украины !!!
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16.05.2021 22:04 Відповісти
За счёт асфальта, или вакцин? -- другого выбора нет! *)
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16.05.2021 22:10 Відповісти
Та й вакцина такоєсєбє.... Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство - Цензор.НЕТ 6522
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16.05.2021 22:12 Відповісти
Та, перемучимось якось...*)
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16.05.2021 22:13 Відповісти
Та нє, пфайзером провакцинуюсь, бо влітку в мене плани з дружиною на Європу , хочу поїхати в турне.
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16.05.2021 22:17 Відповісти
Канапу на кошару залишите?... -- дивись, що б вони в інтернет не залізли в обох без тебе... -- ********* тобі репутацію... *)
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16.05.2021 22:21 Відповісти
Прийдеться таки, дочку на кота залишити як і канапу.
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16.05.2021 22:43 Відповісти
Ми зараз поїхали б на відпочинок, поки немає братків сусідніх, чекаємо на вакцинацію. Кота любимого також залишимо на племінницю)
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17.05.2021 08:29 Відповісти
"В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника Турции ...." Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство - Цензор.НЕТ 5695

зачетный тролинг кремлинов !
тончайший английский юмор !
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17.05.2021 02:07 Відповісти
Длина 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Экипаж 60 моряков. Вооружение: одна 30-мм артустановка, две зенитные артустановки и два крупнокалиберных пулемета. Имеется площадка для вертолета типа "Merlin".
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16.05.2021 22:07 Відповісти
60 моряков на таком маленьком судне... чем они там все занимаются?
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16.05.2021 22:16 Відповісти
ждут команды десантироваться
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16.05.2021 22:18 Відповісти
Тібє ніпанять.
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16.05.2021 22:20 Відповісти
а видимо спец по нахождению в закрытом пространстве с 60-ю мужиками))шалун
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16.05.2021 22:23 Відповісти
Корабель, на якому служив, мав довжину 144 метри і екіпаж 200 чоловік.
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16.05.2021 22:26 Відповісти
Шалун? Это все что приходит тебе на ум?) Каждый судит по себе и в меру своей фантазии и предпочтений))
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16.05.2021 22:38 Відповісти
Ти маєш уявлення про військовий корабель?
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16.05.2021 22:23 Відповісти
да весело в Кремпульке один ушел второй зашел и так целый год по графику... один ОДИН корабль а уже сколько ненависти злости щёлканье челюстью...от жлобы.. да мечтать бы нам может и будет так что идет старый пердунет России по морю а навстречу ему эскадра и на флагштоках фланг ВМС Украины и НАТО и вопросик и куда это мы мошканская тля плывем то не заблукали часом в Черном море с Москва болота????
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16.05.2021 23:10 Відповісти
Лихо Бритиша за Стыцов мазу в ЧМ тянут! ...опять Байден стеснительный попался...*)
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16.05.2021 22:09 Відповісти
Параноїдальних шизофреників слід тримати в тонусі !!!)))
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16.05.2021 22:10 Відповісти
Неплохо, но несколько странно, что уж очень слабенько вооружён. Понимаю, что это патрульный корабль, но кацапский "Быков" (пр. 22160) тоже патрульный, так там хотя бы пушка более-менее вменяемая и есть ангар для вертолёта.
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16.05.2021 22:12 Відповісти
Повторюю. Він туди прийшов не для бойових дій.
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16.05.2021 22:21 Відповісти
Разумеется !
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16.05.2021 22:26 Відповісти
Там наверняка есть компактные управляемые ракеты, только их не афишируют.
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16.05.2021 22:22 Відповісти
Возможно, но мне кацапский вариант нравится больше.
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16.05.2021 22:36 Відповісти
Он вместо обещанного эсминца в гости к нам собрался ? Я протестую .Меня устроит любой ЭСМИНЕЦ или фрегат , хотя бы ! Хоть НАТОвский ....хоть наш-украинский
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16.05.2021 22:25 Відповісти
ахритнеьПосмотрите сколько китайцы только за 5 месяцев этого года спустили на воду военных суден .Вот ибошат . куды там тем бритам
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16.05.2021 22:35 Відповісти
Китай это рашка на стероидах. Только там люди куда умнее в правительстве и играют чесно по правилам в отличие от кремлевских урок дорвавшихся до власти..
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16.05.2021 22:37 Відповісти
Так там основные верфи мира. 90 всех судов мира (по водоизмещению) производят всего 3 страны - Япония, Ю.Корея и Китай.
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16.05.2021 22:38 Відповісти
Китай недавно перегнал рашку и стал флотом №2 в мире.
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16.05.2021 22:40 Відповісти
А ********* №1? Сзади, или вперде?
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16.05.2021 22:47 Відповісти
№3
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16.05.2021 22:48 Відповісти
США повылавливает шпионов и узкоглазые снова бут на джонках...
Япошки тоже повыдрыгивались в свое время, пока их не поставили на место...
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16.05.2021 23:01 Відповісти
Важливий не клас судна, важлива його присутність, щоб кацапи не вважали Чорне море "руССкім"
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16.05.2021 22:45 Відповісти
думаю что там стоят томагавки на подписке о неразглашении.
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16.05.2021 22:47 Відповісти
Конвенция Монре 1936 г.
Турки копают канал в обход..
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16.05.2021 23:02 Відповісти
Учитывая что русские клали болт на договора, то и Монтре тоже можно перезаключить с турцие, без участия рф.
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16.05.2021 23:11 Відповісти
Адєсса мой город радной
Английский карабль падамной.
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17.05.2021 07:29 Відповісти
 
 