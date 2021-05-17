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злодійство (233) затримання (2164) Київ (8274) Нацполіція (7911)

Поліцейські затримали серійних злодіїв, які викрадали платіжні термінали в Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Зловмисники викрадали термінали, які в подальшому розбирали і отримували з них касети з готівкою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Наразі в рамках досудового розслідування слідчі збирають доказову базу для притягнення їх до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів на території столиці. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, поліцейські Солом’янського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку столичного главку та під процесуальним керівництвом Солом’янської районної прокуратури встановили двох чоловіків, які "спеціалізувалися" на крадіжках платіжних терміналів.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, зловмисники здійснювали крадіжки протягом декількох місяців у різних районах столиці. Вони викрадали термінали, які в подальшому вивозили за межі міста, розбирали та діставали з них касети з готівкою:

"За силової підтримки поліцейських полку поліції особливого призначення №1 ми затримали фігурантів одразу після вчинення злочину на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці, де шляхом підриву банкомату вони намагались заволодіти грішми. 44-річного мешканця столиці та 40-річного мешканця Київщини ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також з’ясували, що вони вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомило про підозру поліцейському, який обікрав перехожого в Києві: йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцями проживання затриманих та в їх автомобілях. У ході слідчих дій поліцейські виявили пристрій для виключення сигналів GPS-навігацій, частини банківських терміналів, номерні знаки, ножі, гроші та особисті речі правопорушників. Речові докази вилучили та направили на проведення відповідних експертних досліджень.

"На даний час затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 15, частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України. Це – замах на крадіжку, та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також у нас є всі підстави вважати, що зловмисники причетні ще до ряду крадіжок, скоєних на території столиці, доведенням яких займається слідство", - додав керівник столичного главку.

Поліцейські затримали серійних злодіїв, які викрадали платіжні термінали в Києві 01
Поліцейські затримали серійних злодіїв, які викрадали платіжні термінали в Києві 02
Поліцейські затримали серійних злодіїв, які викрадали платіжні термінали в Києві 03
Поліцейські затримали серійних злодіїв, які викрадали платіжні термінали в Києві 04
Поліцейські затримали серійних злодіїв, які викрадали платіжні термінали в Києві 05

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Топ коментарі
+3
Открою тайну. Терминал наоборот принимает "налик". Выдают банкоматы. А тырят терминалы по простой причине, в кассетах нет несмываемой краски, нет жпс жучков.
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17.05.2021 12:31
+2
Серийно терминалы похищали,как это возможно,чем полицаи занимались,отдыхали от выписывания штрафов за маски?
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17.05.2021 11:36
+2
Главное в расследовании не вышли на самих себя
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17.05.2021 12:02
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Терминаторы? Полицейские задержали серийных воров, похищавших платежные терминалы в Киеве - Цензор.НЕТ 7237
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17.05.2021 11:35 Відповісти
Серийно терминалы похищали,как это возможно,чем полицаи занимались,отдыхали от выписывания штрафов за маски?
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17.05.2021 11:36 Відповісти
Ідемо в Європу. Нє?
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17.05.2021 11:39 Відповісти
А там не воруют? Полицейские задержали серийных воров, похищавших платежные терминалы в Киеве - Цензор.НЕТ 1217
Или наоборот?
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17.05.2021 11:42 Відповісти
Навіщо їм ще такі кандидати, якщо своїх вистачає?
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17.05.2021 11:48 Відповісти
В Європе нема терминалов.
В Європе часика два - три провтыкать в очереди в банк, шоб снять налик - ето нормально.
Тут мы их трохи опережаем, как ето ни странно.
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17.05.2021 12:02 Відповісти
Открою тайну. Терминал наоборот принимает "налик". Выдают банкоматы. А тырят терминалы по простой причине, в кассетах нет несмываемой краски, нет жпс жучков.
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17.05.2021 12:31 Відповісти
Портреты преступников - шедевр.
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17.05.2021 11:53 Відповісти
Главное в расследовании не вышли на самих себя
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17.05.2021 12:02 Відповісти
Ну никак Фору не узнать, ну никак Поліцейські затримали серійних злодіїв, які викрадали платіжні термінали в Києві - Цензор.НЕТ 3423
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17.05.2021 12:49 Відповісти
хотели платить, не выходя из дома..)
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17.05.2021 13:19 Відповісти
налом)
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17.05.2021 13:19 Відповісти
 
 