Поліцейські затримали серійних злодіїв, які викрадали платіжні термінали в Києві. ФОТОрепортаж

Зловмисники викрадали термінали, які в подальшому розбирали і отримували з них касети з готівкою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Наразі в рамках досудового розслідування слідчі збирають доказову базу для притягнення їх до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів на території столиці. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, поліцейські Солом’янського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку столичного главку та під процесуальним керівництвом Солом’янської районної прокуратури встановили двох чоловіків, які "спеціалізувалися" на крадіжках платіжних терміналів.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, зловмисники здійснювали крадіжки протягом декількох місяців у різних районах столиці. Вони викрадали термінали, які в подальшому вивозили за межі міста, розбирали та діставали з них касети з готівкою:

"За силової підтримки поліцейських полку поліції особливого призначення №1 ми затримали фігурантів одразу після вчинення злочину на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці, де шляхом підриву банкомату вони намагались заволодіти грішми. 44-річного мешканця столиці та 40-річного мешканця Київщини ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також з’ясували, що вони вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок".

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Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцями проживання затриманих та в їх автомобілях. У ході слідчих дій поліцейські виявили пристрій для виключення сигналів GPS-навігацій, частини банківських терміналів, номерні знаки, ножі, гроші та особисті речі правопорушників. Речові докази вилучили та направили на проведення відповідних експертних досліджень.

"На даний час затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 15, частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України. Це – замах на крадіжку, та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також у нас є всі підстави вважати, що зловмисники причетні ще до ряду крадіжок, скоєних на території столиці, доведенням яких займається слідство", - додав керівник столичного главку.









