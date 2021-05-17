Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція. ФОТОрепортаж

На Рівненщині сьогодні вранці перекинувся автобус з двадцятьма пасажирами, чотирьох доставили в лікарню.

Про це в Facebook повідомляє поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

ДТП сталася сьогодні близько 8:15 в селі Мирогоща. 28-річний водій автобуса сполученням "Дубно-Рівне", уникаючи зіткнення з легковиком, який виїжджав з другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього - на узбіччя, де автобус перекинувся.

До лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їхній стан поки оцінюють медики. Всього в салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.

Водій за зовнішніми ознаками тверезий. Розпочато досудове розслідування.

Поки дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладнено. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.

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