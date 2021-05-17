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ДТП (2685) Нацполіція (7911) Рівненщина (545) автобус (56)

Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Рівненщині сьогодні вранці перекинувся автобус з двадцятьма пасажирами, чотирьох доставили в лікарню.

Про це в Facebook повідомляє поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

ДТП сталася сьогодні близько 8:15 в селі Мирогоща. 28-річний водій автобуса сполученням "Дубно-Рівне", уникаючи зіткнення з легковиком, який виїжджав з другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього - на узбіччя, де автобус перекинувся.

До лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їхній стан поки оцінюють медики. Всього в салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.

Водій за зовнішніми ознаками тверезий. Розпочато досудове розслідування.

Поки дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладнено. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.

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Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція 01
Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція 02
Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція 03
Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція 04

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"Водитель по внешним признакам трезв."
Проверять нужно водителя легковухи.
Водитель автобуса уходил от столкновения и, возможно, спас чьи-то жизни.
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17.05.2021 11:39 Відповісти
По селах їздять як хочуть і де хочуть.
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17.05.2021 11:45 Відповісти
Каждый день автобусопад?

Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція - Цензор.НЕТ 3232
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17.05.2021 12:06 Відповісти
А до чого водій автобуса, він же скерував, щоб водій легкового авто, який порушив правила, не врізався в автобус. То його ще й перевіряють, чи не п'яний, якесь дежа вю...
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17.05.2021 12:42 Відповісти
 
 