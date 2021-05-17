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ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

12 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки у приміщенні Київської митниці Держмитслужби України та на трьох митних постах: "Ліски", "Київ — Столичний", "Київ — Західний".

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року у зоні діяльності Київської митниці та вищезазначених структурних підрозділах, працівники митниці оформлювали транспортні засоби за заниженою митною вартістю, що призвело до багатомільйонних збитків держбюджету.

За грошову винагороду, службові особи штучно зменшували вартість оподаткування, не враховуючи експортні декларації країни відправлення з реальними цінами.

Несплачені митні платежі з кожного транспортного засобу складали від 15 до 120 тис. грн. За місяць оформлюється біля 300 транспортних засобів.

У ході обшуків вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність митників, а також витяги з електронних баз даних митниці, мобільні телефони тощо.

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Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура, оперативний супровід — ДБР.

ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії 01
ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії 02
ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії 03
ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії 04
ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії 05
ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії 06
ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії 07
ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії 08

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прямь удивили весь мир
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17.05.2021 12:54 Відповісти
Ось ніяк не можу панять. Це вже новиє літса, чи ще старі?
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17.05.2021 12:56 Відповісти
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии - Цензор.НЕТ 8617
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17.05.2021 13:01 Відповісти
Прочитал заголовок, а затем текст. Намёк на Грузии нашёл только в фотографии Саакашвили в комментариях.
Так Держать Бутусов.
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17.05.2021 13:50 Відповісти
А вы их прировняйте к евробляхам и дайте людям ординат медали за доблестную службу народу УкраиныА не слугам народа!
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17.05.2021 14:52 Відповісти
ну нельзя растаможку доступную замутить, нужно шо б через жопу, через взятки и т.д и т.п.
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17.05.2021 17:27 Відповісти
Да Вы что! Это же будет мешать производить Лады на АвтоЗазе! Голобородько он такой, он не даст барыжничать на крови...
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17.05.2021 18:28 Відповісти
Я так прнимаю сейчас полетят письма счастья о доплате счастливым обладателям грузинского (да и европейского) секонд-хенда?
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17.05.2021 19:26 Відповісти
А какая разница...Степанофф, Иванофф, Петрофф, Сидорофф......ничего у вас не поменяется. Пока есть програмист как вы не сидите, без разницы как вы дудите. ФСЬЕ....решает ...программист.
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17.05.2021 20:21 Відповісти
 
 