Дорожні працівники посилюють слабку дорожню основу в ході ремонту Харківської об'їзної дороги. ФОТОрепортаж

Розпочато новий етап робіт на ремонті об'їзної дороги Харкова. Дорожні працівники фрезерують покриття і розчищають придорожню смугу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Facebook "Великого будівництва".

Компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь", яка відповідає за 44-км ділянку об'їзної (від транспортної розв'язки біля міста Дергачі в напрямку Донецької області), проводить фрезерування покриття. Також працівники розчищають придорожню смугу, виконують поширення земляного полотна на ділянках з перехідно-швидкісними смугами і влаштовують вирівнюючий шар з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.

На окремих ділянках виконується комплекс робіт з посилення слабкої дорожньої основи. Так, проєктом передбачено облаштування шарів з щебенево-піщаної суміші, СФОВ і крупнозернистої асфальтобетонної сумішші.

Фахівці виконують армування геосіткою і георешітками з композитної арматури для підвищення несучої здатності і для запобігання розвитку колій і тріщин.

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Також у ході президентської програми "Велике будівництво" передбачено влаштування верхнього шару зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші, відновлення елементів і споруд для поверхневого водовідведення, влаштування системи зовнішнього освітлення, перебудову бар'єрного огородження, установку нових дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки.

Завершити роботи планують до осені 2021 року.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко проінспектував хід робіт з будівництва Південного обходу Дніпра. За його словами, завершити роботи на дорозі можливо вже до Дня Незалежності.







