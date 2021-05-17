УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Фото Суспільство
5216 13
дороги (922) Харківщина (1121) Велике будівництво (711)

Дорожні працівники посилюють слабку дорожню основу в ході ремонту Харківської об'їзної дороги. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Розпочато новий етап робіт на ремонті об'їзної дороги Харкова. Дорожні працівники фрезерують покриття і розчищають придорожню смугу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Facebook "Великого будівництва".

Компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь", яка відповідає за 44-км ділянку об'їзної (від транспортної розв'язки біля міста Дергачі в напрямку Донецької області), проводить фрезерування покриття. Також працівники розчищають придорожню смугу, виконують поширення земляного полотна на ділянках з перехідно-швидкісними смугами і влаштовують вирівнюючий шар з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.

На окремих ділянках виконується комплекс робіт з посилення слабкої дорожньої основи. Так, проєктом передбачено облаштування шарів з щебенево-піщаної суміші, СФОВ і крупнозернистої асфальтобетонної сумішші.

Фахівці виконують армування геосіткою і георешітками з композитної арматури для підвищення несучої здатності і для запобігання розвитку колій і тріщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75 км дороги від Сміли до кордону з Київщиною будуть відновлені повністю протягом двох років, - "Укравтодор"

Також у ході президентської програми "Велике будівництво" передбачено влаштування верхнього шару зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші, відновлення елементів і споруд для поверхневого водовідведення, влаштування системи зовнішнього освітлення, перебудову бар'єрного огородження, установку нових дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки.

Завершити роботи планують до осені 2021 року.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко проінспектував хід робіт з будівництва Південного обходу Дніпра. За його словами, завершити роботи на дорозі можливо вже до Дня Незалежності.

Дорожні працівники посилюють слабку дорожню основу в ході ремонту Харківської обїзної дороги 01
Дорожні працівники посилюють слабку дорожню основу в ході ремонту Харківської обїзної дороги 02
Дорожні працівники посилюють слабку дорожню основу в ході ремонту Харківської обїзної дороги 03
Дорожні працівники посилюють слабку дорожню основу в ході ремонту Харківської обїзної дороги 04

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
велике крадiвництво триває.
показати весь коментар
17.05.2021 13:31
+3
Це називається фальсифікація капітального ремонту дороги! Потрібно переоблаштовувати весь насип під дорогою, знімати старі зруйновані шари грунту і укатувати з мокрою трамбовкою по шарам різні матеріали! А ось за це розкатування говнопілклалки під асфальт потрібно відразу арештовувати і віддавати під трибунал! В кошторисі пораховано переоблаштування дорожного насипу, а ця говнопідкладка в 10000 разів дешевше ніж та робота за яку буде заплачено з бюджету! Це порушення технології капремонту доріг і це коштує в 10000 раз дешевше ніж те що замовляла держава!
показати весь коментар
17.05.2021 14:02
+2
почему во всем мире делают качественные дороги и это некого не уделает - потому шо там есть договора и суды - а в договорах все прописано - давайте лучше работы массажисток или кому надо массажистов)) лучше на фото пообсуждаем))))
показати весь коментар
17.05.2021 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
велике крадiвництво триває.
показати весь коментар
17.05.2021 13:31 Відповісти
Це називається фальсифікація капітального ремонту дороги! Потрібно переоблаштовувати весь насип під дорогою, знімати старі зруйновані шари грунту і укатувати з мокрою трамбовкою по шарам різні матеріали! А ось за це розкатування говнопілклалки під асфальт потрібно відразу арештовувати і віддавати під трибунал! В кошторисі пораховано переоблаштування дорожного насипу, а ця говнопідкладка в 10000 разів дешевше ніж та робота за яку буде заплачено з бюджету! Це порушення технології капремонту доріг і це коштує в 10000 раз дешевше ніж те що замовляла держава!
показати весь коментар
17.05.2021 14:02 Відповісти
ДОЖДИ ПОШЛИ...
лужи в дырках дорог готовы встречать дорожников Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги - Цензор.НЕТ 4551
показати весь коментар
17.05.2021 13:31 Відповісти
слабое основание необходимо не просто усиливать, а и расследовать по какой причине оно слабое...
харьков, родина прокуроров
показати весь коментар
17.05.2021 15:17 Відповісти
... усиливают основу... це тепер так зветься 5-й шар асфальту повер тільки що розбитого свіжого шару. Ще не всі гроші вкрали.
показати весь коментар
17.05.2021 13:32 Відповісти
А де ти побачив 5-й шар свіжого асфальту на останньому фото? Полили смолою старий асфальт і поверх нього вже все буде.
показати весь коментар
17.05.2021 14:00 Відповісти
почему во всем мире делают качественные дороги и это некого не уделает - потому шо там есть договора и суды - а в договорах все прописано - давайте лучше работы массажисток или кому надо массажистов)) лучше на фото пообсуждаем))))
показати весь коментар
17.05.2021 13:37 Відповісти
Суспільний негативізм в коментарях. Навіть тоді, коли робиться добра справа.
Погано. З такім нарІдом державу не збудувати...
показати весь коментар
17.05.2021 14:01 Відповісти
адже цю дорогу раніше робили, як добру справу, а тепер виявляється, що лише місцями...
і тому основа під полотном заслабка і потребує підсилення...
народ спуску не дає, але є й ті, хто захищає нерадивих дорожників у їх нехлюйстві..
побачимо, що виявлять після цього розбазарювання антиковідного фонду...вакцинація провалена вже...
зараз забирають гроші нафтогазу...вгадай, що буде провалено наступним?
показати весь коментар
17.05.2021 15:25 Відповісти
Да вот в том то и дело что схеми функционируют в стране
показати весь коментар
17.05.2021 18:32 Відповісти
полипропеленовую сетку кинули, смолой с крошкой присыпали и всё- ветер не раздует))) дорога сделана!)) а стоимость как у американской бетонки - уверен
показати весь коментар
17.05.2021 14:05 Відповісти
Фотосессия "А докажи, что украли".
показати весь коментар
17.05.2021 15:42 Відповісти
 
 