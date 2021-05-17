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Рятувальники деблокували з-під поїзда і передали медикам чоловіка, який упав на колію в київському метро, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві рятувальники деблокували з-під поїзда чоловіка, який упав на колію в метро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Пригода сталася 17 травня на станції метро "Арсенальна" близько 12:45. Рятувальники, які прибули на місце події, звільнили чоловіка, зафіксували на ношах і передали медикам. Зараз станція працює в штатному режимі", - сказано в повідомленні.

Рятувальники деблокували з-під поїзда і передали медикам чоловіка, який упав на колію в київському метро, - ДСНС 01


Рятувальники деблокували з-під поїзда і передали медикам чоловіка, який упав на колію в київському метро, - ДСНС 02
Рятувальники деблокували з-під поїзда і передали медикам чоловіка, який упав на колію в київському метро, - ДСНС 03

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Анн Каренин. Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7116
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17.05.2021 14:36 Відповісти
"...ну, до скорого!"(с) Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7467
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17.05.2021 14:38 Відповісти
Скорее Пьян Каренин.
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17.05.2021 15:30 Відповісти
Может зацепер? Рятувальники деблокували з-під поїзда і передали медикам чоловіка, який упав на колію в київському метро, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3359
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17.05.2021 20:11 Відповісти
 
 