Рятувальники деблокували з-під поїзда і передали медикам чоловіка, який упав на колію в київському метро, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві рятувальники деблокували з-під поїзда чоловіка, який упав на колію в метро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Пригода сталася 17 травня на станції метро "Арсенальна" близько 12:45. Рятувальники, які прибули на місце події, звільнили чоловіка, зафіксували на ношах і передали медикам. Зараз станція працює в штатному режимі", - сказано в повідомленні.

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