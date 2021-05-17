Орендарі Охтирської ТЕЦ присвоїли 40 млн грн доходів підприємства, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України в Сумській області задокументувала протиправний механізм виведення в тінь доходів орендованої теплоелектроцентралі, організований менеджментом київської комерційної структури. Комерсанти привласнили понад 40 млн грн доходу єдиного постачальника тепла в Охтирці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними попереднього розслідування, у 2019-2020 роках керівництво приватної фірми для привласнення коштів ТЕЦ штучно накопичувало боргові зобов’язання. Менеджмент уклав низку завідомо економічно невигідних і удаваних угод з афілійованими комерційними структурами. Ділки підписували більшість договорів без відповідних погоджень з контролюючими органами", - сказано в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники виводили гроші з активів орендованого підприємства, одночасно підвищуючи тариф з теплопостачання для населення.

"Наразі оперативники спецслужби перевіряють інформацію щодо ймовірної мети комерсантів довести орендовану ТЕЦ до банкрутства. У такий спосіб ділки планували уникнути розрахунків за заборгованість перед держструктурами. Наявна на даний час заборгованість підприємства становить понад 60 млн грн. Це загрожує відключенням ТЕЦ від енергоживлення і зупинкою постачання теплоносія та гарячої води споживачам районного центру", - повідомляють в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівник столичного КП вкрав з бюджету понад 600 тис. грн, - СБУ











"Під час санкціонованих обшуків в офісах комерційної структури і афілійованих комерційних фірмах правоохоронці вилучили документи та інші докази протиправної діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії", - додали в спецслужбі.