Військового комісара затримано на Луганщині на хабарі 1,5 тис. доларів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Військовослужбовець вимагав 1,5 тисячі доларів США неправомірної вигоди від громадянина. За цю суму він обіцяв допомогти уникнути строкової служби в Збройних силах України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Луганській області з колегами-правоохоронцями 15 травня затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після передання обумовленої суми коштів.
Зараз слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Краматорську, повідомили затриманому про підозру.
Військовому комісару районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.
Будь ласка, зачекайте...
сомневаешься - всё равно даййй...