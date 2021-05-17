Військового комісара затримано на Луганщині на хабарі 1,5 тис. доларів. ФОТО

Військовослужбовець вимагав 1,5 тисячі доларів США неправомірної вигоди від громадянина. За цю суму він обіцяв допомогти уникнути строкової служби в Збройних силах України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Луганській області з колегами-правоохоронцями 15 травня затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після передання обумовленої суми коштів.

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Зараз слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Краматорську, повідомили затриманому про підозру.

Військовому комісару районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.