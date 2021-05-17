Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Апеляційний суд відправив ветерана АТО Андрія Пекельного під нічний домашній арешт замість цілодобового. Крім цього, його зобов'язали здати закордонний паспорт.
Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
Адвокат просив взагалі не застосовувати стосовно Пекельного запобіжний захід.
"Апеляційну скаргу слід задовольнити частково і застосувати до Андрія П. домашній арешт у нічний час - з 22:00 до 7 ранку. Також зобов'язати його здати свій паспорт для виїзду за кордон і на першу вимогу прибувати до слідчого, прокурора чи до суду", - постановив суд.
Під час засідання з'ясувалося, що 24-річний ветеран утримує маму і брата, які мають інвалідність.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.
Будь ласка, зачекайте...
например, нападавший завалил тебя на пол и навалился сверху... ты имея нож нанес ему удар в область спины-поясницы, тАк кАк бы визуально бы выглядело "харакири себе в живот"...
И что ?! Удар ведь в спину ?! А по факту - не догонял ...!
Подумал о жизни, мухи налетели...
Я вважаю що тут потрібно провести неупереджене слідство.
Статья определяет необходимую оборону как набор действий, направленных на защиту своих или чужих законных прав и интересов, а также интересов общества и государства, от преступления (правонарушения).
Частное владение в том числе и двор - это 100% "свои законнные интересы"...
Тогда давай и Лозинского реабилитировать и выплачивать компенсацию за незаконное наказание - находился на территории своей частной собственности, защищал свои 100% законные интересы, задерживал с угрозой для жизни браконьера.
Например:
ст 162 УК Укрианы "Незаконное проникновение в жилье или в другое владение лица"
Поэтому любые действия по защите своих законных интересов на территории частного владения - уже по умолчанию должно рассматриваются (но не приниматься "безусловно", а лишь как аргумент в его пользу, как смягчающие обстоятельства в случае его вины) в пользу лица защищающие свои интересы от незаконных посягательств... Например... если бы он вышел к нападавшим к себе во двор для того что бы прекратить их действия в отношении своего имущества и даже если бы он к ним там применил силу... А они там большинством "оказали сопротивление" - а в ЭТОМ случае он уже уходит в самооборону...
Что касается "оборонятся можно только находясь на твоей частной собственности" - нет ВЕЗДЕ, но на своей территории ОСОБЕННО !
Совковые нормы у тебя в голове - по твоему любое расследование должно обязательно заканчиваться сроком.
"опьянение" может быть отягчающим обстоятельством ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае ВИНЫ! А случае законных действий - никакого влияния оно не имеет !
Результат передбачуваний
Борзо себя вели? Ты наверное никогда не был на сельской дискотеке.
менти - атстой..
Тримайся, хлопче!
Краще хай троє судять, чим шестеро несуть.
Будемо жити!
Але схоже ніхто цей злочин не збирається розслідувати по-справжньому. Відразу зробили "атошника" і "ветирана" невинною жертвою, а вбитого - "монстром-хуліганом" і крапка.