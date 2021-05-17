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самооборона (18) запобіжний захід (269) Пекельний

Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Апеляційний суд відправив ветерана АТО Андрія Пекельного під нічний домашній арешт замість цілодобового. Крім цього, його зобов'язали здати закордонний паспорт.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат просив взагалі не застосовувати стосовно Пекельного запобіжний захід.

"Апеляційну скаргу слід задовольнити частково і застосувати до Андрія П. домашній арешт у нічний час - з 22:00 до 7 ранку. Також зобов'язати його здати свій паспорт для виїзду за кордон і на першу вимогу прибувати до слідчого, прокурора чи до суду", - постановив суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колектив 80-ї ОДШБр підтримав підозрюваного в перевищенні самооборони ветерана Пекельного: Виступаємо за чесне і справедливе розслідування. ФОТО

Під час засідання з'ясувалося, що 24-річний ветеран утримує маму і брата, які мають інвалідність.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.

Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, помякшили запобіжний захід 01Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, помякшили запобіжний захід 02

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Топ коментарі
+46
Точно, как Медведчуку, только у одного госизмена, а у другого самозащита.
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17.05.2021 16:12
+42
Совковое законодательство. Какое превышение самообороны? Один против шести. И не где не будь, а у себя дома. В любой цивилизованной стране, такого как Пекельный не судили бы а в пример ставили
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17.05.2021 16:18
+32
Из таких получаются настоящие защитники Родины-сумел защитить семью,защитит Родину.Не сомневаюсь.Держись боец.
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17.05.2021 16:20
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Точно, как Медведчуку, только у одного госизмена, а у другого самозащита.
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17.05.2021 16:12 Відповісти
Совковое законодательство. Какое превышение самообороны? Один против шести. И не где не будь, а у себя дома. В любой цивилизованной стране, такого как Пекельный не судили бы а в пример ставили
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17.05.2021 16:18 Відповісти
В Великобритании знаю при самозащите если удар удары пришлись спереди а не спину то самозащита а если сзади то явное привышение так как тот убегал.Если в этом случае удар был спереди при том что их было шесть то парня нужно наградить именным оружием а не судить.Попривыкали быдло пьяное буянить то пусть что раз подумают.
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17.05.2021 16:36 Відповісти
Спереди, сзади. Ты в курсе что ты чешешь про убегал. ШЕСТЕРО пришли в чужой дом. Какое имеет значение имеет все остальное? Надо было у жмура спросить, он убегает или поссать собрался? А может налетчикам еще и кофейка сварить?
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17.05.2021 16:55 Відповісти
Он просто рассказывает про то какие законы в Великобритании, а ты уже заходишься в припадке благородного негодования.
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17.05.2021 17:15 Відповісти
Он не рассказал "какие законы в Великобритании"... а интерпретировал их по своему... Можно завалить ножом и "в спину" - при этом "смотреть в лицо" тому кого заваливаешь !
например, нападавший завалил тебя на пол и навалился сверху... ты имея нож нанес ему удар в область спины-поясницы, тАк кАк бы визуально бы выглядело "харакири себе в живот"...
И что ?! Удар ведь в спину ?! А по факту - не догонял ...!
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17.05.2021 18:06 Відповісти
Ты ведь прекрасно понимаешь что в таком случае и расследование установит что это была самооборона.
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17.05.2021 18:22 Відповісти
Ну так зачем же утверждать, что в спину нельзя...Если все зависит от обстоятельств ?!
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17.05.2021 18:58 Відповісти
Тут про наиболее общие понятия. Естественно каждый случай должен рассматриваться по обстоятельствам.
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17.05.2021 19:12 Відповісти
всю эту хню восстанавливает воспроизведение- и нех размышлять ни очём)))
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17.05.2021 23:05 Відповісти
Ну воспроизведение... дело субьективное...
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17.05.2021 23:08 Відповісти
особенно учитывая, что нападавшие на свободе и могут свободно между собой договориться о чем угодно...
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17.05.2021 23:09 Відповісти
Именно привел пример как мне рассказали об одном случае что удар был спереди твои и оправдали а если бы в спину то посадили за превышение самообороны.Это так суды в Великобритании работают и адвокат легко суд выиграет .
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17.05.2021 18:48 Відповісти
Очень важно бил ли ты когда тот к тебе был лицом или спиной для суда это важно.Адвокаты могут повернуть так что он их сам в дом пригласил потом начал резать и окно двери потом повредил,пятеро против одного.Так для прочего пример.Тут важна характеристики всех участников.
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17.05.2021 18:44 Відповісти
Это так же как и при дтп если лоб в лоб то будет экспертизы и решать кто виноват а если вы в зад треснули кого то то пойди докажи что ты прав?
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17.05.2021 18:53 Відповісти
Ты еще расскажи как бабу по согласию или за бабло трахнул, а она на тебя заяву написала что ты ее силой взял. Я человек не злой, но таким как ты желаю, что бы к тебе пришло хотя трое ублюдков с предъяваи. Посмотрим на что тебя хватит.
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17.05.2021 19:06 Відповісти
Я при чем? Ты в этом суд должен убедить я написал как пример какие претензии ко мне? И с предьявами или ты их в гости сам позвал должен суд убедить не меня.
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17.05.2021 19:26 Відповісти
если убегают- в спину бить уже неххх)))- так что ты неправ)))
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17.05.2021 23:04 Відповісти
Из таких получаются настоящие защитники Родины-сумел защитить семью,защитит Родину.Не сомневаюсь.Держись боец.
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17.05.2021 16:20 Відповісти
Он был действительным защитником Родины задолго ДО инцидента! Он ветеран АТО если вы пропустили. Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 2354
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18.05.2021 14:58 Відповісти
Вот она - истинная справедливость. Украина для воров и преступников. За счет честных и мужественных людей.
Подумал о жизни, мухи налетели...
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17.05.2021 16:21 Відповісти
Какие дебильные законы, такое и правительство...
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17.05.2021 16:21 Відповісти
Я так і не чув відповіді на два простих питання: чи був цей пекельний у стані алкогольного сп'яніння і де саме відбулось вбивство - в будинку чи за його межами?!
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17.05.2021 16:25 Відповісти
про це одразу писали - на відміну від постраждалих був тверезим, ножем захищався, коли вони увірвалися в дім. Читати треба уважно
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17.05.2021 16:28 Відповісти
А я читав, що вбивство сталося на подвір'ї. А про відсутність алкоголю взагалі ніде не написано. Натомість всі "талдичать" про одне: "ветеран", "атошник".
Я вважаю що тут потрібно провести неупереджене слідство.
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17.05.2021 16:41 Відповісти
Було про те що він був тверезий.
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17.05.2021 16:44 Відповісти
Так а двор, что, разве не его частная собственность? По Вашей логике, находясь где-то на улице (вне своей частной собственности) любое действие по своей защите должно считаться как осуществлённое с превышением необходимой самообороны?)
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17.05.2021 16:59 Відповісти
Двор не признаётся жилищем. Частная собственность или не частная собственность тут вообще не при чем.
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17.05.2021 17:20 Відповісти
Признается частной собственность !
Статья определяет необходимую оборону как набор действий, направленных на защиту своих или чужих законных прав и интересов, а также интересов общества и государства, от преступления (правонарушения).
Частное владение в том числе и двор - это 100% "свои законнные интересы"...
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17.05.2021 18:16 Відповісти
По твоему оборонятся можно только находясь на твоей частной собственности? Частная собственность не = жилище. Или по твоему получается, что любой кто находиться на твоей частной собственности может быть убит?
Тогда давай и Лозинского реабилитировать и выплачивать компенсацию за незаконное наказание - находился на территории своей частной собственности, защищал свои 100% законные интересы, задерживал с угрозой для жизни браконьера.
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17.05.2021 18:33 Відповісти
В украинском действующем законодательстве поминание "жилище" идут в СОВОКУПНОСТИ с "другое владение лица" ...
Например:
ст 162 УК Укрианы "Незаконное проникновение в жилье или в другое владение лица"
Поэтому любые действия по защите своих законных интересов на территории частного владения - уже по умолчанию должно рассматриваются (но не приниматься "безусловно", а лишь как аргумент в его пользу, как смягчающие обстоятельства в случае его вины) в пользу лица защищающие свои интересы от незаконных посягательств... Например... если бы он вышел к нападавшим к себе во двор для того что бы прекратить их действия в отношении своего имущества и даже если бы он к ним там применил силу... А они там большинством "оказали сопротивление" - а в ЭТОМ случае он уже уходит в самооборону...
Что касается "оборонятся можно только находясь на твоей частной собственности" - нет ВЕЗДЕ, но на своей территории ОСОБЕННО !
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17.05.2021 18:57 Відповісти
баженов- хрово ты читав- они дверь сорвали-выбили и ворвались в дом, где была мать-инвалид..- и вон отсюда хныкать бред)))
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17.05.2021 23:08 Відповісти
Это второстепенные вопросы. Главный вопрос, что делали убитый и его товарищи в чужом доме (дворе)?
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17.05.2021 16:58 Відповісти
Вот это и должно устанавливать расследование.
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17.05.2021 17:22 Відповісти
Что установить? Пил Пекельный или не пил? А если он вечером свой день рождения праздновал или в гостях был? Что это меняет? Еще раз. Совковые нормы надо менять. Право на самооборону и защиту своей собственности должно быть поставлено превыше всего
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17.05.2021 17:37 Відповісти
Вот это каша у тебя в голове. Сам говоришь что надо узнать что делали убитый и его товарищи в чужом дворе и тут же говоришь что ничего устанавливать не надо. Если парень оборонялся, то было преступное посягательство - ты это предлагаешь оставить без всяких последствий для нападающих?
Совковые нормы у тебя в голове - по твоему любое расследование должно обязательно заканчиваться сроком.
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17.05.2021 18:15 Відповісти
Это у тебя в голове не каша, а маразм. Расследование? Безусловно. Но инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Эта ст. 118 УК верх цинизма и дурости. И писали ее под бандитов и ментов. Какой может быть умысел если речь идет об обороне?
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17.05.2021 18:53 Відповісти
Какой цинизм и дурость? Хорошо, не объявляют ему подозрение по 118-й, где срок до 2-х лет. Ты хотел чтобы парню по 115-й выдвинули подозрение? Там где 10-15 или пожизненное?
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17.05.2021 19:08 Відповісти
Кеша! цинизм и дурость в в том, что не бывает умышленного убийства при обороне. Не нападал бы и не было бы никакого умысла.
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17.05.2021 23:18 Відповісти
То есть, ты поддерживаешь то, что парню должны просто выдвинуть обвинение по статье 115 - умышленное убийство.
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17.05.2021 23:21 Відповісти
Ясно. Очередной неадекват. Разговор закончен.
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17.05.2021 23:33 Відповісти
Слился ты.
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18.05.2021 00:07 Відповісти
Разумеется слился. На кой хрен мне с тобой спорить? И так ясно кто ты
Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 1210
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18.05.2021 09:36 Відповісти
фрол, ты дебил- так вроде бы раньше нет...)- они решили "восстановить справедливость"- догнали парня у дома, выбили дверь, ворвались..- дальше- иди читай мат.часть..)))
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17.05.2021 23:10 Відповісти
Исчезни антон штопаный... Мнение ватных чухонцев меня не интересует.
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17.05.2021 23:15 Відповісти
Состояние опьянения" по закону НЕ ЛИШАЕТ человека права на самооборону ! Показатель опьянения в данном случае - вряд ли может играть какую то роль !
"опьянение" может быть отягчающим обстоятельством ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае ВИНЫ! А случае законных действий - никакого влияния оно не имеет !
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17.05.2021 18:10 Відповісти
"Будинок" в действующем законодательстве распространяется и на территорию частного домо-владения со всеми постройками и двором !
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17.05.2021 18:11 Відповісти
не просто " в двир"...((- они выбили дверь и ворвались в дом..(((- думай..ТЕ)))
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17.05.2021 23:11 Відповісти
Да нет, он вышел к ним во двор. Дверь у них выбить не получилось. Но сути это не меняет.
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17.05.2021 23:23 Відповісти
Загиблий нападник, до речі, кандидат на премію Дарвіна. Це ж треба - з@лупитися на ветерана АТО із прізвищем Пекельний!
Результат передбачуваний Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 8870
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17.05.2021 16:40 Відповісти
Готов человеку на адвоката немного деньжат скинуть, если цензор официально напечатает номер карты куда можно скинуть. Чтобы гнилая бандитско-вертухайская система не наказала правильного мужчину отмазав ублюдков которые на нн-ном году независимости Украины свободно и безнаказанно тероризируют забитых и запуганых местных жителей.
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17.05.2021 16:58 Відповісти
Согласен, а то судя по тому как менты оперативно предъявили обвинение в убийстве, у пациков там есть концы, да и слишком борзо они себя вели не опасаясь правохранителей.
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17.05.2021 17:03 Відповісти
Ты лучше сначала узнай по какой статье подозрение.
Борзо себя вели? Ты наверное никогда не был на сельской дискотеке.
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17.05.2021 17:42 Відповісти
Особенно показательно что нападавших было ШЕСТЬ, а Антонина Геращенко несколько раз подчеркнул что ПЯТЬ Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 4392 (бо шестой был явно мусорской сыночек)
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18.05.2021 15:02 Відповісти
А от мені цікаво,чи відкрито кримінальне провадження щодо отих п"ятьох розбишак,які незаконно,скажімо прямо,по розбійницьки вдерлися на чуже подвір"я? Хтось про це щось знає,чи вони проходять у "Справі" Пекельного як свідки?
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17.05.2021 17:43 Відповісти
Тут же горячие головы кричат, что расследовать ничего не надо.
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17.05.2021 18:34 Відповісти
Сидеть тебе с твоей холодной головой на бутылке не пересидеть Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 2155 Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 5067
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18.05.2021 15:03 Відповісти
Не проецируй свой опыт на других, терпила.
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18.05.2021 15:05 Відповісти
Кеша! Обязательно надо. Но судя по твоим постам ты мусорской подпе.дыш.
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18.05.2021 22:11 Відповісти
Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 846
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18.05.2021 22:49 Відповісти
Не завадило б оприлюднити і їхні свідчення. А також свідчення інших очевидців. А то чомусь вся ця історія подається із слів "атошника-витирана" пекельного. А в ній багато не зрозумілого.
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18.05.2021 08:02 Відповісти
Кеша, за пацана уже вступились 2 мощные адвокатские группы)))- шоб ты понимал,- участники ато обслуживаются в судах без оплаты..= хоть это...)))
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17.05.2021 23:13 Відповісти
На парне уже пиарятся все кому не лень.
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18.05.2021 22:50 Відповісти
А що чути про оту бджолопокусану губату мадам-студентку юрфаку Київськкого нац.університету ім.Т,Г,Шевченко,що так мило обізвала українців бидлом і закликала змиритись із окупацією Криму? Навчається і надалі,відбувшись погрозою пальцем зі сторони ректорату оного вельми шановного ВНЗ і мляво-невдоволеним бурчанням "однокашників":-У-у-у,с***ка,чи тихенько покинула рідну альма-мутер,побоюючись більш радикальних заходів щодо неї зі сторони правоохоронних органів?
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17.05.2021 16:59 Відповісти
Анараскаиласьистарапатриотам!
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17.05.2021 20:48 Відповісти
Андрій - народний герой,
менти - атстой..
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17.05.2021 22:31 Відповісти
Фартук в масле Оливье
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17.05.2021 23:24 Відповісти
Що можна сказати ще?
Тримайся, хлопче!
Краще хай троє судять, чим шестеро несуть.
Будемо жити!
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17.05.2021 22:38 Відповісти
..а быдлу немытому- туда и дорога..- хотя, кто им доктор..= гробокопатель...)
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17.05.2021 23:15 Відповісти
Медведчуку за держзраду закордонні паспорти теж забрали?
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17.05.2021 23:32 Відповісти
Багато в цій історії "темних пятен" і невідповідностей.
Але схоже ніхто цей злочин не збирається розслідувати по-справжньому. Відразу зробили "атошника" і "ветирана" невинною жертвою, а вбитого - "монстром-хуліганом" і крапка.
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18.05.2021 07:31 Відповісти
Их там было ШЕСТЕРО борзых мажорчиков! Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 3216 Сечёшь? Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 9111 Понятно что для них ветеран АТО классовый враг Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід - Цензор.НЕТ 2028
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18.05.2021 15:05 Відповісти
 
 