Групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу в чоловіка, викрито на Рівненщині, - СБУ. ФОТО

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили в Рівненській області групу рекетирів. Задокументовано, що учасники вимагали в потерпілого $6,5 тис. неіснуючого боргу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що в разі несплати грошей зловмисники погрожували місцевому жителеві фізичною розправою. Чоловік, побоюючись за своє життя і здоров'я, передав підозрюваному 5 тис. доларів США.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатором групи вимагачів є громадянин. Він налагодив незаконний збут, придбання, пересилання, перевезення, переробку бурштину на території Рівненської області.

Щодо інших учасників тривають слідчі дії для прийняття процесуального рішення.

Правоохоронці затримали одного з учасників групи. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У ході проведення обшуків за місцем проживання затриманого було вилучено автомобіль та інші предмети, що мають доказове значення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито схему "кришування" нелегальної торгівлі в столичних підземних переходах, - прокуратура. ФОТОрепортаж



