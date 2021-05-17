УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Фото Події
4069 7
здирство (210) Рівненщина (545) СБУ (5559)

Групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу в чоловіка, викрито на Рівненщині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили в Рівненській області групу рекетирів. Задокументовано, що учасники вимагали в потерпілого $6,5 тис. неіснуючого боргу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що в разі несплати грошей зловмисники погрожували місцевому жителеві фізичною розправою. Чоловік, побоюючись за своє життя і здоров'я, передав підозрюваному 5 тис. доларів США.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатором групи вимагачів є громадянин. Він налагодив незаконний збут, придбання, пересилання, перевезення, переробку бурштину на території Рівненської області.

Щодо інших учасників тривають слідчі дії для прийняття процесуального рішення.

Правоохоронці затримали одного з учасників групи. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У ході проведення обшуків за місцем проживання затриманого було вилучено автомобіль та інші предмети, що мають доказове значення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито схему "кришування" нелегальної торгівлі в столичних підземних переходах, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу в чоловіка, викрито на Рівненщині, - СБУ 01
Групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу в чоловіка, викрито на Рівненщині, - СБУ 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Welcome to 90
показати весь коментар
17.05.2021 17:00 Відповісти
Интересно, а как МВД определило что долг "несуществующий"?
показати весь коментар
17.05.2021 17:09 Відповісти
А звідки вони знають що борг неіснуючий?
показати весь коментар
17.05.2021 17:10 Відповісти
***** на дворі 2021 рік (Карл!) а в Украіні як було Зімбабве так й залишилось там
показати весь коментар
17.05.2021 18:02 Відповісти
спецслужбы установили, что организатором группы вымогателей является гражданин

===========================
пздц...Дуже вичерпна характеристика...Ясен пєнь що не танунах з Нібіру...... якої національності гражданін? Кацап,,українець? Чи чумазе яке? Може нігер? Групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу в чоловіка, викрито на Рівненщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8199
показати весь коментар
17.05.2021 18:59 Відповісти
Новина про екскременти.
ЦЕНЗОР.НЕТ час від часу розчаровує до смішного безглуздими сюжетами.
Що це таке???!!!
показати весь коментар
17.05.2021 22:32 Відповісти
каждая хня неумытая тупо лезет в рекетиры..- ну цэ вже ваще...
показати весь коментар
17.05.2021 22:37 Відповісти
 
 