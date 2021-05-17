Затримано адвоката, який хотів підкупити співробітника СБУ: пропонував гроші за легалізацію іноземців в Україні на постійній основі. ФОТО
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Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили адвоката, який хотів підкупити співробітника Служби. За хабар зловмисник просив співробітника СБУ допомогти в легалізації в Україні іноземців із країн із підвищеною терористичною загрозою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначають, що факт надання неправомірної вигоди зафіксовано в Черкаській області. Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в ресторані під час надання частини неправомірної вигоди.
Зловмисник хотів налагодити неправомірну "взаємодію" із СБУ на постійній основі. Причому був готовий платити за "пакетне" оформлення іноземців, де за одну людину пропонував $400.
Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.
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