УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Фото Події
2338 3
хабар (2513) іноземець (179) СБУ (5559) Черкащина (390) легалізація (77)

Затримано адвоката, який хотів підкупити співробітника СБУ: пропонував гроші за легалізацію іноземців в Україні на постійній основі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили адвоката, який хотів підкупити співробітника Служби. За хабар зловмисник просив співробітника СБУ допомогти в легалізації в Україні іноземців із країн із підвищеною терористичною загрозою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначають, що факт надання неправомірної вигоди зафіксовано в Черкаській області. Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в ресторані під час надання частини неправомірної вигоди.

Зловмисник хотів налагодити неправомірну "взаємодію" із СБУ на постійній основі. Причому був готовий платити за "пакетне" оформлення іноземців, де за одну людину пропонував $400.

Затримано адвоката, який хотів підкупити співробітника СБУ: пропонував гроші за легалізацію іноземців в Україні на постійній основі 01
Затримано адвоката, який хотів підкупити співробітника СБУ: пропонував гроші за легалізацію іноземців в Україні на постійній основі 02
Затримано адвоката, який хотів підкупити співробітника СБУ: пропонував гроші за легалізацію іноземців в Україні на постійній основі 03
Затримано адвоката, який хотів підкупити співробітника СБУ: пропонував гроші за легалізацію іноземців в Україні на постійній основі 04

Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо? Пимахова расценки повысила???)
показати весь коментар
17.05.2021 18:06 Відповісти
На вулиці, біля Букінгемського палацу, стоїть чоловік з плакатом та вигукує: "Всі жінки продаються, всі жінки продажні!". Проїжджає кортеж Королеви. Карета зупинилась, Королева вийшла і питає: "Ви стверджуєте, що всі жінки продажні? Я Королева Британії, я жінка! Скільки по-вашому я коштую?" Ха-ха! Ви вже торгуєтесь.
показати весь коментар
17.05.2021 18:13 Відповісти
Значит мало предлагал.
При ЗЕ в СБУ вернулись те, кого при Порохе выперли, а у них аппетиты волчьи.
показати весь коментар
17.05.2021 19:43 Відповісти
 
 