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Двоє українських туристів загинули в Туреччині, за життя ще однієї жінки борються лікарі, - Hürriyet. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Українські туристи Олександр Попов та Анастасія Пришко загинули внаслідок автокатастрофи в Туреччині в суботу ввечері, ще двох учасників події госпіталізовано з травмами.

Про це повідомляє турецька газета Hürriyet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Аварія сталася близько 20.30 в районі Кумафшари. Автомобіль, що їхав з Денізлі в напрямку Анталії, не впорався з керуванням і перекинувся на придорожнє поле. Після повідомлення очевидців до місця події були відправлені бригади медперсоналу, пожежної частини і жандармерії. Під час перевірки, проведеної медпрацівниками, було встановлено, що один із чотирьох українців помер. Три людини, яким було надано першу допомогу, були доставлені в державну лікарню м. Аджипамям. Попри всі зусилля лікарів, одну з поранених, яких отримали на лікування, врятувати не вдалося", - пише газета Hürriyet.

У виданні уточнили, що 27-річний Попов помер на місці події, а в лікарні померла 28-річна Пришко.

Двоє українських туристів загинули в Туреччині, за життя ще однієї жінки борються лікарі, - Hürriyet 01

Двоє українських туристів загинули в Туреччині, за життя ще однієї жінки борються лікарі, - Hürriyet 02Двоє українських туристів загинули в Туреччині, за життя ще однієї жінки борються лікарі, - Hürriyet 03

Крім них в автомобілі перебували ще двоє українських туристів, Владислав Зикран і Анастасія Несеренко, які разом із загиблими приїхали до Туреччини на відпочинок. Вони наразі продовжують лікування. "Стало відомо, що існує загроза для життя постраждалої Анастасії Несеренко, її відправили ​​в університет Памуккале", - пише видання.

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Загиблі були учнями Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

"Загинуло двоє наших студентів. Попов Олександр і Пришко Анастасія .... Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту ... Колектив інституту БіЕМ щиро співчуває рідним і близьким загиблих, сумуємо разом із вами", - повідомляється на сторінці інституту в Facebook.

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Топ коментарі
+35
Пока украинские туристы гибнут в Турции Украинские Воины гибнут на фронте.
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17.05.2021 18:15
+29
к тому что в Украине пир во время чумы.
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17.05.2021 19:30
+18
И к чему этот высер?
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17.05.2021 18:23
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17.05.2021 18:14 Відповісти
Пока украинские туристы гибнут в Турции Украинские Воины гибнут на фронте.
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17.05.2021 18:15 Відповісти
И к чему этот высер?
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17.05.2021 18:23 Відповісти
коментар відмічено як спам
плюсиков насобирать, громко и "патриотично" кукарекнуть и : Даавай лайки, овчарки давай)
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17.05.2021 18:40 Відповісти
к тому что в Украине пир во время чумы.
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17.05.2021 19:30 Відповісти
тебе надо ты и пиши.
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17.05.2021 20:32 Відповісти
Да он низшее звено, работает за шоколадку
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18.05.2021 04:02 Відповісти
я думал уже пора в Оман писать, или где там сотый раз отдыхает ваш пан
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18.05.2021 10:53 Відповісти
А ты не то не се, как говорят не рыба не мясо, на "цензоре" воняешь
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18.05.2021 04:01 Відповісти
а ты гибнешь за клавой.
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18.05.2021 05:47 Відповісти
Они студенты еще, альо! Двоє українських туристів загинули в Туреччині, за життя ще однієї жінки борються лікарі, - Hürriyet - Цензор.НЕТ 1129
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18.05.2021 13:13 Відповісти
Печально. Молодые ребята..
Соболезнования родным и близким.
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17.05.2021 18:27 Відповісти
Жалко конечно ,но всему виной скорость скорее всего при входе в поворот. Думаю выжившие подтвердят эту версию.
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17.05.2021 19:09 Відповісти
Жаль. Молодые, красивые, только и жить...Нелепая смерть. Родителям искренние соболезнования.
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17.05.2021 19:37 Відповісти
Автомобіль, що їхав з Денізлі в напрямку Анталії, не впорався з керуванням і перекинувся на придорожнє полеДжерело: https://censor.net/ua/p3265814
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17.05.2021 20:11 Відповісти
ДА ТЫШО???
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18.05.2021 10:54 Відповісти
Чем они отличаются от наших жмуров заснувших за рулем????
Может они ехали по всем правилам, а вних врезался пьяный турецкий тракторист? Их расстрелляли исламисты на заправке?...Дороги турции настолько ужасны, что попали колесом в яму и перевернулись...
Если честно не пойму почему столько внимания....
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17.05.2021 20:31 Відповісти
Мир абсолютно понятен, но тебе не понять..
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18.05.2021 12:15 Відповісти
довольно много ездил по Турции, в том числе и за рулем, не припоминаю "настолько ужасных дорог", по крайней мере такого 3.14здеца как например Решетиловка -Днепр или Днепр -Марганец или Кировоград-Николаев ни разу не видел и ямочных ремонтов не видел, перестилают все полотно целиком, да что там Украина, получше ,чем много где в Европе, где Вы там были , что нашли ужасные дороги?
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18.05.2021 12:41 Відповісти
А на супер трасе Киев-Одесса когда безо всяких видимых ограничеий...Без знаков о реме...тупо пазбили обод колеса...просто яма квадратная 2Х2 и рядом такие же...скорость сотка объехать нет возможности тормозить бесполезно...скорость 100....Была бы машина покруче со скоростью 150 может быть бы и перелетели без последствий...
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18.05.2021 17:14 Відповісти
ХЗ, на скорости 150 лучше в ямы вообще не попадать, без последствий это случайность счастливая, а вот такой результат как в новости обсуждаемой, напротив закономерность...
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20.05.2021 12:08 Відповісти
Кто то тонет в море,кто в реке,кто то в вонючем ставке в селе,а кто то дохнет на дороге....,СССр был чемпионом Мира в этом плане...100 000 баранов гибли на дорогах дохлого Совка...ежегодно....
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18.05.2021 04:06 Відповісти
Взлетіли прямо в небо..
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18.05.2021 12:26 Відповісти
-- через окна... Пристёгиваться надо!
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18.05.2021 13:52 Відповісти
Болван, это перевёртыш.
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18.05.2021 20:05 Відповісти
-- ну да, перевёртыш... -- с центобежными силами...
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18.05.2021 20:07 Відповісти
Болван, смотри фото, крыша в говно, ремень до жопы.
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18.05.2021 20:26 Відповісти


...можешь не пристёгиваться -- если шо -- санитары пристегнут... *)
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18.05.2021 20:34 Відповісти
Можешь вообще не ездить - катафалк тебя подвезёт.
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18.05.2021 20:43 Відповісти
Подборка: Непристегнутые люди вылетают из окон машин - видео
https://videosik.com/14577-podborka-nepristegnutye-lyudi-vyletayut-iz-okon-mashin.html
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18.05.2021 20:15 Відповісти
Кто из погибших вылетел из машины?
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18.05.2021 20:39 Відповісти
 
 