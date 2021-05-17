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Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати суму на придбання квадрокоптера для бійців. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти збили квадрокоптер, наданий бійцям волонтерами.

Про це повідомила в Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти збили таки наш квадрокоптер, але він встиг попрацювати і зробити багато важливої ​​роботи. Нам терміново потрібно купити ще один, для наших бійців, це найважливіша допомога на фронті. Квадрокоптери, напевно, найбільш затребувані зараз для передової. Не пишу, куди і кому, самі бачите, що мої сторінки моніторять і нещадно блокують, залишилася тільки ця. Як завжди буде звіт фото і чек оплати. У мене є 23 тис., а потрібно 55 400 грн, це зі знижкою. Репост теж величезна допомога! Люди, допомагайте, хто може! Картка для переказу: 5375 4115 0042 7369 монобанк", - написала вона.

Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати суму на придбання квадрокоптера для бійців 01

Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати суму на придбання квадрокоптера для бійців 02

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Топ коментарі
+8
гребаный стыд, неужели нельзя несколько сраных воровских залогов направить на эти квадрокоптеры....или это сегодня дефицит
эй зе би лы, отзовитесь, вас же аж 73 % !!!!
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17.05.2021 19:54
+3
Раньше когда волонтеров власть не гнобила , то такая сумма собиралась максимум за час... Волонтер Юсупова просит помочь собрать сумму на покупку квадрокоптера для бойцов - Цензор.НЕТ 5575
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17.05.2021 19:56
+2
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17.05.2021 21:25
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гребаный стыд, неужели нельзя несколько сраных воровских залогов направить на эти квадрокоптеры....или это сегодня дефицит
эй зе би лы, отзовитесь, вас же аж 73 % !!!!
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17.05.2021 19:54 Відповісти
Раньше когда волонтеров власть не гнобила , то такая сумма собиралась максимум за час... Волонтер Юсупова просит помочь собрать сумму на покупку квадрокоптера для бойцов - Цензор.НЕТ 5575
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17.05.2021 19:56 Відповісти
Военный бюджет есть у заворованных чиновников МО,а не у нас.если ты не "львица",что тебе мешает собрать на квадрик? Она одна из немногих как ты говоришь "львиц", которая реально помогает нашим солдатам.
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17.05.2021 20:22 Відповісти
Банят на Фейсбуке из-за массовых жалоб ботоферм
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17.05.2021 20:10 Відповісти
Зеленський саме черговий серіал кацапам продав, може виділить копієчку?
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17.05.2021 20:14 Відповісти
Нова державна програма в дії - "Волонтери допоможуть" оголошена у відосику. Цікаво а "95 квартал" досі крутить ролики, як вони героїчно допомогали армії виступаючи в Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі, звільненому Маріуполі - чи зараз реально допомогають? Чи ВаЗелін так про армію дбає, що вона не потребує допомоги?
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17.05.2021 20:58 Відповісти
+
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17.05.2021 21:25 Відповісти
А почему просто не выписать со склада? Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати суму на придбання квадрокоптера для бійців - Цензор.НЕТ 5570
Отметим, что "Меридиан" получил запрос от Министерства обороны на разработку квадрокоптера в марте 2019 года. В результате, Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины разработал рабочие материалы к проекту тактико-технических требований, и завод "Меридиан" начал производство. А в октябре 2019 года состоялись первые испытания квадрокоптера "Берегиня".

"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес - до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.
Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.
Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.
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17.05.2021 22:33 Відповісти
Когда родина в ОПАСНОСТИ требуется совсем немного - сократить наполовину расходы на содержание от президента до госслужащего среднего звена и не забыть об увеличение налога олигархам и крупного бизнеса.

Волонтёрам- ПОДЯКА !!!
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18.05.2021 06:07 Відповісти
Почему не государственный Приват???
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18.05.2021 08:52 Відповісти
 
 