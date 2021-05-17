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Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати суму на придбання квадрокоптера для бійців. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Окупанти збили квадрокоптер, наданий бійцям волонтерами.
Про це повідомила в Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти збили таки наш квадрокоптер, але він встиг попрацювати і зробити багато важливої роботи. Нам терміново потрібно купити ще один, для наших бійців, це найважливіша допомога на фронті. Квадрокоптери, напевно, найбільш затребувані зараз для передової. Не пишу, куди і кому, самі бачите, що мої сторінки моніторять і нещадно блокують, залишилася тільки ця. Як завжди буде звіт фото і чек оплати. У мене є 23 тис., а потрібно 55 400 грн, це зі знижкою. Репост теж величезна допомога! Люди, допомагайте, хто може! Картка для переказу: 5375 4115 0042 7369 монобанк", - написала вона.
Топ коментарі
+8 Andy Jumeirach
показати весь коментар17.05.2021 19:54
+3 Игорь Монахов
показати весь коментар17.05.2021 19:56
+2 Чайка Київ
показати весь коментар17.05.2021 21:25
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эй зе би лы, отзовитесь, вас же аж 73 % !!!!
Отметим, что "Меридиан" получил запрос от Министерства обороны на разработку квадрокоптера в марте 2019 года. В результате, Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины разработал рабочие материалы к проекту тактико-технических требований, и завод "Меридиан" начал производство. А в октябре 2019 года состоялись первые испытания квадрокоптера "Берегиня".
"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес - до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.
Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.
Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.
Волонтёрам- ПОДЯКА !!!