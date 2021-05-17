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ВР (8166) Медведчук (1047) Козак (97)

Нардеп ОПЗЖ Козак офіційно не перебуває на лікарняному чи у відпустці, - апарат ВР. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, офіційно не перебуває ні у відпустці, ні у відрядженні, ні на лікарняному.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит "Бабеля", інформує Цензор.НЕТ.

Соратник Козака Віктор Медведчук на суді стверджував, що він перебуває в Білорусі на лікуванні.

У Раді повідомили, що в період з 17 листопада 2020 року по 13 травня 2021 року Козак був у відпустці за свій рахунок з 16 по 18 лютого. Також він 5 разів оформляв відрядження для роботи з виборцями: з 20 по 29 листопада 2020 року, з 25 грудня по 3 січня 2021 року з 19 лютого по 28 лютого 2021 року з 19 березня по 28 березня 2021 року і з 16 квітня по 25 квітня 2021 року.

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Згідно з даними електронної реєстрації нардепів Козак востаннє відвідував засідання Ради аж 16 листопада 2020 року. Відтоді він не з'являвся в сесійній залі.

Але, як відповіли в Раді, весь цей час він отримував зарплату на підставі табелів від комітетів щодо відпрацьованих календарних днів. Там зазначають, що його відсутність на пленарних засіданнях враховано в цих табелях.

Нардеп ОПЗЖ Козак офіційно не перебуває на лікарняному чи у відпустці, - апарат ВР 01
Нардеп ОПЗЖ Козак офіційно не перебуває на лікарняному чи у відпустці, - апарат ВР 02
Нардеп ОПЗЖ Козак офіційно не перебуває на лікарняному чи у відпустці, - апарат ВР 03

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Ни в отпуске ни в командировке, ни на больничном, но нигде его нет. Во работают люди.
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17.05.2021 23:04 Відповісти
Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы. В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти. Парня какого-то. Лет тридцати.
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17.05.2021 23:12 Відповісти
И зарплату получает .Удивительно богатая страна.
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17.05.2021 23:13 Відповісти
есть надежда шо таки сдох? а жаль.
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17.05.2021 23:18 Відповісти
Козак давно сделал ноги, он умнее наглого, обнаглевшнго мерт7вечука, которого уже можно считать живым трупом.
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17.05.2021 23:24 Відповісти
та ты шо...!!!= мля, ПРОГУЛ,,,с увольнением))
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18.05.2021 00:09 Відповісти
"Нардеп ОПЗЖ Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат ВР Но, как ответили в Раде, все это время он получал зарплату на основании табелей от комитетов по отработанным календарным дням."

Украинцы из своих налогов и дальше платят российскому коллаборанту зарплату.
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18.05.2021 00:20 Відповісти
За прогулы, а тем более за систематические и лительные, как известно увольняюь. А как пуступят в этом случае?
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18.05.2021 07:38 Відповісти
 
 