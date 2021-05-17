Нардеп ОПЗЖ Козак офіційно не перебуває на лікарняному чи у відпустці, - апарат ВР. ДОКУМЕНТ

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, офіційно не перебуває ні у відпустці, ні у відрядженні, ні на лікарняному.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит "Бабеля", інформує Цензор.НЕТ.

Соратник Козака Віктор Медведчук на суді стверджував, що він перебуває в Білорусі на лікуванні.

У Раді повідомили, що в період з 17 листопада 2020 року по 13 травня 2021 року Козак був у відпустці за свій рахунок з 16 по 18 лютого. Також він 5 разів оформляв відрядження для роботи з виборцями: з 20 по 29 листопада 2020 року, з 25 грудня по 3 січня 2021 року з 19 лютого по 28 лютого 2021 року з 19 березня по 28 березня 2021 року і з 16 квітня по 25 квітня 2021 року.

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Згідно з даними електронної реєстрації нардепів Козак востаннє відвідував засідання Ради аж 16 листопада 2020 року. Відтоді він не з'являвся в сесійній залі.

Але, як відповіли в Раді, весь цей час він отримував зарплату на підставі табелів від комітетів щодо відпрацьованих календарних днів. Там зазначають, що його відсутність на пленарних засіданнях враховано в цих табелях.







Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.