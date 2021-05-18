Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
На станції метро Позняки в Києві сьогодні вранці утворилася величезна черга із пасажирів. Все через погану роботу нових турнікетів у годину пік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На станції метро Позняки під час локдауну встановили нові турнікети (див. фото). Вони не завжди спрацьовують. Відкрито лише одні двері для входу в метро. А для того, щоб дозувати кількість пасажирів у зв'язку з карантинними обмеженнями, в метро відкрито тільки один вхід і один турнікет, унаслідок чого утворилася величезна черга з пасажирів.
Пасажири товчуться, обурюються, що "який сенс було встановлювати, якщо нічого не працює і доводиться товпитися, а дистанція зовсім відсутня". У переході люди стоять на сходинках.
Зі свого боку, співробітники метрополітену на пропуску кажуть: "Ми ж не винні. Ми теж на роботі, як і ви".
Будь ласка, зачекайте...
Д****ы, б***ь!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
Пункт 10 навскидку
Непонятно.
Турникеты поломались или команда такая поступила?
в мене особисто немає кілька годин вільного часу пояснювати дебільним охоронцям чи поліцаям, що Конституція є Вищим Законом України, і що карантину та пов'язаних з ним обмежень в Україні де-юре немає (бо не оголошено надзвичайний стан)
перекривати собі повністю власне дихання - ось це дійсно "сильний хід", що в підсумку призводить до проблем із здоров'ям
местечковая коммунальная быдлоылитка, как бы "грузит", прошивает мозг нариду -"деньог не фатает, здопоможите мы не местные" - " проезд надо поднять до 21грв. это нас всех спасет"
видите, турникеты не за что ремонтировать