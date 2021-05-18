Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей. ФОТОрепортаж

На станції метро Позняки в Києві сьогодні вранці утворилася величезна черга із пасажирів. Все через погану роботу нових турнікетів у годину пік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На станції метро Позняки під час локдауну встановили нові турнікети (див. фото). Вони не завжди спрацьовують. Відкрито лише одні двері для входу в метро. А для того, щоб дозувати кількість пасажирів у зв'язку з карантинними обмеженнями, в метро відкрито тільки один вхід і один турнікет, унаслідок чого утворилася величезна черга з пасажирів.

Пасажири товчуться, обурюються, що "який сенс було встановлювати, якщо нічого не працює і доводиться товпитися, а дистанція зовсім відсутня". У переході люди стоять на сходинках.

Зі свого боку, співробітники метрополітену на пропуску кажуть: "Ми ж не винні. Ми теж на роботі, як і ви".

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Фото: Цензор.НЕТ