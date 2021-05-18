УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
58733 відвідувача онлайн
Фото Київські новини
6296 32
карантин (15303) Київ (8956) Метрополітен (447) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

На станції метро Позняки в Києві сьогодні вранці утворилася величезна черга із пасажирів. Все через погану роботу нових турнікетів у годину пік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На станції метро Позняки під час локдауну встановили нові турнікети (див. фото). Вони не завжди спрацьовують. Відкрито лише одні двері для входу в метро. А для того, щоб дозувати кількість пасажирів у зв'язку з карантинними обмеженнями, в метро відкрито тільки один вхід і один турнікет, унаслідок чого утворилася величезна черга з пасажирів.

Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей 01

Пасажири товчуться, обурюються, що "який сенс було встановлювати, якщо нічого не працює і доводиться товпитися, а дистанція зовсім відсутня". У переході люди стоять на сходинках.

Зі свого боку, співробітники метрополітену на пропуску кажуть: "Ми ж не винні. Ми теж на роботі, як і ви".

Також читайте: На станції метро "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг, рух нна червоній гілці зупинено, - КМДА

Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей 02
Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей 03

Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей 04
Фото: Цензор.НЕТ

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей - Цензор.НЕТ 1684
показати весь коментар
18.05.2021 09:15
+7
Эффект исполнителя. Недальновидный руководитель дал глупую команду и ее четко выполнили исполнители. При том не задумываясь о том, как сделать лучше для людей, от которых они получают деньги за оказанные услуги. Получился идиотизм в квадрате.
показати весь коментар
18.05.2021 09:18
+7
На Поздняках в новых домах построенные за 30 лет на пустырях живет почти миллион. Отсавить один вход и турникет для этого колличества жителей это нужно быть Кличко.
показати весь коментар
18.05.2021 09:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей - Цензор.НЕТ 1684
показати весь коментар
18.05.2021 09:15 Відповісти
Эффект исполнителя. Недальновидный руководитель дал глупую команду и ее четко выполнили исполнители. При том не задумываясь о том, как сделать лучше для людей, от которых они получают деньги за оказанные услуги. Получился идиотизм в квадрате.
показати весь коментар
18.05.2021 09:18 Відповісти
Очень даже дальновидность. На закупку заложить стоимость турникета по верху рынка а закупить дешевое гавно, Которе не работаете. Разницу положить себе в карман а люди пусть в очередях толпятся.... ни один чинуша палец о палец не ударит если не будет его выгоды.
показати весь коментар
18.05.2021 10:52 Відповісти
"А для того, чтобы дозировать число пассажиров в связи с карантинными ограничениями, в метро открыт только один вход и один турникет, в результате чего образовалась огромная очередь из пассажиров".
Д****ы, б***ь!
показати весь коментар
18.05.2021 09:18 Відповісти
На Поздняках в новых домах построенные за 30 лет на пустырях живет почти миллион. Отсавить один вход и турникет для этого колличества жителей это нужно быть Кличко.
показати весь коментар
18.05.2021 09:21 Відповісти
Всюди бардак як і по всій країні.
показати весь коментар
18.05.2021 09:24 Відповісти
Извините что вторгнусь в ваш зелёный манямирок Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 5517, эпидзонирование и правила карантинных ограничений наклепал кабмин зеленши.
показати весь коментар
18.05.2021 09:47 Відповісти
"наклепал кабмин зеленши" - где можно посмотреть постановление о работе турникетов в киевском метро?
показати весь коментар
18.05.2021 10:33 Відповісти
Ограничения рассчитываются по пропускной способности в соответствии с ограничительными мерами Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 5830
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220

Пункт 10 навскидку
показати весь коментар
18.05.2021 10:40 Відповісти
Нет там ограничений по работе турникетов.
показати весь коментар
18.05.2021 11:25 Відповісти
Почитай внимательно, там сказано "обеспечить". Не, ну можно канешн убрать турникеты вообще, и просто пистить дубинками. Или у вас есть другие варианты обеспечения выполнения распоряжений кабмина? Я весь внимание Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 620
показати весь коментар
18.05.2021 11:52 Відповісти
Убрать турникеты, увеличить количество поездов, участить их движение... -- но, тогда это будет уже Германия...*)
показати весь коментар
18.05.2021 14:03 Відповісти
Ты ещё напиши компенсировать убытки метрополитену Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 4468
показати весь коментар
18.05.2021 14:39 Відповісти
Думаешь, бардак в хозяйстве обходится дешевле и выгодней, чем порядок? -- по фоткам не скажешь...*)
показати весь коментар
18.05.2021 14:47 Відповісти
Так этож - "охфис прастых решений в труба режиме", думать это не к ним Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 9777
показати весь коментар
18.05.2021 14:51 Відповісти
пройдут не только лишь все... Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 1749
показати весь коментар
18.05.2021 10:48 Відповісти
то там зараз вже такі нові турнікети? клас! надоїли вже оті із ну, погоді.
показати весь коментар
18.05.2021 09:27 Відповісти
У нас на роботі так само, термометр тільки один. Це ДТЕК, там в керівництві такі ідіоти що словами не передати.
показати весь коментар
18.05.2021 09:29 Відповісти
Все для людей...
показати весь коментар
18.05.2021 09:46 Відповісти
"Все из-за плохой работы новых турникетов в час пик."
Непонятно.
Турникеты поломались или команда такая поступила?
показати весь коментар
18.05.2021 10:01 Відповісти
и виноватых нет Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 856 все как обычно
показати весь коментар
18.05.2021 10:26 Відповісти
Маски конечно та еще фигня. Но носить маску с торчащим над ней носом - это сильный ход.
показати весь коментар
18.05.2021 10:39 Відповісти
Ці маскі одноразові, їх треба міняти кожен раз виходячи на вулицю.
показати весь коментар
18.05.2021 14:38 Відповісти
маска потрібна виключно у якості "пропуску"
в мене особисто немає кілька годин вільного часу пояснювати дебільним охоронцям чи поліцаям, що Конституція є Вищим Законом України, і що карантину та пов'язаних з ним обмежень в Україні де-юре немає (бо не оголошено надзвичайний стан)

перекривати собі повністю власне дихання - ось це дійсно "сильний хід", що в підсумку призводить до проблем із здоров'ям
показати весь коментар
18.05.2021 20:44 Відповісти
Знести б ті турнікети разом з перевіряльниками
показати весь коментар
29.10.2021 13:27 Відповісти
по скоростному 2-5 дней урны забиты, мусор ветром носит по новым блестящим остановкам,
местечковая коммунальная быдлоылитка, как бы "грузит", прошивает мозг нариду -"деньог не фатает, здопоможите мы не местные" - " проезд надо поднять до 21грв. это нас всех спасет"
видите, турникеты не за что ремонтировать
показати весь коментар
18.05.2021 10:49 Відповісти
Они на тренировках и за заборами а вы дохнете без воздуха..оно здесь всегда так было парад чернобыльский продолжается небожители рулят горе побеждённым.
показати весь коментар
18.05.2021 10:52 Відповісти
Х*рня вся ця вакцинація і паніка кругом ковіда, краще природного імунітета від хвороб людство ще не мало, це нен ***** і не чума Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 1749
показати весь коментар
18.05.2021 14:37 Відповісти
Це не х.. я, а спланований геноцид
показати весь коментар
29.10.2021 13:29 Відповісти
І вся "боротьба" з ковідом така сама. Більше шкоди, ніж користі
показати весь коментар
18.05.2021 20:41 Відповісти
 
 