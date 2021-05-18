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аграрії (180) будівництво (759) Чернігівщина (1309)

Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Генеральний директор ТОВ "Земля і воля" Леонід Яковишин добудував свою усипальницю, побудовану за прикладом мавзолею Наполеона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Яковишин розповів чернігівському виданню "Високий Вал".

"Мавзолей буде відкритий щодня з 10 до 17 годин, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", - зазначив він.

За словами Яковишина, бальзамувати його не будуть.

Нині будівництво мавзолею вже на фінальному етапі. За основу чоловік взяв мавзолей Наполеона. Усередині копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.

"Проєкт мавзолею повністю моя задумка", - додав Яковишин.

Дивіться: Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ. ВIДЕО

Раніше в інтерв'ю Яковишин говорив, що будівництво мавзолею обійшлося йому в 3 мільйони доларів. Окрім всього іншого, там 4 його позолочені скульптури – у 20 років, 40, 60 та 80 років.

Яковишин сказав, що на будівництво пішло 10 років, залишилося благоустрій зробити. Саркофаг коштує 150 тис. доларів, важить 23 тонни, а одна кришка з червоного граніту - 2,5 тонни.

Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині 01
Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині 02
Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5046
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18.05.2021 12:12
+27
мать честная !!!!!!!!!! какая поразительная "помощь" воюющей стране в период пандемии
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18.05.2021 11:43
+25
В Америке - США - многие богачи на благодеяния деньги жертвуют; некоторые заставляют о себе, как о Медичи говорить. А наши, "из сексотской грязи в денежные князи" во что угодно рядятся - корча из себя знать. Пусть еще в саркофаге кармАнов наделает, чтоб в загробной жизни не голодать. Жалкие существа.
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18.05.2021 12:24
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18.05.2021 12:12 Відповісти
******** Гундяев ...
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18.05.2021 12:13 Відповісти
Він все порішає»
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18.05.2021 12:14 Відповісти
Эти аграрии полные полудурки зажравшиеся. Видел лично как один из таких на последнем Мерседесе АМG спорт купе по убитому селу рассекает
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18.05.2021 12:11 Відповісти
А я знаю чувака, который пару лет назад привез 2 Ламборгини папе и сыну аграриям, то ли на винниччину, о ли на полтавщину.
При чем, от их усадьбы до дороги, по которой можно ехать на Ламборгини Авентадор, было 15 км. Машина продается с прицепным фургоном для транспортировки.
Но они сказали, ничего, мол, нам не ездить, нам для души...
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18.05.2021 12:18 Відповісти
Это не аграрии, а латифундисты. Те самые, которые химией убивают наши черноземы.
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18.05.2021 22:08 Відповісти
Вот это и называется "выжить из ума"...
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18.05.2021 12:12 Відповісти
Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5046
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18.05.2021 12:12 Відповісти
Memento mori. В интерпритации олигархов.
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18.05.2021 12:13 Відповісти
а що не кажіть, але "копії вітражів із середньовічного німецького храму" - це вже крок вперед; принаймні, не вбогий кіч із петіної церковці; та й копія усипальниці наполеона - непогано, впевнений, що у плані архітектури у навколишніх селах нічого краще не знайдеться
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18.05.2021 12:16 Відповісти
НЕ плохо было бы рядом фотки районной больницы разместить, для усиления эфекта, так сказать
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18.05.2021 12:31 Відповісти
В когда в Лавру приходите, тоже требуете фотки больниц того времени, для усиления эффекта?) Он владелец районной больницы? Или им не уплачены налоги, тому кому принадлежит больница?) Вы забыли упомянуть пенсионеров с их пенсией)
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18.05.2021 21:49 Відповісти
Нічого дивного.Україна для феодалів Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2993
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18.05.2021 12:21 Відповісти
Со временем будет неплохой пункт приема стеклотары.
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18.05.2021 12:21 Відповісти
Коровник .Єто же село все таки . В городе можно было бы открыть там кальянную
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18.05.2021 22:06 Відповісти
В Америке - США - многие богачи на благодеяния деньги жертвуют; некоторые заставляют о себе, как о Медичи говорить. А наши, "из сексотской грязи в денежные князи" во что угодно рядятся - корча из себя знать. Пусть еще в саркофаге кармАнов наделает, чтоб в загробной жизни не голодать. Жалкие существа.
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18.05.2021 12:24 Відповісти
Цыганских баронов так хоронят, прикольно когда ночью на кладбище с могилы слышен телефонный вызов (прикол такой ,сидят в компашке и один из компании говорит давай позвоним "усопшему" и звонят...). Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8834
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19.05.2021 07:36 Відповісти
В Бобровице когда то жил и работал знаменитый травник Змачинский. Умер он в 104 года. На деньги, которыми люди его благодарили, он построил музей ВОВ. И вот еще один земляк-"строитель". Как говорится, сравните.
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18.05.2021 12:28 Відповісти
ВАВ это что такое? Веснушчатый Автопортрет Вождя? Сталину бы понравилось - расстрелял бы этого черта быстро, а не сгноил в концлагере
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18.05.2021 14:11 Відповісти
ВОВ - это ВяличиеОружиеВодка Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5431
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18.05.2021 19:28 Відповісти
Когда можно ждать похороны?
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18.05.2021 12:31 Відповісти
Блин,это случайно не янукович косит под агрария?
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18.05.2021 12:33 Відповісти
Досвід показує, що такі мавзолеї і ста років не минає як перетворюються на смітники. Подивіться що робиться на старих кладовищах з дореволюційними склепами - в них все потрощено, кістяки давно викинуті, а в них скидають сміття і серуть.
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18.05.2021 12:34 Відповісти
Занести эту усыпальницу в культурное наследие ЮНЕСКО. Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4270
Ну а шо? Хеопс, Наполеон и ...Яковишин. ))
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18.05.2021 12:35 Відповісти
Этот чувак от скромности точно не помрет Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4740
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18.05.2021 12:37 Відповісти
похоже, у етого чувака-кукуха в чердаке крякнула Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2592
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18.05.2021 15:24 Відповісти
Ну, счастливого пути. А в рай или наоборот, это уже как карта ляжет.
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18.05.2021 12:43 Відповісти
Нет что би построить больницу имени .... Или храм в котором отмаливали грехи земние, нет, ну це тіпа все що заробив хай піде і буде зі мною, ну під церкву ще можно переробити цю споруду, ще не пізно
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18.05.2021 12:49 Відповісти
во-во, поп помолицца Зевсу шоб типо рабам "грехи отпустил" - заодно и на джип заработает.

слышь, а ты в курсе шо сделали эксперимент с отмаливанием и больными - поищи чем закончилось.
эти капища все до одного надо разрушить. больница то хоть типо спасает там кого-то, а в капища только бабло для попов с нулевым, и даже вредным результатом
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18.05.2021 14:09 Відповісти
пацієнт палати що і той що себе на іконах в своїй церкві малював...
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18.05.2021 12:52 Відповісти
Какой идиот!сколько деток больных можно было бы вылечить! И люди бы помнили. Урод!
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18.05.2021 13:01 Відповісти
Что вам мешает помочь всем этим детям? Ну вы же не идиот???
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18.05.2021 21:54 Відповісти
Свої гроші шкода, а чужі - ні
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19.05.2021 00:26 Відповісти
Это дно!
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18.05.2021 13:04 Відповісти
Не, это отсутствие мозгов, и мания "вяличия".
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18.05.2021 22:35 Відповісти
мабуть, тільки Чингіз Хан виявився найрозумнішим, його могилу досі не знайшли, спочиває у спокої
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18.05.2021 13:14 Відповісти
Вот сразу видно крепкого хозяйственника! Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2030 О будущем думает! Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2222
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18.05.2021 13:14 Відповісти
з 1995 - генеральний директор ТОВ «Земля і воля», створеного на базі реорганізованого Бобровицького радгоспу-технікуму, місто Бобровиця Чернігівської області.У господарстві (32 тис. га землі) одна з найнижчих серед сільгоспвиробників України собівартість виробництва кукурудзи (основної зернової культури), одна з найвищих заробітних плат (мінімальна - 6500 грн.) та оплат за оренду землі (18 відсотків), найкраща в області соціальна відповідальність перед громадами (створення робочих місць, ремонт доріг, допомога соціальній сфері); щорічно збільшує бюджетні відрахування на десятки мільйонів гривень.------------Леонід Яковишин двічі визнавався кращим меценатом області. Заснував у районі й наповнив коштами Благодійний фонд для надання допомоги тяжко хворим та іншим малозабезпеченим людям. Виступив спонсором видання книги Дмитра Головка «Співучі Піски», роману Григорія Войтка «Безбатченки», книг публіциста Бориса Кириченка, одним із спонсорів збірки «Не бував ти у наших краях» - про минуле й ********** Бобровицького району.================У нас записано в законі - до 12 відсотків орендна плата за землю. Якщо ми платимо тут, на Бобровиччині, 18, то в Київській області, в Яготинському районі, де у нас є тисяча гектарів, - 20 відсотків. Такого ніде в Україні немає. Сусіди там з ума сходять.===============Треба любити своїх людей. Як батьки ******* дітей. Вони здали в оренду землю. Повинні отримувати достойну оплату.================У цьому році ми виплатимо тринадцяту зарплату для всіх працівників, а їх 1270. Вона буде незвична - найбільша за всі роки існування господарства. Найменшу преміальну оплату отримає, наприклад, прибиральниця чи, там, посудомийка - не менше десяти тисяч гривень.=================== Кажуть, ви пообіцяли: «До 96 років буду працювати сам, мені ніхто не потрібен».
- А тоді піду в навколосвітню подорож на два роки.
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18.05.2021 14:44 Відповісти
1 чоловік ,включно з прибиральницею ,обробля 26 га. і кожен на зароблене побудує мавзолей-круто.а інші куди поділись? Шо не ясно?
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18.05.2021 15:16 Відповісти
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре.
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.

№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора,села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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18.05.2021 15:19 Відповісти
Вы автор петиции?) А если не секрет, сколько у вас земли, которую вы собрались продать?)
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18.05.2021 21:58 Відповісти
Шановний пан . землі біля трьох га продавать не збираюсь ,Будь ласка поясніть яке питання?Чи може Ви знаєте чому українські лани дають врожаю на1000-2000 дол а у сусідів у 5-10 разів більше.може тому що нашим агропанам і так вистачає бо менше клопоту, Не десятки робітників нагектар .а десятки гектарів на одного,ЗНОВУ НЕ ЯСНО? Хоча мені щось підказує,що Вам багато чого яснішє ніж мені.Туди кукурудза.соях ,рапс,зерно-а відтіля часник помідор клубніка.та сало з мороженими буйволами дожилась України при таких господарях.
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19.05.2021 20:33 Відповісти
Ну если вы не собираетесь продавать, то почему решили что другие будут это делать?) Да даже если будут, это их СОБСТВЕННОСТЬ и они вправе с ней делать, то что не запрещено законодательством) Те кто хотели, давно ее уже продали за безценок) У вас три гектара? Ну так расскажите о своих успехах? Сколько ДЕСЯТКОВ человек вы обеспечили работой?))) Какую урожайность у вас дает помидор и клубника? Сколько голов КРС вы содержите?)
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20.05.2021 01:21 Відповісти
Шановний пан. Для тих у кого рація досі працює на бронепоїзді ,а не на транзисторах ,хоча є надія.,що Ви просто робите вид"типа мой- твой не понимает" По перше -продаж та купівля землі,це ПРАВО, А НЕ ОБОВЯЗОК,без цього не буде у країні сильного середнього класу на селі і проти цього великі та середні землевласники. бо їх навіть сьогоднішне положення цілком влаштовує По друге вільної с/г землі вже давно нема. зацікавлені люди шукають тих ,хто продасть .особливо не паями а значно більше По трете останню маячню про мою клубнику помідори та "содержание голов КРС" явно розраховану на голови КРС и мелкого РС мабуть залишимо для особо одаренних,на яких і розрахован Ваш коментар.Пропоную на цьому і закінчить" прения про Китай и про Лаос"- по останньому питанню, Всього найкращого .хоча воно у кожного своє, особливо у цьому питанні.
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20.05.2021 08:05 Відповісти
Какой ожидаемый ответ))) Приглашаю вас, через пару недель, на уборку клубники на моих 15 гектарах)))
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20.05.2021 08:48 Відповісти
Це бесіда не на "тему какой я красивый и сладкий , или клубничный и т,д ,а кругом трава не расти", чи вас більше нічого не цікавить. ні країна чи народ ні їх подальше життя. А що стосується мавзолейчика. то вважаю що людина може витрачати зароблені гроші як їй заманеться, це питання права.
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20.05.2021 11:01 Відповісти
если эта гробница готова - так отправьте его туда....
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18.05.2021 13:33 Відповісти
Что-то он скромно - ни аквадискотеки и кинотеатра как у пукина, ни трибуны как у Ленина. Скучно ему там будет - ни кино или стриптиз посмотреть, ни парад принять...
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18.05.2021 13:34 Відповісти
Он в саркофаг сам хоть залезет для полноты этой шедевральной картины?
И вообще откуда такая уверенность про рай?
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18.05.2021 13:45 Відповісти
Это когда я уже буду в раю", - отметил он. Источник: https://censor.net/ru/p3265940\\\\\\\

этот псих не читал что высрал Яхве об игольном ушке?
3 миллиона не раздал бомжам, а себе на макинтош просрал - ну прям праведник вселеной.
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18.05.2021 14:07 Відповісти
«Земля и Воля» - тайное революционное общество, возникшее в России в 1861 году и просуществовавшее до 1864 года, с 1876 года по 1879 годы.. -- 2021 включительно...*)
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18.05.2021 14:13 Відповісти
на пирамиду, как у Хеопса, не хватило? нищеброд.
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18.05.2021 14:16 Відповісти
Все многомиллиардное состояние богатейшего человека планеты Билла Гейтса будет потрачено на благие дела.
Фонд Bill & Melinda Gates Foundation объявил, что все накопленные супругами Гейтс деньги будут отданы на благотворительность в течение 50 лет после их смерти. Состояние только одного Билла Гейтса журнал Forbes в этом году оценил в более чем 53 млрд. долл. (с)
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18.05.2021 14:34 Відповісти
Лучший памятник для любого руководителя - это лучшая жизнь людей на твоем предприятии, в твоем городе, в твоем регионе, в твоей стране Украине. Все остается людям. Но у нынешней "элиты" Украины комплекс фараона.
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18.05.2021 14:34 Відповісти
прочитайте про нього тут----------------''Леонід Яковишин у 2019 році підвищує орендну плату за пай з 18 до 20 відсотків!''
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18.05.2021 14:46 Відповісти
Ну назовите хоть одну такую фамилию) Вы же на основании чего то сделали такой вывод?
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18.05.2021 22:01 Відповісти
"Мавзолей, как у Наполеона: Аграрий Яковишин достроил свою усыпальницу за $3 млн на Черниговщине..."

Ну якщо вже добудував, то пора його туди занести вперед ногами.
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18.05.2021 14:53 Відповісти
Ты в это время будешь шварчать на скововороде в аду за украденную у селян землю, а первое, что происходит во время революций, это уничтожение символов прежних режимов.
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18.05.2021 15:22 Відповісти
Мавзолей Ульянова на главном кладбище Раши стоит и стоять будет, потому что россияне всегда поклонялись покойникам
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18.05.2021 16:20 Відповісти
Быдло
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18.05.2021 16:41 Відповісти
Надо было ему освоить теорию перед строительством. За такую непомерную гордыню сатану и треть ангелов согнали с неба в ад. Так что он скорее будет жарится с ними , а не в раю.
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18.05.2021 17:38 Відповісти
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.Да нах ти кому потрібний Тутатхамон плять незабальзамований .
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18.05.2021 18:03 Відповісти
Народ, ну зачем Вы срач устраиваете ?
Вы случайно не большевики и не против частной собственности ?
В демократическом обществе каждый имеет право за свои деньги сходить с ума так, как ему хочется, если это не нарушает права других.
Какого лешего Вы считаете чужие деньги ? Из зависти ?

Вот если он их украл - судите. Если заработал честно, но не уплатил налоги - судите.
Но если претензий к деньгам нет, пусть хоть из чистого золота себе мавзолей построит, какое Ваше дело ?????? И какое мы имеем право его осуждать за это ???

И да - если он построит себе мавзолей из золота, а при этом откажет детскому дому в спонсорской помощи на 1 тыс. грн., то хоть это и морально плохо, но это всё равно его, а не наше с Вами дело.

Если человек не преступник, то не додалбывайтесь к его завихрениям.
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18.05.2021 21:09 Відповісти
Жаба давить совкові уми
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19.05.2021 00:28 Відповісти
дело не наше, 100%,
только после слов "судите" возникает вопрос, вы про какой суд ?
и какого хлеба другие должны воевать наворованное "по закону" ?
хз , но земля подлежит национализации, и пусть платит за оренду
под своим мавзолеем
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19.05.2021 08:36 Відповісти
Нищеброд!
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18.05.2021 22:12 Відповісти
А внутри всё равно будет УРНА с биомусором.
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18.05.2021 22:21 Відповісти
"В порядке бреда", так би мовити... Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 263

Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8807
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18.05.2021 22:38 Відповісти
Ой, я лусну! (с) (Гордон Шамвей, він же Альф).
Вася вирішив, що це - труна з кишенями. Воістину, блажен, хто вірує.
Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3944 Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3944 Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3944
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18.05.2021 23:34 Відповісти
Люди, мужичек этот довольно странный, но гуляет на свои!
Он там не только мавзолеем занимается---он из села КОНФЕНТКУ сделал!рабочие места, дороги,тротуары плиточкой, благоустройство, парк, детские площадки, Дом культуры им делает за 9 млн баксов --закачаешься: с мрамором, позолотой, креслами из италии, крышей-хамелеоном и многое другое. Оригинал! кому интересно --его интервью https://rus.lb.ua/society/2021/05/18/484936_chernigove_agrariy_postroil.html
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18.05.2021 23:53 Відповісти
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Но закон божий Дуракам не писан, если писан, то не читан, если читан - то не понят, если понят - то не так, потому что он дурак».
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19.05.2021 01:52 Відповісти
Ничего удивительного. Вместо классического "нового русского" 90-х в малиновом пиджаке и золотых цепях пришёл новый украинец, успешный аграрий или контрабандист. Одни строят себе первосортные мавзолей, другие покупают себе второсортные футбольные клубы. Украина не Россия, не так ли?
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19.05.2021 02:06 Відповісти
ну, тут нарциссическое расстройство, как минимум.
а может уже и бред величия и старческое.
бывший агроном и директор совхоза, который он успешно прибрал к рукам.
такой себе совхозник-наполеончик.
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19.05.2021 03:12 Відповісти
Ворье, всегда себе помпезные памятники ставит на могилы. Наворовал.
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19.05.2021 06:14 Відповісти
хвора людина
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19.05.2021 06:16 Відповісти
Сколько за этим мавзолеем стоит трагедий обычных обдуреннных, загнанных селян одному Богу известно
Низкая, плебейская циганщина в стиле Пшонки. ГБР, СБУ,МВД, а возможно и ФБР могут смело открывать расследование по "Мавзолею ЯковишинаЦ.
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19.05.2021 07:08 Відповісти
земля Украины раздерибанена, это так везде,
увы
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19.05.2021 08:25 Відповісти
Достроил, пора на пмж.
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19.05.2021 10:07 Відповісти
Яке воно пришалепкувате.
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19.05.2021 10:17 Відповісти
""Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю"

Открыт для чего? Кому оно интересно?
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19.05.2021 11:42 Відповісти
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