Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Генеральний директор ТОВ "Земля і воля" Леонід Яковишин добудував свою усипальницю, побудовану за прикладом мавзолею Наполеона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Яковишин розповів чернігівському виданню "Високий Вал".
"Мавзолей буде відкритий щодня з 10 до 17 годин, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", - зазначив він.
За словами Яковишина, бальзамувати його не будуть.
Нині будівництво мавзолею вже на фінальному етапі. За основу чоловік взяв мавзолей Наполеона. Усередині копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.
"Проєкт мавзолею повністю моя задумка", - додав Яковишин.
Раніше в інтерв'ю Яковишин говорив, що будівництво мавзолею обійшлося йому в 3 мільйони доларів. Окрім всього іншого, там 4 його позолочені скульптури – у 20 років, 40, 60 та 80 років.
Яковишин сказав, що на будівництво пішло 10 років, залишилося благоустрій зробити. Саркофаг коштує 150 тис. доларів, важить 23 тонни, а одна кришка з червоного граніту - 2,5 тонни.
Будь ласка, зачекайте...
При чем, от их усадьбы до дороги, по которой можно ехать на Ламборгини Авентадор, было 15 км. Машина продается с прицепным фургоном для транспортировки.
Но они сказали, ничего, мол, нам не ездить, нам для души...
Ну а шо? Хеопс, Наполеон и ...Яковишин. ))
слышь, а ты в курсе шо сделали эксперимент с отмаливанием и больными - поищи чем закончилось.
эти капища все до одного надо разрушить. больница то хоть типо спасает там кого-то, а в капища только бабло для попов с нулевым, и даже вредным результатом
- А тоді піду в навколосвітню подорож на два роки.
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора,села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
И вообще откуда такая уверенность про рай?
этот псих не читал что высрал Яхве об игольном ушке?
3 миллиона не раздал бомжам, а себе на макинтош просрал - ну прям праведник вселеной.
Фонд Bill & Melinda Gates Foundation объявил, что все накопленные супругами Гейтс деньги будут отданы на благотворительность в течение 50 лет после их смерти. Состояние только одного Билла Гейтса журнал Forbes в этом году оценил в более чем 53 млрд. долл. (с)
Ну якщо вже добудував, то пора його туди занести вперед ногами.
Вы случайно не большевики и не против частной собственности ?
В демократическом обществе каждый имеет право за свои деньги сходить с ума так, как ему хочется, если это не нарушает права других.
Какого лешего Вы считаете чужие деньги ? Из зависти ?
Вот если он их украл - судите. Если заработал честно, но не уплатил налоги - судите.
Но если претензий к деньгам нет, пусть хоть из чистого золота себе мавзолей построит, какое Ваше дело ?????? И какое мы имеем право его осуждать за это ???
И да - если он построит себе мавзолей из золота, а при этом откажет детскому дому в спонсорской помощи на 1 тыс. грн., то хоть это и морально плохо, но это всё равно его, а не наше с Вами дело.
Если человек не преступник, то не додалбывайтесь к его завихрениям.
только после слов "судите" возникает вопрос, вы про какой суд ?
и какого хлеба другие должны воевать наворованное "по закону" ?
хз , но земля подлежит национализации, и пусть платит за оренду
под своим мавзолеем
Вася вирішив, що це - труна з кишенями. Воістину, блажен, хто вірує.
Он там не только мавзолеем занимается---он из села КОНФЕНТКУ сделал!рабочие места, дороги,тротуары плиточкой, благоустройство, парк, детские площадки, Дом культуры им делает за 9 млн баксов --закачаешься: с мрамором, позолотой, креслами из италии, крышей-хамелеоном и многое другое. Оригинал! кому интересно --его интервью https://rus.lb.ua/society/2021/05/18/484936_chernigove_agrariy_postroil.html
а может уже и бред величия и старческое.
бывший агроном и директор совхоза, который он успешно прибрал к рукам.
такой себе совхозник-наполеончик.
Низкая, плебейская циганщина в стиле Пшонки. ГБР, СБУ,МВД, а возможно и ФБР могут смело открывать расследование по "Мавзолею ЯковишинаЦ.
увы
Открыт для чего? Кому оно интересно?