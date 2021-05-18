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Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні до одного з причалів Одеського морського вокзалу пришвартувався патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великої Британії OPV Trent.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Під час його візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX.Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси 01
Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси 02
Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси 03

Зазначимо, що OPV Trent - це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

Також дивіться: Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Красень! Боже, бережи королеву!
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18.05.2021 12:47
+4
Вітаємо в Україні !
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18.05.2021 13:01
+3
Это хорошо.
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18.05.2021 12:55
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Красень! Боже, бережи королеву!
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18.05.2021 12:47 Відповісти
Это хорошо.
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18.05.2021 12:55 Відповісти
Про вооруженность корабля можно подробнее? Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы - Цензор.НЕТ 4386
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18.05.2021 12:57 Відповісти
Armament:
1 × 30 mm DS30B gun
2 × General purpose machine guns
2 × MinigunsAircraft carried:
Merlin capable flight deck
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18.05.2021 13:09 Відповісти
Ну...я абсолютно не пааанимаю, что в нем сложного??? Что мешает, какому то судоремонтному заводу сложить такой же корпус??? У нас нет металла???? Есть проблемы с прокатом? Хмает серьезно логистика? Нет электродов, а надо тока ..Монолит с гламурным напылением????

Для чего было лепить вот эти Гюрзы? И если лепить, так уже довести до конца...лепку, чтобы оно хоть на катер похоже. И более того, если уже готовить проект, так это проект секционный. Перевезли по суше и сложили на Азове....Много!!!! Или опять погоним через Крым????
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18.05.2021 12:57 Відповісти
о чем ты говоришь???, президент во время войны продает кузню-рыгу, не построено линии точить болванки, призначает падаль мертветчука в переговорную группу....
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18.05.2021 13:30 Відповісти
..да,корпус с движком можно быстро склепать,да вот с вооружением и оснасткой-беда...Игрушечная "гюрза" на море-уже себя "проявила",со своей скоростью,мореходностью в 1 балл,и "бтр"-овским вооружением...Даже браконьеров в Каховском водохранилище и то,из-за малой скорости -гонять неспособна...У нас нет-ни нормальной корабельной пушки,ЗРК,гидролокатора,РЛС толковой...Всё это и ещё 80% -производилось в "расее"....
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18.05.2021 17:13 Відповісти
Все есть. И склепать можно, что угодно, даже из того что у Луча есть. И руки есть....но логистика хромает. Управляки как то криво ведут.
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18.05.2021 17:19 Відповісти
Вітаємо в Україні !
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18.05.2021 13:01 Відповісти
Полякають трохи москалів..
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18.05.2021 13:10 Відповісти
Построен за деньги отжатые при захвате Крыма для охраны захваченных территорий.
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18.05.2021 13:50 Відповісти
через 9 - 10 месяцев маленькие британчики агукать будуть... Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 2905
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18.05.2021 13:54 Відповісти
Ну хоч одна добра новина...
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18.05.2021 14:31 Відповісти
Willkommen britische *******!

Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 6186
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18.05.2021 15:10 Відповісти
 
 