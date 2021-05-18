Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні до одного з причалів Одеського морського вокзалу пришвартувався патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великої Британії OPV Trent.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Під час його візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX.
Зазначимо, що OPV Trent - це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.
Топ коментарі
+10 Vasily G
показати весь коментар18.05.2021 12:47
+4 Чайка Київ
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+3 Lada2014
показати весь коментар18.05.2021 12:55
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1 × 30 mm DS30B gun
2 × General purpose machine guns
2 × MinigunsAircraft carried:
Merlin capable flight deck
Для чего было лепить вот эти Гюрзы? И если лепить, так уже довести до конца...лепку, чтобы оно хоть на катер похоже. И более того, если уже готовить проект, так это проект секционный. Перевезли по суше и сложили на Азове....Много!!!! Или опять погоним через Крым????