Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси. ФОТОрепортаж

Сьогодні до одного з причалів Одеського морського вокзалу пришвартувався патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великої Британії OPV Trent.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Під час його візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX.





Зазначимо, що OPV Trent - це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

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