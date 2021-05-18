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Одеська область (2487) Нацполіція (13914) викрадення (772) розшук (490)

Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одеській області поліція розшукує 46-річного чоловіка, який викрав і понад тиждень утримував у заручниках 23-річну дівчину з дитиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Намагаючись змусити до спільного проживання 23-річну дівчину, 46-річний правопорушник викрав її разом зі спільною донькою і переховував від родичів та правоохоронців, перевозячи з одного населеного пункту до іншого. Більше тижня поліцейські розшукували зниклих, і врешті жінку з дитиною та правопорушником було знайдено.

Втім, щойно зловмиснику оголосили підозру за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він почав переховуватися від органів досудового слідства і був оголошений у розшук.

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Якщо хтось впізнає чоловіка на фото або знає його місце перебування, просимо надати інформацію до Ізмаїльського районного відділу поліції в Одеській області за телефонами (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 або на спецлінію "102".

Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція 01
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
НАа первой фотке чемто на Шкиряка похож...
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18.05.2021 14:19
+5
"Однако, как только злоумышленнику объявили подозрение....... и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он начал скрываться от органов досудебного следствия и был объявлен в розыск"......... странно как же так.......

объявителям и вручителям премию дарвина!......
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18.05.2021 14:27
+5
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1655

..
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18.05.2021 14:29
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НАа первой фотке чемто на Шкиряка похож...
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18.05.2021 14:19 Відповісти
каски не хватает
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18.05.2021 14:25 Відповісти
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1655

..
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18.05.2021 14:29 Відповісти
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6009 Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8778
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18.05.2021 14:33 Відповісти
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 236

.
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18.05.2021 14:35 Відповісти
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5230
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18.05.2021 15:09 Відповісти
Нет, на его брата Зоряна.
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3011
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18.05.2021 15:52 Відповісти
"Однако, как только злоумышленнику объявили подозрение....... и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он начал скрываться от органов досудебного следствия и был объявлен в розыск"......... странно как же так.......

объявителям и вручителям премию дарвина!......
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18.05.2021 14:27 Відповісти
цыганские обычаи опять вошли в противоречие с законами страны проживания...
парии есть парии.
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18.05.2021 14:28 Відповісти
ВАХ, какой гарячий! Интересно этот чурка пленённых хоть кормил или нет?
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18.05.2021 14:33 Відповісти
таких п@дарасов надо убивать при задержании..."вручили подозрение".. идиотизм, что у нас за страна? госизмена - домашний арест, похищение - хороводы с насильниками, украл велик, в СИЗО!!!
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18.05.2021 14:46 Відповісти
и нах кому эти цыганские разборки ...
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18.05.2021 15:07 Відповісти
А Зарян -цыган ?
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18.05.2021 15:12 Відповісти
главное что тебя на бутылку насадил Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8710
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18.05.2021 15:31 Відповісти
Ищите рядом, в солнечном Приднестровье, откуда до сих пор ездят на ПМРовских номерах, а половина жителей торгует на базарах в Одессе. А потом возмущается одесская ЗЕвласть, откуда столько сепаров в городе.
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18.05.2021 15:09 Відповісти
Если бандюк из ПМР - одной из так называемых народных ре публик, то он сейчас там улыбаясь, читает эту статью, возможно 😊
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18.05.2021 15:13 Відповісти
Похитил своего ребенка? Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5034
А она, знала кому давала?
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18.05.2021 15:36 Відповісти
46 ? там 60 на фото как минимум
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18.05.2021 16:48 Відповісти
 
 