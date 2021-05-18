Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

В Одеській області поліція розшукує 46-річного чоловіка, який викрав і понад тиждень утримував у заручниках 23-річну дівчину з дитиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Намагаючись змусити до спільного проживання 23-річну дівчину, 46-річний правопорушник викрав її разом зі спільною донькою і переховував від родичів та правоохоронців, перевозячи з одного населеного пункту до іншого. Більше тижня поліцейські розшукували зниклих, і врешті жінку з дитиною та правопорушником було знайдено.

Втім, щойно зловмиснику оголосили підозру за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він почав переховуватися від органів досудового слідства і був оголошений у розшук.

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Якщо хтось впізнає чоловіка на фото або знає його місце перебування, просимо надати інформацію до Ізмаїльського районного відділу поліції в Одеській області за телефонами (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 або на спецлінію "102".



