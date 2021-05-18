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вор у законі (232) Кропивницький (283) Нацполіція (13914) СІЗО (688)

Вору в законі на прізвисько Армен Хохол повідомлено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Системна боротьба з ворами в законі в Україні триває. Армену Хохлу повідомили про підозру. Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Підкреслюється, що вор у законі на прізвисько Армен Хохол отримав свій злочинний статус ще в 2011 році від одного з найвпливовіших представників світового криміналітету.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримали достатньо доказів протиправної діяльності Армена Хохла. Встановлено, що він створив та очолив злочину організацію, до складу якої увійшло ще четверо осіб, троє з яких - утриманці Кропивницького СІЗО", - йдеться в повідомленні.

"Вор в законі встановив свій авторитет серед учасників організації, призначав їм кримінальні статуси та розподіляв між ними ролі. Головним "напрямком" діяльності зловмисників було вимагання коштів в утриманців СІЗО, примушування їх до участі в азартних іграх, "вибивання" неіснуючих боргів та підбурювання до порушення правил перебування в установі. Крім цього, "вор в законі" контролював так званий злочинний "общак", примушував спільників його поповнювати незаконно здобутими коштами. Також задокументовано чисельні факти "вибивання" коштів з утриманців СІЗО", - додали правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після ухвалення закону про "ворів у законі" їх в Україні стало вдвічі менше: не 34, а 17, - Данілов

Вору в законі на прізвисько Армен Хохол повідомлено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, - Нацполіція 01

Зазначається, що 17 травня, слідчі управління поліції у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили вору в законі про підозру за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини у суді вору в законі може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
армен - ХОХОЛ !? Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8566
- это шото.... Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8104
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18.05.2021 15:04
+4
шо это за "армен-хохол"?,,, или "армен" или "хохол")))
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18.05.2021 15:05
+4
Какой Армен Хохол?.. не знаю такого создателя преступной группировки. Все время был Арсен Хохол.
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18.05.2021 15:08
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Только он там сидеть будет или он там жить будет ,как в санатории!!! Вы разберитесь ,что у вас в тюрьмах происходит!!!
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18.05.2021 14:59 Відповісти
Был у меня период в 90х когда я сидел по пустяковому делу в Германии. Кофе,сыры,бананы, столовые приборы, все давали. Тенисные столы,баскетбол.Ну чем не санаторий? Но поверь,лучше на свободе кусок черного хлеба с маслом, чем кофе с бананами в тюрьме.
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18.05.2021 15:28 Відповісти
Гремучая смесь 😁😁
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18.05.2021 15:03 Відповісти
армен - ХОХОЛ !? Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8566
- это шото.... Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8104
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18.05.2021 15:04 Відповісти
глобалізм ще не таких мутантів породить.
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18.05.2021 15:41 Відповісти
даааааа....
Даже страшно подумать какой мутант, олицетворяющий две веры, прячется в трусах этого индивида!
шо там обрезано а шо осталось телепаться?... Вору в законі на прізвисько Армен Хохол повідомлено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5865
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18.05.2021 15:54 Відповісти
Це Аваков
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18.05.2021 16:23 Відповісти
шо это за "армен-хохол"?,,, или "армен" или "хохол")))
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18.05.2021 15:05 Відповісти
микс Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4517
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18.05.2021 15:11 Відповісти
Вопрос суръёзный! Надо трусы снимать...
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18.05.2021 15:26 Відповісти
На парашу...В vip-камере малюськи)
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18.05.2021 15:06 Відповісти
тяжёлое наследие совка..
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18.05.2021 15:07 Відповісти
Какой Армен Хохол?.. не знаю такого создателя преступной группировки. Все время был Арсен Хохол.
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18.05.2021 15:08 Відповісти
а какая разница? Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 418
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18.05.2021 15:09 Відповісти
Аваков?
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18.05.2021 15:21 Відповісти
А что у нас много Арсенов Хохлов?
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18.05.2021 15:35 Відповісти
на "Эспрессо " вчера услышал термин вор в беконе Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4929
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18.05.2021 15:09 Відповісти
Для "воров в законе" и авторитетов нужна особая,отдельная зона от других заключённых типа "Белого лебедя" если не ошибаюсь. Вот там пусть между собой и парятся и порятся и "петушат" друг друга и петушиными гребнями коронуются.
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18.05.2021 15:11 Відповісти
интересное сочетание Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 23 гремучая смесь
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18.05.2021 15:12 Відповісти
Нема вже воров в законе.Есть модераторы и систематизаторы преступных сетей сообществ.Модератор в законе.Системник Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7751
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18.05.2021 15:25 Відповісти
Вручили і що далі?
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18.05.2021 15:35 Відповісти
Надо быть толерантнее! То, что он простой вор в законе (даже без депутатского мандата!), не значит, что его надо сразу в тюрьму. Был бы он на Майдане или защищал Украину на востоке, тогда да, тюрьма однозначно. А так просто выражения глубокой озабоченности его незаконной деятельностью вполне достаточно. Цирк Шапито, конечно. (((((
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18.05.2021 19:58 Відповісти
"Вори" ... які вони "вори" на хутіна... тупо безпрєдєльщікі. Вори вимаганням не мають займатися, тим більше з тих хто у СІЗО. Той хто його короновав теж має втратити свій статус.... хоча прогнили зараз "вори" справжніх мабудь вже й немає.
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18.05.2021 16:24 Відповісти
То сепарам морди замазували..тепер і ,,ворам в законі"
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18.05.2021 17:01 Відповісти
То есть, задерживать не стали? Просто выразили глубокую озабоченность незаконными действиями?
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18.05.2021 19:50 Відповісти
 
 