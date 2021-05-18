УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12844 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Силовики
4 335 8
Нацполіція (13914) Правоохоронні органи (2660) Чернігівщина (1309) КОРД (134)

На Чернігівщині в "реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням", організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Чернігові припинено роботу "реабілітаційного центру з ідеологічним одужанням", де насильно утримували 21 людину від 18 до 50 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівській області в Facebook.

"Сьогодні в спальному районі Чернігова у приватному будинку із заґратованими вікнами правоохоронці припинили діяльність так званого "реабілітаційного центру з ідеологічним одужанням", де проти волі утримувалися два десятки людей віком від 18 до 50-ти років", - сказано в повідомленні.

Незаконну діяльність так званого "реабілітаційного центру" викрили співробітники відділу міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Чернігівській області за силової підтримки КОРДу. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 01

"Поліцейські встановили, що до центру могли потрапити як нарко- та алкозалежні, так і особи, які з певних причин не вгодили своїм родичам. Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей заґратований будинок, — розповідає начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський, — Для цього необхідно було просто вказати пальцем на "пацієнта". За людиною в будь-яку точку України одразу виїжджала група чоловіків та примусово доставляла її в Чернігів".

Також дивіться: Групу торговців зброєю та боєприпасами із зони ООС затримано на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 02

Така послуга коштувала до 2,5 тисяч гривень. Окрім цього, родич мав сплачувати за утримання людини в центрі по 8 тисяч гривень на місяць.

Медичних довідок про стан здоров’я "пацієнта" організатори центру не просили. Ба більше, в їхній установі медиків теж не було. Якщо адміністрація бачила, що утримувана особа занедужала або починала чинити опір — давали легкі наркотики.

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 03

Під час поміщення до центру спортивні молодики відбирали у людей мобільні телефони, особисті речі, не давали спілкуватися з людьми поза центром, завдавали психологічного та фізичного насильства за будь-які порушення так званих "правил перебування у лікарні". Покинути заґратований будинок утримувані не мали можливості.

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 04

Наразі поліція Чернігівської області перевіряє інформацію про відчуження нерухомого майна громадян, які перебували у центрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині викрили злочинну групу, яка поставляла наркотики в колонію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 05

Так званий "реабілітаційний центр" у Чернігові діяв близько півроку. Організував його громадянин Російської Федерації. До злочинного угруповання також входили уродженці Харківської та Донецької областей віком від 25 до 35 років. Між ними були чітко розподілені ролі. Раніше ці чоловіки були судимі за обіг наркотиків.

Коли правоохоронці увійшли до будинку, виявили там 21 утримувану особу. Одному з чоловіків поліцейські викликали швидку медичну допомогу, адже у нього почався приступ епілепсії.

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 06

Під час санкціонованих обшуків в центрі утримання наркозалежних та вдома у двох організаторів незаконного бізнесу правоохоронці виявили та вилучили гроші, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 07

Організатора та ще трьох активних членів угрупування затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб).

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 08

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Досудове розслідування триває.

На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 09
На Чернігівщині в реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням, організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція 10

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перестали мзду платить, или мало платили ?
А раньше их ни кто не видел, как всегда
показати весь коментар
18.05.2021 15:29 Відповісти
пам'ятаєте, як Фантоцці у клініку для схуднення ліг?
показати весь коментар
18.05.2021 15:31 Відповісти
"с идеологическим выздоровлением"? Лечили от зеленого затмения
показати весь коментар
18.05.2021 15:34 Відповісти
промивка мізків у приватній тюрмі касабами - це, виявляється, "ідєологічєскоє виздоровлєніє"
Орвелл посміхається на кутні...
показати весь коментар
18.05.2021 15:35 Відповісти
Глянув на цей страшний будинок... Одразу видно-тюрма !
показати весь коментар
18.05.2021 16:27 Відповісти
Яким чином цап-організатор цієї "хати-читальні" проник в Україну? Де протокол ретельної перевірки його особи перед виданням йому візи на в'їзд до України?

Ах, в Україні немає візового режиму з утворенням, яке веде проти неї війну.... На Чернігівщині в "реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням", організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 3861
показати весь коментар
18.05.2021 16:40 Відповісти
А в чем преступление этих брошенных государством, на произвол судьбы, молодых лбдей, теперь государство выбросит их на улицу, и гарантирует им жилье на зоне?
показати весь коментар
18.05.2021 17:07 Відповісти
теперь семьи этих наркош порадуются.
показати весь коментар
19.05.2021 02:21 Відповісти
 
 