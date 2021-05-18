На Чернігівщині в "реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням", організованому громадянином РФ, у неволі утримували понад 20 осіб, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернігові припинено роботу "реабілітаційного центру з ідеологічним одужанням", де насильно утримували 21 людину від 18 до 50 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівській області в Facebook.

"Сьогодні в спальному районі Чернігова у приватному будинку із заґратованими вікнами правоохоронці припинили діяльність так званого "реабілітаційного центру з ідеологічним одужанням", де проти волі утримувалися два десятки людей віком від 18 до 50-ти років", - сказано в повідомленні.

Незаконну діяльність так званого "реабілітаційного центру" викрили співробітники відділу міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Чернігівській області за силової підтримки КОРДу. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

"Поліцейські встановили, що до центру могли потрапити як нарко- та алкозалежні, так і особи, які з певних причин не вгодили своїм родичам. Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей заґратований будинок, — розповідає начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський, — Для цього необхідно було просто вказати пальцем на "пацієнта". За людиною в будь-яку точку України одразу виїжджала група чоловіків та примусово доставляла її в Чернігів".

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Така послуга коштувала до 2,5 тисяч гривень. Окрім цього, родич мав сплачувати за утримання людини в центрі по 8 тисяч гривень на місяць.

Медичних довідок про стан здоров’я "пацієнта" організатори центру не просили. Ба більше, в їхній установі медиків теж не було. Якщо адміністрація бачила, що утримувана особа занедужала або починала чинити опір — давали легкі наркотики.

Під час поміщення до центру спортивні молодики відбирали у людей мобільні телефони, особисті речі, не давали спілкуватися з людьми поза центром, завдавали психологічного та фізичного насильства за будь-які порушення так званих "правил перебування у лікарні". Покинути заґратований будинок утримувані не мали можливості.

Наразі поліція Чернігівської області перевіряє інформацію про відчуження нерухомого майна громадян, які перебували у центрі.

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Так званий "реабілітаційний центр" у Чернігові діяв близько півроку. Організував його громадянин Російської Федерації. До злочинного угруповання також входили уродженці Харківської та Донецької областей віком від 25 до 35 років. Між ними були чітко розподілені ролі. Раніше ці чоловіки були судимі за обіг наркотиків.

Коли правоохоронці увійшли до будинку, виявили там 21 утримувану особу. Одному з чоловіків поліцейські викликали швидку медичну допомогу, адже у нього почався приступ епілепсії.

Під час санкціонованих обшуків в центрі утримання наркозалежних та вдома у двох організаторів незаконного бізнесу правоохоронці виявили та вилучили гроші, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

Організатора та ще трьох активних членів угрупування затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб).

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Досудове розслідування триває.



