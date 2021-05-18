Помічника Медведчука Дорошенка, що вів переговори з терористами ОРДЛО, понад три роки судять за напад на знімальну групу в аеропорту Києва, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Помічник Медведчука Дмитро Дорошенко, який фігурує на записах розмов у розслідуванні Bihus.Info - один з тих, хто в 2017 році здійснив напад на знімальну групу програми "Схеми" біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У записах розмов, оприлюднених редакцією проєкту Bihus.Info 17 травня, чоловік з голосом, схожим на Віктора Медведчука, після початку бойових дій на сході Україні дає вказівки щодо проведення перемовин з бойовиками чоловіку, якого журналісти ідентифікували як Дмитра Дорошенка з ГО "Український вибір". Як повідомляють журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), цей чоловік – один із тих, хто увечері 7 листопада 2017 року здійснив напад на знімальну групу "Схем" біля VIP-терміналу аеропорту "Київ", коли журналісти знімали розслідування про прямі перельоти Віктора Медведчука до Москви – тоді охоронці політика, в масках і балаклавах, накинулися на журналіста Михайла Ткача і оператора Кирила Лазаревича.

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Дмитро Дорошенко – єдиний з нападників, кого слідство змогло ідентифікувати та висунути обвинувачення. Відтоді його справа передана до суду, де вона розглядається понад три роки. Засідання, призначене на 17 травня, в якому мали вкотре допитати Ткача і Лазаревича не відбулось, оскільки обвинувачений Дорошенко прийшов без адвокатів. Свою провину він не визнає.

Журналіст уточнив у Facebook, що наступне засідання пройде в червні.

"Вчора був черговий суд на охоронцем Медведчука у справі про напад охорони Віктора Медведчука на нашу знімальну групу у 2017 році біля VIP-терміналу аеропорту "Київ". Суди тривають вже майже чотири роки. Цього разу захисники Дмитра Дорошенка не з‘явились і тому засідання вкотре перенесли. Тепер на червень.

Як же я здивувався коли вже ввечері побачив і впізнав того самого охоронця Дмитра Дорошенка в матеріалі колег Bihus.Info в телефонних розмовах Медведчука зі своїм помічником на Донбасі який у 2014 році веде перемовини з бойовиками та сепаратистами в Донецьку та Луганську від імені кума Путіна.

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Того самого Дорошенка який вже у листопаді 2017 року кричав "ви мені на ногу наступили", нападав на мене та оператора. перешкоджав нашим зйомкам перельотів Медведчука до Москви, закриваючи парасолькою та вибиваючи камеру з рук", - написав Ткач.





Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

17 травня журналісти-розслідувачі оприлюднили перший фільм з аналізом прослушки переговорів глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука за 4 роки.