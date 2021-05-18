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Завдав ножового поранення в груди і два дні "лікував": На Львівщині чоловік убив дружину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Львівщині чоловік завдав ножового поранення своїй дружині під час сварки. У поліцію і лікарню зловмисник не звернувся, але водночас два дні самостійно "лікував" потерпілу, через два дні жінка померла вдома.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє поліція Львівської області.

17 травня в поліцію повідомили, що в одному з будинків у місті Самбір виявлено тіло 50-річної господині без ознак життя.

На місце події негайно виїхали: слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, дільничний офіцер, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб територіального відділу поліції. На тілі жінки правоохоронці виявили рану в області грудей. Як надалі встановили медики, внаслідок ножового поранення у загиблої були пошкоджені легеня і діафрагма, що і призвело до смерті.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 50-річний чоловік загиблої, з якою вони проживали в будинку разом. 15 травня увечері між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дружині удар ножем в область грудей, пошкодивши легеню і діафрагму. У поліцію і до медиків зловмисник не звертався і намагався "лікувати" поранену самостійно. 17 травня жінка померла.

Зловмисника затримано, незабаром суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Завдав ножового поранення в груди і два дні лікував: На Львівщині чоловік убив дружину 01
Завдав ножового поранення в груди і два дні лікував: На Львівщині чоловік убив дружину 02
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Топ коментарі
+7
зверніть увагу на "офіс" слідчого, особливо підлогу... Оргтехніка, папір, я так розумію власні з дому притяг...
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18.05.2021 16:57
+2
тупой, да еще и трус. Тюрьмы испугался. И бабу ножом бить не испугался. Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 4321
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18.05.2021 17:19
+1
оргтехніка возможно з речових доказів. Я коли був у відділку по справам, то бачив гору ноутбуків та іншої побутової техніки. Там цього добра вистачає Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 560
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18.05.2021 17:02
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Вылечил? Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 5082
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18.05.2021 16:53 Відповісти
зверніть увагу на "офіс" слідчого, особливо підлогу... Оргтехніка, папір, я так розумію власні з дому притяг...
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18.05.2021 16:57 Відповісти
оргтехніка возможно з речових доказів. Я коли був у відділку по справам, то бачив гору ноутбуків та іншої побутової техніки. Там цього добра вистачає Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 560
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18.05.2021 17:02 Відповісти
Зараз там із цим строго, а оргтехніка швидко застаріває. Поки суд роками справи розглядає, ті докази стають мотлохом...
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18.05.2021 17:25 Відповісти
Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 4828
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18.05.2021 17:38 Відповісти
А где вы в совкозакусочных на скорую руку видели оргтехнику и идеальный пол... Скажите спасибо , шо оселедця вы не увидели.
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18.05.2021 17:09 Відповісти
та **** той "офіс" , на першому фото "роведе" валиться...
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18.05.2021 17:26 Відповісти
Или там "за углом" находится...характерно разрушается Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 7581
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18.05.2021 17:52 Відповісти
рехформа таваріщя авакава
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18.05.2021 20:32 Відповісти
красивые офисы я видел только у следователей-взяточников (судей\прокуроров - взяточников)
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18.05.2021 21:09 Відповісти
Бо за власні кошти ремонти зроблені, а я пропоную подивитись які умови створює держава!
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19.05.2021 10:42 Відповісти
Зато в маске и штрафа не будет.
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18.05.2021 16:57 Відповісти
локдаун собирает урожай ...
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18.05.2021 17:03 Відповісти
не, трипольский матриархат и эмансипация по-терешковски - взнаки... Полудурка с ножом я не оправдываю.
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18.05.2021 17:12 Відповісти
тупой, да еще и трус. Тюрьмы испугался. И бабу ножом бить не испугался. Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 4321
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18.05.2021 17:19 Відповісти
ты не видел "бабу" которая на тебя со ковородкой 2,5 кг идет -страшная сила -чуть где профукал -и ты жмур )) Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 9549
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18.05.2021 17:40 Відповісти
Похож на бывшего полицейского, хотя там бывших похоже не бывает, наркота кудато то девается
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18.05.2021 21:46 Відповісти
Кабинет ОГПУ 37 года
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19.05.2021 05:56 Відповісти
Гей 😡
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19.05.2021 07:32 Відповісти
 
 