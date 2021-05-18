Завдав ножового поранення в груди і два дні "лікував": На Львівщині чоловік убив дружину. ФОТО

На Львівщині чоловік завдав ножового поранення своїй дружині під час сварки. У поліцію і лікарню зловмисник не звернувся, але водночас два дні самостійно "лікував" потерпілу, через два дні жінка померла вдома.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє поліція Львівської області.

17 травня в поліцію повідомили, що в одному з будинків у місті Самбір виявлено тіло 50-річної господині без ознак життя.

На місце події негайно виїхали: слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, дільничний офіцер, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб територіального відділу поліції. На тілі жінки правоохоронці виявили рану в області грудей. Як надалі встановили медики, внаслідок ножового поранення у загиблої були пошкоджені легеня і діафрагма, що і призвело до смерті.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 50-річний чоловік загиблої, з якою вони проживали в будинку разом. 15 травня увечері між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дружині удар ножем в область грудей, пошкодивши легеню і діафрагму. У поліцію і до медиків зловмисник не звертався і намагався "лікувати" поранену самостійно. 17 травня жінка померла.

Зловмисника затримано, незабаром суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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