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60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Збройні Сили України почали отримувати міномети калібру НАТО - 60 мм. Зараз на озброєнні перебувають 60-мм міномети М57, виготовлені в Боснії і Герцеговині, МП60 - Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка", М60-16 - виробництва ПАТ Завод "Маяк".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє підприємство Ukrainian Armor ("Українська бронетехніка").

Згідно з доповіддю "Аналіз експлуатації 60-мм мінометів, що перебувають на озброєнні в Збройних Силах України", яка пролунала в рамках Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14 травня), МП-60 виробництва КВП "Українська бронетехніка" – єдиний міномет калібру 60 мм, який без зауважень експлуатується в ЗСУ. Так, за три роки під час виконання бойових завдань характерних несправностей виявлено не було.

МП-60 – легкий міномет калібру НАТО, призначений для виконання вогневих завдань з безпосереднього вогневого ураження живої сили та об’єктів противника на дальності до 3,5 км.

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Міномет МП-60 має в комплекті дві опорні плити. Велика плита дозволяє вести вогонь на максимальній дальності зі стаціонарних вогневих позицій, а також на рихлих ґрунтах, забезпечує належну стійкість міномета, а відтак і точність стрільби. Мала плита використовується для стрільби на малі та середні відстані у разі проведення диверсійних та спеціальних заходів. Завдяки використанню алюмінієвих сплавів в конструкції опорних плит та двоноги, зменшено бойову масу міномета і підвищено його мобільність. Характеристики міцності плити та ствола МП-60 дозволяють використовувати міни підвищеної потужності та дальності стрільби типу М720HE.

"Як виробник, ми повною мірою розуміємо покладену на нас відповідальність і постійно працюємо над покращенням тактико-технічних та експлуатаційних характеристик нашої продукції, – зазначив генеральний директор КВП "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас. – На основі досвіду бойового застосування МП-60 доопрацьовано його конструкцію: збільшено стійкість в ґрунтах різної щільності, забезпечено кращу фіксацію ствола в обоймі, зменшено горизонтальну хиткість міномета".

Міномет МП-60 має можливість переводити бойок в безпечне положення при розряджанні, що підвищує безпеку бойової роботи (на відміну від М57). Також МП-60 має два посадочних місця на стволі для кріплення обойми, що упереджує ковзання ствола в обоймі під час стрільбі та збивання прицілу. Водночас відсутність окремого спускового механізму зменшує ймовірність подвійного заряджання та спрощує експлуатацію міномета (на відміну від М60-16).

60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - Українська бронетехніка 01
60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - Українська бронетехніка 02
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Топ коментарі
+6
Наконец-то, созданием и постановкой на вооружение этого простого, недорогого и весьма эффективного калибра миномётов, и производством на деле, а не вечной болтовнёй, становимся ближе к цивилизованным странам. Ещё бы наладить производство современных ( длинных) мин к нему, вместо покупки б\у снарядов к Рапирам. Правда Миронюк?.. 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 9753
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18.05.2021 17:51
+4
Нет, это не очередные фото с Марса, это - дорога в Ярославской области.

Как тебе такое, Илон Маск?

60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 1042
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18.05.2021 18:43
+3
хороший ответ на снайперскую и пулеметную стрельбу
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18.05.2021 18:11
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Наконец-то, созданием и постановкой на вооружение этого простого, недорогого и весьма эффективного калибра миномётов, и производством на деле, а не вечной болтовнёй, становимся ближе к цивилизованным странам. Ещё бы наладить производство современных ( длинных) мин к нему, вместо покупки б\у снарядов к Рапирам. Правда Миронюк?.. 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 9753
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18.05.2021 17:51 Відповісти
якийсь слабенький міномет...хіба що браконьєрів-рибаків лякати 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 1831
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18.05.2021 17:53 Відповісти
Ну это смотря яка мина.Труба может и мини ядерную мину запулить 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 2924
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18.05.2021 18:14 Відповісти
В американців таке ж на озброєнні.
60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 8792
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18.05.2021 18:33 Відповісти
Якраз такого на передовій і не вистачало. заміняли СПГ-9 ,навіть ПТРК.
А що про таке скажете ?:
60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка" - Цензор.НЕТ 7780

60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка" - Цензор.НЕТ 3862
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18.05.2021 18:58 Відповісти
У МП-60 важіля спуску немає, з нього так не вистрелиш.
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18.05.2021 22:30 Відповісти
лёгкий пехотный просто обязан быть в каждом взводе
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18.05.2021 20:34 Відповісти
Как тебе такое , Илон Маск?
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18.05.2021 17:56 Відповісти
Нет, это не очередные фото с Марса, это - дорога в Ярославской области.

Как тебе такое, Илон Маск?

60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 1042
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18.05.2021 18:43 Відповісти
хороший ответ на снайперскую и пулеметную стрельбу
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18.05.2021 18:11 Відповісти
Чё-то я не понял - три года в войсках обкатывается один-единственный экземпляр этого миномёта?
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18.05.2021 18:45 Відповісти
Действительно, для понимания вам нужно разжевывать. Когда говорят "использовали миномет/ танк/самолет/паровоз в войсках" это не про количество единиц, а про количество типов вооружения. А закупки данного типа минометов составили порядка 95 ед.
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18.05.2021 21:45 Відповісти
А можно ещё раз разжевать?
"единственный миномет" - что это значит?
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19.05.2021 11:23 Відповісти
Это значит, что данный тип миномёта единственный, у которого и далее по тексту...
В отличии от миномёта балканского и от Маяка, у которых, видимо, были выявлены проблемы в ходе эксплуатации.
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19.05.2021 11:54 Відповісти
Ага, уловил!
И "он съел единственный пирожок" - на самом деле обозначает, что он съёл сто прирожков, но все они были исключительно с ливером!
Спасибо за разъяснение!
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19.05.2021 12:31 Відповісти
Не так. По военному будет: "Только пирожок с ливером обеспечил правильное и быстрое насыщение бойцов, хотя с ним конкурировали пирожок с колбасными обрезками и пирожок с айвовым повидлом. И это при том, что у нас тонны ливера на складах, а айвовое повидло приходится закупать на Балканах."
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19.05.2021 15:25 Відповісти
НЕзачет.
Ты даваей не про Балканы, а про значение слова "единственный".
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19.05.2021 19:40 Відповісти
Зачёт у жены принимайте. По борщу, или чистоте поверхностей.
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19.05.2021 20:44 Відповісти
Да-да-да....
Теперь плавно сливаемся с темы и переходим к борщу, королям и капусте.
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20.05.2021 10:17 Відповісти
Сдала зачёт?
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20.05.2021 11:54 Відповісти
Ты уверен, что если ты сказал любую глупость, но последний - это твоя моральная победа?
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20.05.2021 12:49 Відповісти
Не обижайтесь, но "ерунду" написали Вы, не поняв меня и, походя, обидев. Нехорошо.
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20.05.2021 13:29 Відповісти
Ну, если тебя обижает тот факт, что слово "единственный предмет" подразумевает ОДИН предмет - растекайся мысием дальше.
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20.05.2021 14:05 Відповісти
школярами подрывали мины от фрицевского 81мм. G.W.34 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 2982где то осколок на память валяется...детство босоногое..
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18.05.2021 18:57 Відповісти
МП-60- это "московит поджаренный"? 60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка" - Цензор.НЕТ 2054
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18.05.2021 19:33 Відповісти
миномет пехотный
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18.05.2021 21:46 Відповісти
60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка" - Цензор.НЕТ 5261
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18.05.2021 21:18 Відповісти
что может быть проще миномёта, конструкция довоенного образца, в смысле до 1941 года, и прицел там модель 44 года.
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19.05.2021 03:22 Відповісти
 
 