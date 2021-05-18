60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка". ФОТО

Збройні Сили України почали отримувати міномети калібру НАТО - 60 мм. Зараз на озброєнні перебувають 60-мм міномети М57, виготовлені в Боснії і Герцеговині, МП60 - Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка", М60-16 - виробництва ПАТ Завод "Маяк".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє підприємство Ukrainian Armor ("Українська бронетехніка").

Згідно з доповіддю "Аналіз експлуатації 60-мм мінометів, що перебувають на озброєнні в Збройних Силах України", яка пролунала в рамках Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14 травня), МП-60 виробництва КВП "Українська бронетехніка" – єдиний міномет калібру 60 мм, який без зауважень експлуатується в ЗСУ. Так, за три роки під час виконання бойових завдань характерних несправностей виявлено не було.

МП-60 – легкий міномет калібру НАТО, призначений для виконання вогневих завдань з безпосереднього вогневого ураження живої сили та об’єктів противника на дальності до 3,5 км.

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Міномет МП-60 має в комплекті дві опорні плити. Велика плита дозволяє вести вогонь на максимальній дальності зі стаціонарних вогневих позицій, а також на рихлих ґрунтах, забезпечує належну стійкість міномета, а відтак і точність стрільби. Мала плита використовується для стрільби на малі та середні відстані у разі проведення диверсійних та спеціальних заходів. Завдяки використанню алюмінієвих сплавів в конструкції опорних плит та двоноги, зменшено бойову масу міномета і підвищено його мобільність. Характеристики міцності плити та ствола МП-60 дозволяють використовувати міни підвищеної потужності та дальності стрільби типу М720HE.

"Як виробник, ми повною мірою розуміємо покладену на нас відповідальність і постійно працюємо над покращенням тактико-технічних та експлуатаційних характеристик нашої продукції, – зазначив генеральний директор КВП "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас. – На основі досвіду бойового застосування МП-60 доопрацьовано його конструкцію: збільшено стійкість в ґрунтах різної щільності, забезпечено кращу фіксацію ствола в обоймі, зменшено горизонтальну хиткість міномета".

Міномет МП-60 має можливість переводити бойок в безпечне положення при розряджанні, що підвищує безпеку бойової роботи (на відміну від М57). Також МП-60 має два посадочних місця на стволі для кріплення обойми, що упереджує ковзання ствола в обоймі під час стрільбі та збивання прицілу. Водночас відсутність окремого спускового механізму зменшує ймовірність подвійного заряджання та спрощує експлуатацію міномета (на відміну від М60-16).



