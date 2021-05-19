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депортація (631) Київ (13825) кримські татари (1969) Богачук Олег (1426)

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар у 1944 році. Присутні молитвою і хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 01

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 02
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 03
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 04
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 05
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 06
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 07
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 08
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 09

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 10
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 11
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 12
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 13
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 14
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 15
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 16

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 17
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 18
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 19
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 20
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 21

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 22
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція памяті жертв депортації кримських татар 23

Фото і відео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+4
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 9377
показати весь коментар
18.05.2021 21:51
+4



Пухнастий українобот

@UaArtem


Це Ольга Барабаш. Голова відділу освіти в прифронтовій Костянтинівці. Ольга любить Україну і вчить дітей тому ж. Але 11 травня влада регіоналів не пустила Ольгу на роботу, відсторонивши її від обов'язків. Чомусь український Твітер взагалі не знає про цю людину. Поширь це!
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 6879
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18.05.2021 21:53
+2
Я так розумію, що там влада з 2014-го і не змінівалась.
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18.05.2021 21:59
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А почему полиция и суды продолжают Сталинские репрессии? Нужен закон хочу их во время преступлений убивать и иметь такое право
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18.05.2021 21:51 Відповісти
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 9377
показати весь коментар
18.05.2021 21:51 Відповісти
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 7636
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18.05.2021 21:52 Відповісти
Щось не багато Кримських Татар у Київі.
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18.05.2021 21:51 Відповісти
Власти Украины не до граждан, так было всегда
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18.05.2021 21:53 Відповісти



Пухнастий українобот

@UaArtem


Це Ольга Барабаш. Голова відділу освіти в прифронтовій Костянтинівці. Ольга любить Україну і вчить дітей тому ж. Але 11 травня влада регіоналів не пустила Ольгу на роботу, відсторонивши її від обов'язків. Чомусь український Твітер взагалі не знає про цю людину. Поширь це!
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 6879
показати весь коментар
18.05.2021 21:53 Відповісти
Я так розумію, що там влада з 2014-го і не змінівалась.
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18.05.2021 21:59 Відповісти
Потужна акцiя
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18.05.2021 23:12 Відповісти
Невероятно стойкий народ, столько пережили и вот опять, настоящие друзья Украины, империя зла неминуемо ответит за геноцид как крымских татар так и украинцев, вместе победим!
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18.05.2021 23:32 Відповісти
В Одессе состоялся митинг-реквием к годовщине геноцида крымскотатарского народа. На Соборной площади в форме полуострова выложили 77 свечей - по каждой за год, прошедший с депортации. Источник: https://censor.net/ru/p3266137

ЦЕ САТАНИНСЬКІ ЗЛОЧИНИ - ЦІЛІ НАРОДИ ВИГАНЯТИ З РІДНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ, КРИМСЬКІ ТАТАРИ, ПОТІМ ЧЕЧЕНЦІ На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 2576

МАЦКОВІЯ ЦЕ ШТАБ КВАРТИРА САТАНИ На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 5009
показати весь коментар
19.05.2021 01:07 Відповісти
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 7041
показати весь коментар
19.05.2021 01:08 Відповісти
У 1944 КАЦАПИ ДЕПОРТУВАЛИ КРИМСЬКИХ ТАТАР З КРИМУ, ТЕПЕР ВОНИ БЕРУТЬ ЧЕЛЕНДЖ І ВЖЕ КАЦАПИ БУДУТЬ ДЕПОРТОВАНІ З КРИМУ ДО КРЕМЛЯНДІЇ ВСІ ДО ЄДИНОГО На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 5740
ЩО ПОСІЄШ - ТЕ І ПОЖНЕШ На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 2017
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19.05.2021 01:14 Відповісти
 
 