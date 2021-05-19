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На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар у 1944 році. Присутні молитвою і хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+4 Чайка Київ
показати весь коментар18.05.2021 21:51
+4 Перехватчик
показати весь коментар18.05.2021 21:53
+2 Палєо Мустьє
показати весь коментар18.05.2021 21:59
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Пухнастий українобот
@UaArtem
Це Ольга Барабаш. Голова відділу освіти в прифронтовій Костянтинівці. Ольга любить Україну і вчить дітей тому ж. Але 11 травня влада регіоналів не пустила Ольгу на роботу, відсторонивши її від обов'язків. Чомусь український Твітер взагалі не знає про цю людину. Поширь це!
ЦЕ САТАНИНСЬКІ ЗЛОЧИНИ - ЦІЛІ НАРОДИ ВИГАНЯТИ З РІДНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ, КРИМСЬКІ ТАТАРИ, ПОТІМ ЧЕЧЕНЦІ
МАЦКОВІЯ ЦЕ ШТАБ КВАРТИРА САТАНИ
ЩО ПОСІЄШ - ТЕ І ПОЖНЕШ