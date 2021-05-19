На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар у 1944 році. Присутні молитвою і хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

















Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.