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Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Добре, що хоч куртку залишили...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент підтримав відставку Степанова

Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!Діджиталізація

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський

Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Майже...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу. ВIДЕО+ФОТО (оновлено)

Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Є чим зайнятися...

Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

- Підійде

Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

95 vs 95

Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Цікава арифметика

Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Окільцьований

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Топ коментарі
+28
Зе!Диджитализация, обыск у Кличко, занимательная арифметика в ВР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5521
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18.05.2021 23:14
+10
Реакция мертвячука на домашний арест... *Давно мы дома не были!* Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3602
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18.05.2021 23:47
+9
Остання ропуха - краще Некроморфа прив'язати за ноги до двох берізок, і ЯК ВІДПУСТИТИ ТРЯСЦЯ РОЗІРВАЛО НАВПІЛ ФОНТАН КРОВІЩІ Й ТЕЛЬБУХІВ НА ВСІ БОКИ ПРИСУТНІХ ОБЛЯПАЛО КИШКАМИ У КОГОСЬ ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА У ВОЛОССІ ЗАПЛУТАЛАСЯ НИРКИ Й ПЕЧІНКА ВРІЗНОБІЧ ШЛУНОК ЛУСНУВ МАТЕРІ ЙОГО ХИРЯ КРОВ М'ЯСО РОЗЧЛЕНЬОНКА РОЗП*ДОРАСИЛО НАВПІЛ ЯЙЦЯ ТЕЖ ПОЛЕТІЛИ НА ВСІ БОКИ А ХІЙ ЗАКИНУЛО НА 300 МЕТРІВ ДЕСЬ У ХАЩАХ СИДИТЬ ТХІР І РОЗГРИЗАЄ ЕЛІТНИЙ ЧЛІН!!!111!1
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18.05.2021 23:13
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Остання ропуха - краще Некроморфа прив'язати за ноги до двох берізок, і ЯК ВІДПУСТИТИ ТРЯСЦЯ РОЗІРВАЛО НАВПІЛ ФОНТАН КРОВІЩІ Й ТЕЛЬБУХІВ НА ВСІ БОКИ ПРИСУТНІХ ОБЛЯПАЛО КИШКАМИ У КОГОСЬ ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА У ВОЛОССІ ЗАПЛУТАЛАСЯ НИРКИ Й ПЕЧІНКА ВРІЗНОБІЧ ШЛУНОК ЛУСНУВ МАТЕРІ ЙОГО ХИРЯ КРОВ М'ЯСО РОЗЧЛЕНЬОНКА РОЗП*ДОРАСИЛО НАВПІЛ ЯЙЦЯ ТЕЖ ПОЛЕТІЛИ НА ВСІ БОКИ А ХІЙ ЗАКИНУЛО НА 300 МЕТРІВ ДЕСЬ У ХАЩАХ СИДИТЬ ТХІР І РОЗГРИЗАЄ ЕЛІТНИЙ ЧЛІН!!!111!1
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18.05.2021 23:13 Відповісти
Аж настрій піднявся від такого ґепічного трешу! Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8798
Шкода лише, що уявного.
Поки що...
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18.05.2021 23:43 Відповісти
Власне якось отак... Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1912
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19.05.2021 00:07 Відповісти
Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6542 Зкріпно! Дякую, посміявся.
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19.05.2021 01:04 Відповісти
P.S.: фактично це стислі перекази текстів типових Brutal Death Metal груп... )))

Грабли - грести, метла - мести, вёсла - везти, полозья - ползти МОЛОТОК - РАЗБИВАТЬ ЧЕРЕП К Х*ЯМ НОЖ - ОТРЕЗАТЬ ЯЙЦА И ВСПАРЫВАТЬ БРЮХО ВЫТАСКИВАЯ ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛУДОК ОТВЁРТКА - ПРОТЫКАТЬ УШИ И ГЛАЗА ТОПОР - ОТРУБАТЬ ГОЛОВУ ПИЛА - ОТПИЛИВАТЬ КОНЕЧНОСТИ НОЖНИЦЫ - ПЕРЕРЕЗАТЬ ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ ЛОПАТА - ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВСЁ ГОВНО И КРОВЬ И ОРГАНЫ ЧТО ОСТАЛИСЬ
...
Пісенька Cannibal Corpse - The Pick-Axe Murders (Вбивства Киркомотигою) якось вписується у цей концепт...
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19.05.2021 00:22 Відповісти
Або теж їхнє Hammer Smashed Face (Обличчя, розбите молотком) ⚒️🛠️🔨🔨🔨
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19.05.2021 00:26 Відповісти
Сьогодні воно так і сприймається. А в молодості, як не дивно, мені таке не заходило.
...До речі, "Анюту" ми з колєґами обігрували у блековій обробці. Була в нас тоді амбіційна ідея - перевершити неперевершених Cradle Of Filth по части чорного гумору в текстах. "Анюта" за нашим задумом повинна була стати "вишенькою на тортик" в якості каверного бонус-треку.
...Славні тоді були часи...
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19.05.2021 01:10 Відповісти
П.С. Нагадалося...
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18.05.2021 23:54 Відповісти
Зе!Диджитализация, обыск у Кличко, занимательная арифметика в ВР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5521
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18.05.2021 23:14 Відповісти
Реакция мертвячука на домашний арест... *Давно мы дома не были!* Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3602
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18.05.2021 23:47 Відповісти
Я не надто сумував би, коли б ця гидота повернулась... додому... якось до такого. Аби лиш не вилазило звідти. Для страховки можна його проштрикнути і осиковим кілком (кажуть, допомагає Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 543).
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19.05.2021 01:21 Відповісти
Допомагає, якщо ще цей кілок забити в землю більш чим на 2 метра.
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19.05.2021 07:02 Відповісти
Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8173
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19.05.2021 07:32 Відповісти
слабенько
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19.05.2021 07:41 Відповісти
Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8840
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20.05.2021 21:07 Відповісти
 
 