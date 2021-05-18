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Зе!Діджиталізація, обшук у Кличка, цікава арифметика у ВР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Добре, що хоч куртку залишили...
Зе!Діджиталізація
Майже...
Є чим зайнятися...
- Підійде
95 vs 95
Цікава арифметика
Окільцьований
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Топ коментарі
+28 Павло ШОвте
показати весь коментар18.05.2021 23:14
+10 peremoga ua
показати весь коментар18.05.2021 23:47
+9 Welt Schmerz
показати весь коментар18.05.2021 23:13
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Будь ласка, зачекайте...
Шкода лише, що уявного.
Поки що...
Грабли - грести, метла - мести, вёсла - везти, полозья - ползти МОЛОТОК - РАЗБИВАТЬ ЧЕРЕП К Х*ЯМ НОЖ - ОТРЕЗАТЬ ЯЙЦА И ВСПАРЫВАТЬ БРЮХО ВЫТАСКИВАЯ ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛУДОК ОТВЁРТКА - ПРОТЫКАТЬ УШИ И ГЛАЗА ТОПОР - ОТРУБАТЬ ГОЛОВУ ПИЛА - ОТПИЛИВАТЬ КОНЕЧНОСТИ НОЖНИЦЫ - ПЕРЕРЕЗАТЬ ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ ЛОПАТА - ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВСЁ ГОВНО И КРОВЬ И ОРГАНЫ ЧТО ОСТАЛИСЬ
...
Пісенька Cannibal Corpse - The Pick-Axe Murders (Вбивства Киркомотигою) якось вписується у цей концепт...
...До речі, "Анюту" ми з колєґами обігрували у блековій обробці. Була в нас тоді амбіційна ідея - перевершити неперевершених Cradle Of Filth по части чорного гумору в текстах. "Анюта" за нашим задумом повинна була стати "вишенькою на тортик" в якості каверного бонус-треку.
...Славні тоді були часи...