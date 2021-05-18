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Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в "реабілітаційному центрі" на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу "реабілітаційного центру", розташованого в одному з міст Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в області.

"Оперативники спецслужби встановили, що "керівником" закладу є місцевий житель - пастор однієї з церков. За наявною інформацією, він має стійкі зв'язки з "колегою", який живе на території тимчасово анексованого Криму", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пастор разом зі своїм спільником заманював алко- і наркозалежних громадян нібито на курс лікування і реабілітації. Замість медичної і психологічної терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів. Встановлено, що в так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, зокрема з окупованого Криму.

"Пацієнтів" залучали до господарських робіт на будівництві і по господарству. Керівник церкви мав у місті власний цех із ремонту меблів, де також працювали "реабілітанти", виконуючи чимало замовлень. Гроші, отримані за незаконну роботу, зловмисники привласнювали.

Під час обшуків на території "реабілітаційного центру" правоохоронці вилучили документацію на осіб, що проходили "лікування"; списки "хворих"; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Цією статтею передбачено покарання - позбавлення волі на термін до 12 років.

Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в реабілітаційному центрі на Херсонщині, - СБУ 01
Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в реабілітаційному центрі на Херсонщині, - СБУ 02

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Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в реабілітаційному центрі на Херсонщині, - СБУ 03
Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в реабілітаційному центрі на Херсонщині, - СБУ 04
Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в реабілітаційному центрі на Херсонщині, - СБУ 05

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Топ коментарі
+4
Це ,давня як світ,практика !!! В СРСР була дуже поширена, тому не слід вважати це за якесь нау-хау !!!))
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18.05.2021 23:22
+4
Ти там був?? Цікаво куда ти підеш без документів і чи відпустить охорона ??)))
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18.05.2021 23:24
+3
Таких "центрів" по країні безліч. Ступінь гноблення наркетів та аліків- різна. Кришують бандюки та силовики.
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18.05.2021 23:12
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Таких "центрів" по країні безліч. Ступінь гноблення наркетів та аліків- різна. Кришують бандюки та силовики.
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18.05.2021 23:12 Відповісти
Це ,давня як світ,практика !!! В СРСР була дуже поширена, тому не слід вважати це за якесь нау-хау !!!))
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18.05.2021 23:22 Відповісти
Ноу хау это то что называют рабством.
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18.05.2021 23:43 Відповісти
Погуглі к/ф "Камишёвий рай" дуже цікава стрічка !!!)))
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18.05.2021 23:47 Відповісти
Это по моему ещё советский фильм где то в Узбекистане ?
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18.05.2021 23:50 Відповісти
Я ледь в такий "рай" в Астрахані не потрапив,але Бог милував ,а в Ростовській та Курській обл. був,не таке жахіття ,але самостійно уйти ніяк !!)))
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18.05.2021 23:53 Відповісти
На расии такого хватает .
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19.05.2021 00:01 Відповісти
В часи СРСР ,мені ,волею долі довелось два роки "бичевать" по таких таборах ,маю власний досвід!! Концтабори !!!)))
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18.05.2021 23:49 Відповісти
Что-то ни слова про рабство, что людей насильно удерживали и принуждали работать, держали на цепи, никто ни мог уйти добровольно.. Да это незаконная реабилитация, без "крыши" от государства, но такая трудовая реабилитация практикуется во многих церквях.
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18.05.2021 23:16 Відповісти
Ти там був?? Цікаво куда ти підеш без документів і чи відпустить охорона ??)))
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18.05.2021 23:24 Відповісти
де ж там про те, що відбирали документи та утримувала охорона? чи ви там були?))
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19.05.2021 00:13 Відповісти
В подібних закладах бував !!!))
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19.05.2021 00:23 Відповісти
Тоді зрозуміло, що маєте обізнаність)
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19.05.2021 00:37 Відповісти
Работа лечит от нарко и алко. Трудно поверить что принудительно держали 80 человек и никто не мог сбежать.Тем более что нарики и алкаши очень сообразительные люди .
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18.05.2021 23:41 Відповісти
Життя,річ складна,тому не слід зарікатися !!!))))
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18.05.2021 23:45 Відповісти
Я знаю о чём говорю. У меня знакомые врачи сейчас работают в государственной социотерапии.
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18.05.2021 23:52 Відповісти
Я теж власний досвід маю !! Я не заперечую ,реально є ребцентри,але і є концтабори ,які кришують бандюки чи менти !!!)))
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18.05.2021 23:56 Відповісти
Есть конечно. Но такая толпа в 80 человек ,думаю что половину из них родственники привели ещё и деньги платили.Другое дело что это незаконно.
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19.05.2021 00:00 Відповісти
Сдавали как давно родственника .деньги немалые платили за полечить .охрана была хрен кто сбегит . Лечение это до задницы через месяц опять двигаться начал пока не помер .правда он заноркаманил лет уже под сорок и был довольно таки состоятельным нарколог в изумлении был от этого явления
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18.05.2021 23:53 Відповісти
Они не лечатся . Они сбивают дозу. Потому что дозу нужно увеличивать и умирают,а кто на время завязывает даже таким способом тот дольше живёт.
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19.05.2021 00:04 Відповісти
Встречайте это быдло в своем городе, сбу не даст свою клиентскую базу в обиду..
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18.05.2021 23:54 Відповісти
СБУ больше нечем заниматься в стране, которая семь лет воюет. Они вместе с полицией крышуют наркоторговцев и борются с теми, кто пытается лечить наркоманов. В Одессе все стены исписаны рекламой наркотиков.
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19.05.2021 00:13 Відповісти
Какой добрый пастырь! Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в "реабілітаційному центрі" на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 656
И "крыша" была наверняка хорошая.
А тем временем в МВД представили законопроект, по которому страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, будет возможность содержать в специальных реабилитационных центрах.
Вот где "пастырям"- полицаем кормушка будет,в масштабах страны.
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19.05.2021 01:35 Відповісти
Скоріше за все "пятидесятники", вони ********** організовувати щось подібне. Хоча на мою думку ця так звана церква і є "концтабір". Дуже небезпечна для здоров'я структура, в СРСР була заборонена.
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19.05.2021 03:41 Відповісти
Не надо махать шашкой. Теперь реабилитанты опять пойдут на улицу за наркотой. А работники с них... А за содержание нужно же кому-то платить.
Такие новости всегда нужно подавать с комментарииями наркоманов и керивныка.
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19.05.2021 06:18 Відповісти
Родственники за это платят немалые деньги. Часто это единственный выход. Нарик или алкаш дома лишает окружающих права на нормальную жизнь.
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19.05.2021 06:23 Відповісти
До 90х були ЛТП. А зараз держава самоусунулася від цієї проблеми. А рідним аліки і нарки влаштовують пекло. Отакі центри часто єдиний вихід
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19.05.2021 09:12 Відповісти
Такие центры действительно помогают спасать людей, есть конечно и те кто под прикрытием благотворительности использует реабилитантов для наживы. Наркоманами и алкоголиками никто не хочет заниматься, кроме верующих (христиан различных деноминаций и конфессий). Лично я помогал в таком центре и есть много знакомых которые помогают в таких центрах реабилитации на волонтерских основаниях не получая вознаграждения, тратя свои деньги не говоря уже о времени и нервах. Таким людям которые попали в зависимость нужна помощь и эту помощь оказывют только такие Христианские реабилитационные центры (если конечно в них нет злоупотреблений).
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19.05.2021 08:05 Відповісти
А государство оплачивало питание ... реабилитируемых?
Работники из наркоманов еще те "трудяги".
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19.05.2021 10:04 Відповісти
 
 