Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в "реабілітаційному центрі" на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу "реабілітаційного центру", розташованого в одному з міст Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в області.
"Оперативники спецслужби встановили, що "керівником" закладу є місцевий житель - пастор однієї з церков. За наявною інформацією, він має стійкі зв'язки з "колегою", який живе на території тимчасово анексованого Криму", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що пастор разом зі своїм спільником заманював алко- і наркозалежних громадян нібито на курс лікування і реабілітації. Замість медичної і психологічної терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів. Встановлено, що в так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, зокрема з окупованого Криму.
"Пацієнтів" залучали до господарських робіт на будівництві і по господарству. Керівник церкви мав у місті власний цех із ремонту меблів, де також працювали "реабілітанти", виконуючи чимало замовлень. Гроші, отримані за незаконну роботу, зловмисники привласнювали.
Під час обшуків на території "реабілітаційного центру" правоохоронці вилучили документацію на осіб, що проходили "лікування"; списки "хворих"; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.
В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Цією статтею передбачено покарання - позбавлення волі на термін до 12 років.
Будь ласка, зачекайте...
И "крыша" была наверняка хорошая.
А тем временем в МВД представили законопроект, по которому страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, будет возможность содержать в специальных реабилитационных центрах.
Вот где "пастырям"- полицаем кормушка будет,в масштабах страны.
Такие новости всегда нужно подавать с комментарииями наркоманов и керивныка.
Работники из наркоманов еще те "трудяги".