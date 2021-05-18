Дівчинка постраждала внаслідок вибуху сигнального патрона в Сєверодонецьку. ФОТО

Діти знайшли на смітнику сигнальні патрони, забрали їх і сховали в кущах поруч із дитячим майданчиком. 9-річна дівчинка знайшла патрони, один із них вибухнув.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганській області, інформує Цензор.НЕТ. Оперативники виявили поруч із місцем події ще два патрони: один на лавочці, інший - у кущах.

"Наразі відомо, що ці небезпечні предмети знайшли хлопці, які проживають у цьому ж дворі, на смітнику, і сховали їх у кущах, а постраждала дівчинка їх знайшла. Зараз дівчинці надається допомога в лікарні міста, у неї діагностовано розсічення брови", - розповіли в поліції.

Слідчі вирішують питання про кваліфікацію події.

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