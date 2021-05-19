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"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Їм довелося перервати обговорення й відволіктися на те, хто виконуватиме обов'язки трьох відправлених у відставку міністрів.

Екран телефону "слуги народу" Олега Колєва з листуванням його колег потрапив в об'єктив кореспондента "Букв", інформує Цензор.НЕТ.

В одному з чатів депутатів мав місце такий діалог (цитуємо зі збереженням орфографії авторів):

"Нардеп Тарас Тарасенко: я знаю о мосте - вопрос насколько он узок, что бы через этот мост нельзя б ...

Нардеп Олександр Федієнко: Смотри, сломать можно все, это только вопрос времени и желания. Я могу за 400 баксов купить твою есимку или даже контрактную симку и увести все с твоего гаджета потом симку выкинуть. Те у когг номер не укр, это вопрос доп тех средств но так же можно:)"

Цю розмову перервали колеги, яких цікавили більш нагальні питання, а саме - хто виконуватиме обов’язки трьох звільнених на сьогоднішньому засіданні міністрів.

Слуги народу Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ 01Слуги народу Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ 02

Олег Колєв - член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності

Олександр Федієнко - заступник голови Комітету, голова підкомітету цифрової і смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту Комітету ВР з питань цифрової трансформації.

Тарас Тарасенко - Голова підкомітету з прав людини Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
"Слуги народа" Колев, Тарасенко и Федиенко переписывались в Раде о взломе телефоном, - СМИ - Цензор.НЕТ 2978
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19.05.2021 00:55
+15
государство в смартфоне, ага
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19.05.2021 00:52
+13
"Бидло в смартфоні"
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19.05.2021 01:03
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государство в смартфоне, ага
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19.05.2021 00:52 Відповісти
Кто продаст контрактную симку ,сядет надолго.
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19.05.2021 07:44 Відповісти
"Слуги народа" Колев, Тарасенко и Федиенко переписывались в Раде о взломе телефоном, - СМИ - Цензор.НЕТ 2978
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19.05.2021 00:55 Відповісти
"Бидло в смартфоні"
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19.05.2021 01:03 Відповісти
Ага. Так ось хто у нас тут заслужений ботофермер і спітциаліст шоб шото хакнуть.
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19.05.2021 01:11 Відповісти
Слуги народа-это отбросы которых иронией судьбы занесло в раду
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19.05.2021 03:34 Відповісти
не иронией. народ нашел себе подобных. Скверный факт, очень. Но факт.
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19.05.2021 07:08 Відповісти
а то все прочие созывы там не такие мрази сидели)) хорош уже писать х--ню! эту Зраду можно было смело расстреливать на 95% начиная с первого созыва! кроме зарабатывания собственного капитала им на все плевать! на людей - особенно!!!
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19.05.2021 09:28 Відповісти
В общем да, Рада - вполне себе преступная структура в законе. Но уже неважно шо было, важно шо есть, и еще важнее - что будет. Мне нет дела до предыдущих сессий, есть дело до текущей и будущих. Прошлое не вернуть, а вот будущее вполне можно испоганить. Что, собственно, зебилаим и было сделано.
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19.05.2021 09:40 Відповісти
Хай напише членограю-діджиталізатору, що всю його діджиталізацію спеціалістам зламати не дуже складно. Бо виглядає смішно, як в казці про голого короля, де аферисти для присвоєння бюджету вішають лапшу пустоголовому королю. Але народу не буде смішно, коли дійде, що персональні данні українців будуть перепродувати і маніпулювати ними різні злочинці.
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19.05.2021 07:13 Відповісти
Как что украсть, что увести. Пример того, чем заняты головы наших народных мафиозных избранников в ВР.
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19.05.2021 07:41 Відповісти
і все собачою мовою...
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19.05.2021 08:02 Відповісти
"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7364"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3919"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6917"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4487"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5732"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1642
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19.05.2021 10:45 Відповісти
 
 