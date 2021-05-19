"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ. ФОТО

Їм довелося перервати обговорення й відволіктися на те, хто виконуватиме обов'язки трьох відправлених у відставку міністрів.

Екран телефону "слуги народу" Олега Колєва з листуванням його колег потрапив в об'єктив кореспондента "Букв", інформує Цензор.НЕТ.

В одному з чатів депутатів мав місце такий діалог (цитуємо зі збереженням орфографії авторів):

"Нардеп Тарас Тарасенко: я знаю о мосте - вопрос насколько он узок, что бы через этот мост нельзя б ...

Нардеп Олександр Федієнко: Смотри, сломать можно все, это только вопрос времени и желания. Я могу за 400 баксов купить твою есимку или даже контрактную симку и увести все с твоего гаджета потом симку выкинуть. Те у когг номер не укр, это вопрос доп тех средств но так же можно:)"

Цю розмову перервали колеги, яких цікавили більш нагальні питання, а саме - хто виконуватиме обов’язки трьох звільнених на сьогоднішньому засіданні міністрів.

Олег Колєв - член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності

Олександр Федієнко - заступник голови Комітету, голова підкомітету цифрової і смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту Комітету ВР з питань цифрової трансформації.

Тарас Тарасенко - Голова підкомітету з прав людини Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.