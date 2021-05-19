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Луганщина (4409) Міноборони (5257) Естонія (1028) Донбас (21732) операція Об'єднаних сил (4158)

Прем'єрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

18 травня в межах візиту до України прем'єр-міністерка Естонської Республіки пані Кая Каллас, надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки пан Каймо Кууск відвідали район проведення ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У ході поїздки на Луганщину, делегація ознайомилася з роботою та інфраструктурою КПВВ "Станиця Луганська", який планується модернізувати. Цей КПВВ із семи відкритих у районі проведення ООС, проводить повноцінний пропуск громадян.

Під час брифінгу прем’єр-міністерка Естонської Республіки пані Кая Каллас наголосила, що Естонія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в контексті тривалої збройної агресії РФ.

Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 01

"Ми всі партнери і друзі України, і маємо покласти край бойовим діям. Разом з міжнародними партнерами ми працювали для того, щоб зробити конкретні кроки і захистити Україну. Росія має знати ціну і наслідки своєї агресії. Сьогодні я присутня тут, щоб сказати: ми стоїмо поруч з вами. Сім років після початку агресії і стільки, скільки в цьому буде потреба, ми будемо допомагати. Безпека України – це безпека Європи. Я вражена, на якому рівні ви готові захищати своїх громадян і про них піклуватися", – зазначила прем’єр-міністерка Естонії.

"Кордони України будуть визнані на міжнародному рівні, а це означає, що Луганськ – це Україна, Донецьк – Україна і Крим – це Україна!" – підкреслила вона.

Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 02

Каллас поінформувала представників ЗМІ, що Естонія підтримує декілька проєктів, спрямованих на підвищення добробуту школярів і забезпечення рівних можливостей у сфері освіти на Донбасі. Це зокрема, забезпечення інтернетом двох місцевих сіл і надання гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Крім того, повідомили, що естонська сторона надає фінансову допомогу для підтримки українських територій, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, та лісовому фонду, який минулого року зазнав великих пожеж.

Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 03

Під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" Кая Каллас також повідомила про наміри Естонії допомогти у відновленні лісів Луганщини, знищених у минулорічних пожежах, а саме профінансувати придбання майже 70 тисяч саджанців. З цього приводу делегація з повітря оглянула наслідки лісових пожеж на Луганщині.

Також іноземна делегація оглянула інфраструктуру КПВВ "Щастя" та ознайомилася з роботою та можливостями ЦНАП.

Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 04

Заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов у ході брифінгу ознайомив делегацію Естонської Республіки з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об’єднаних сил та наголосив: "ситуація на Сході залишається повністю контрольованою підрозділами Збройних Сил України і Об’єднані сили перебувають у готовності своєчасно і адекватно реагувати на загрози, що виникають".

Від імені Командувача операції Об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов вручив прем’єр-міністерці Естонської Республіки Каллас пам'ятку із символікою операції ООС.

Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 05
Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 06
Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 07
Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 08
Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 09
Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 10
Премєрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії 11
Фото: сайт Міноборони

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Снаряды из этой страны тоже летят на головы свинособак
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19.05.2021 08:28
+4
А лісапет для Бубачки привезла?
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19.05.2021 08:01
+3
Не КПВВ надо показывать,а тюрьмы и фильтрационные лагеря.Половина населения-получили паспорта РФ... Прем'єрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії - Цензор.НЕТ 8659
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19.05.2021 08:07
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А лісапет для Бубачки привезла?
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19.05.2021 08:01 Відповісти
Не КПВВ надо показывать,а тюрьмы и фильтрационные лагеря.Половина населения-получили паспорта РФ... Прем'єрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії - Цензор.НЕТ 8659
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19.05.2021 08:07 Відповісти
Не прошло и восьми лет, как на агрессию Рашки оперативно отреагировали горячие эстонские парни...
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19.05.2021 08:09 Відповісти
Снаряды из этой страны тоже летят на головы свинособак
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19.05.2021 08:28 Відповісти
Во-первых, на агрессивность рашки отреагировали горячие эстонские парни быстрее ваших - кто из нас в НАТО?
Во-вторых, Эстония помогает Украине уже со времен Евромайдана, когда выделили средства для помощи пострадвашим в стыковках с Беркутом. В пересчете на голову Эстония с 2014 поставляла помощи в два раза больше чем к примеру США. Как-то так.
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19.05.2021 11:43 Відповісти
100 %
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19.05.2021 14:56 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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19.05.2021 09:56 Відповісти
 
 